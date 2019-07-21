ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнимая смерть президента Туркменистана и победа партии Зеленского на выборах

DELFI В ЮРМАЛЕ | ФОТО и ВИДЕО: Алла Пугачева похвасталась стройной фигурой и роскошными ногами в мини-шортах
Сегодня в Юрмале проходит заключительный день международного музыкального фестиваля Laima Rendezvous, на который прибыла главная пара российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин. Loe edasi...
Российскому боксеру после боя удалили часть черепа. Он в коме
Операция потребовалась Максиму Дадашеву после жестокого поражения в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF). Loe edasi...
Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море
У берегов Греции круизный лайнер Marella Discovery принял на борт 111 мигрантов, среди которых было 33 несовершеннолетних, сообщает Deutsche Welle. Loe edasi...
Рано радоваться: с понедельника грозы и дожди, но ниже 19 градусов температура не опустится
Не стоит строить планы на всю неделю, исходя из погоды на выходных. Как передает метеослужба, в Эстонию придут грозы и кратковременные дожди. Но снег не пойдет, уже хорошо!
Педофил объявил голодовку, потому что не считает себя виновным в эксплуатации детей
В июне Госсуд постановил, что педофил Урмас Валге должен провести восемь лет за решеткой. В длинном обвинительном акте около 25 молодых людей дали показания против него. Однако он считает себя невиновным и 15 июля объявил голодовку. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Винокур — о фестивале Лаймы Вайкуле через 20 лет и выступлении Уку Сувисте
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, гостем которого на протяжении всех дней является известный российский юморист Владимир Винокур. Loe edasi...
Предварительные результаты: партия Зеленского победит на выборах в Раду
Экзит-поллы предсказали победу партии Зеленского ”Слуга народа” на досрочных выборах в Верховную Раду, передает "Медуза" со ссылкой на украинское издание "УНИАН". Loe edasi...
СМИ: В 1991 году российские власти обсуждали вариант продажи Карелии финнам
Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант возвращения утраченных в ходе Второй мировой войны финских земель за деньги, передает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat. Loe edasi...
DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Заявившая о прекращении гастролей в РФ Нино Катамадзе: я там проводила и провожу много времени
В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, на котором выступила грузинская джазовая певица Нино Катамадзе. В интервью Delfi Нино рассказала, что покупает в Эстонии, когда приезжает с гастролями. Loe edasi...
В центре Петербурга дагестанец порезал двух пассажиров метро
Вчера, 20 июля, на станции метро "Пушкинская" мужчина порезал двух пассажиров метро за то, что они не ответили на вопрос "Вы выходите"? Об этом сообщает "Фонтанка". Loe edasi...
Хакеры взломали сервера ФСБ. Скорее всего, это крупнейшая утечка данных о работе спецслужб в интернете
Хакеры взломали сервер крупного подрядчика российских спецслужб и ведомств, а затем поделились с журналистами описаниями десятков непубличных проектов в области интернета: от деанонимизации пользователей браузера Tor до исследования уязвимости торрентов. Loe edasi...
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Посольство в РФ назвало информацию ложью
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