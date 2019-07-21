ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнимая смерть президента Туркменистана и победа партии Зеленского на выборах



Операция потребовалась Максиму Дадашеву после жестокого поражения в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать обязательным претендентом по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Loe edasi...



Круизный лайнер спас 111 мигрантов в Средиземном море

Marella Discovery Фото: Youtube



У берегов Греции круизный лайнер Marella Discovery принял на борт 111 мигрантов, среди которых было 33 несовершеннолетних, сообщает Deutsche Welle.

Loe edasi...



Рано радоваться: с понедельника грозы и дожди, но ниже 19 градусов температура не опустится

Rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul Foto: Mana Kaasik



Не стоит строить планы на всю неделю, исходя из погоды на выходных. Как передает метеослужба, в Эстонию придут грозы и кратковременные дожди. Но снег не пойдет, уже хорошо!

Читайте прогноз на 4 дня от портала pogoda.ee.

Loe edasi...

Педофил объявил голодовку, потому что не считает себя виновным в эксплуатации детей

Urmas Valge



В июне Госсуд постановил, что педофил Урмас Валге должен провести восемь лет за решеткой. В длинном обвинительном акте около 25 молодых людей дали показания против него. Однако он считает себя невиновным и 15 июля объявил голодовку.

Loe edasi...



DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Винокур — о фестивале Лаймы Вайкуле через 20 лет и выступлении Уку Сувисте



В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, гостем которого на протяжении всех дней является известный российский юморист Владимир Винокур.

Loe edasi...



Предварительные результаты: партия Зеленского победит на выборах в Раду

Vladimir Zelenski Foto: Pavlo Gonchar, ZUMAPRESS.com



Экзит-поллы предсказали победу партии Зеленского ”Слуга народа” на досрочных выборах в Верховную Раду, передает "Медуза" со ссылкой на украинское издание "УНИАН".

Loe edasi...



СМИ: В 1991 году российские власти обсуждали вариант продажи Карелии финнам

Boriss Jeltsin 1991. aastal Foto: DANIEL WALLIS, Reuters



Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант возвращения утраченных в ходе Второй мировой войны финских земель за деньги, передает Yle со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Loe edasi...



DELFI В ЮРМАЛЕ | ВИДЕО: Заявившая о прекращении гастролей в РФ Нино Катамадзе: я там проводила и провожу много времени



В Юрмале проходит международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous, на котором выступила грузинская джазовая певица Нино Катамадзе. В интервью Delfi Нино рассказала, что покупает в Эстонии, когда приезжает с гастролями.

Loe edasi...



В центре Петербурга дагестанец порезал двух пассажиров метро

Sankt-Peterburg Foto: Reisifoto 2018



Вчера, 20 июля, на станции метро "Пушкинская" мужчина порезал двух пассажиров метро за то, что они не ответили на вопрос "Вы выходите"? Об этом сообщает "Фонтанка".

Loe edasi...



Хакеры взломали сервера ФСБ. Скорее всего, это крупнейшая утечка данных о работе спецслужб в интернете

Arvuti kasutamine Foto: Taavi Sepp



Хакеры взломали сервер крупного подрядчика российских спецслужб и ведомств, а затем поделились с журналистами описаниями десятков непубличных проектов в области интернета: от деанонимизации пользователей браузера Tor до исследования уязвимости торрентов.

Loe edasi...

