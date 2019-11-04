04.11.2019, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение МВФ о пенсионной реформе и пожар в Ласнамяэ


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение МВФ о пенсионной реформе и пожар в Ласнамяэ
Foto: Madis Veltman

Самые важные новости этого понедельника, 4 ноября, читайте в нашей ежедневной подборке.

ФОТО и ВИДЕО | В Ласнамяэ горят ангары. Под угрозой соседние здания и автомобили. Жителей района просят держать окна закрытыми

Сегодня в 16:52 Спасательный департамент получил сообщение, что в Таллинне, в районе Ласнамяэ горят два ангара.
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Норвежское судно подверглось нападению пиратов у берегов Бенина: девять человек похищены

Foto on illustratiivne AP, Farah Abdi Warsameh, Scanpix

Норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland подверглось нападению пиратов у берегов Бенина. В результате нападения было похищено 9 членов экипажа, сообщила в воскресенье, 3 ноября судоходная компания.
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Кто отвечает за безопасность труда арендных рабочих? Поясняет специалист

Foto: Sven Arbet Renditöötaja. Foto on illustratiivne.

В Эстонию в качестве арендной рабочей силы приезжает все больше иностранцев. По словам консультанта Инспекции труда Пирет Кальюла, организацию исполнения связанных с арендными работниками требований по безопасности труда и охране здоровья осуществляет фирма-пользователь, то есть фирма, в которую работник реально поступают работать.
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"То ли в Эстонию, то ли в Финляндию". Киселев рассказал об отъезде Бабченко из Украины

Arkadi Babtšenko Foto: GENYA SAVILOV, AFP

Российский журналист, долгое время живущий и работающий на Украине Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко уехал из страны, пишет Ukraina.ru.
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Рейнсалу не советует президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая

Foto: Ilmar Saabas

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) настоятельно рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд не ехать в Москву 9 мая, где пройдет парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пишет rus.err.ee.
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”Не притесняйте нас, дайте жить экологично!” Требования веганов ставят школы и детские сады в трудное положение

Abiturient Eva Mihkelson algatas Kuressaare gümnaasiumis mitmesaja allkirjaga pöördumise, milles nõutakse veganitoidu lisamist koolisöökla menüüsse. Kooli juhtkond, ka õppealajuhataja Maidu Varik on lubanud ideed kaaluda. Foto: Irina Magi .irina@irinapilt.ee.tel 3725096913

В школы, детские сады и Департамент здоровья поступает все больше обращений, в которых веганы просят обеспечить их детям привычную для них еду, пишет Eesti Päevaleht.
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Ивари Падар требует от Марта Ярвика объяснить свою ложь по делу о листериозе

Ivari Padar Foto: Andres Putting

Социал-демократ и депутат Рийгикогу Ивари Падар направил письмо министру по делам сельской жизни Марту Ярвику, в котором спрашивает, почему Ярвик в ситуации с листериозом многократно вводил общественность в заблуждение, юлил и искажал факты.
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ГРАФИК: Цены на аренду недвижимости ползут вверх. В основном, за счет иностранных строителей

„Kuna Tallinna turg on väike, siis võib loota, et üürihinnad on saavutanud maksimumi,” ütleb Liisa Kurm. Nõudlus üüriturul on endiselt pakkumisest suurem. Foto: Andres Putting

Строители живут там, где есть работа. В условиях нынешнего экономического роста рабочих много, но когда они начнут уезжать, то и цены на аренду недвижимости упадут, пишет Eesti Päevaleht.
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Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем

Valitsuse pensionireformil võivad olla väga tõsised tagajärjed nii eraisikute kui kogu riigi majanduslikule hakkama saamisele. Foto: Ester Vaitmaa

В пятницу Банк Эстонии обнародовал более подробный анализ влияния реформы пенсионной системы, из которого следует, что существенная часть жителей Эстонии может снять накопленные во второй пенсионной ступени средства. Это в свою очередь приведет к скачкам в экономических показателях, а в более долгосрочной перспективе означает, что государство должно будет само увеличить платежи в первую ступень, для чего нужно будет существенно поднять налоги.
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ФОТО И ВИДЕО | МВФ сделал обзор эстонской экономики. Правительству советуют оставить II пенсионную ступень обязательной

Tiit Blaat

Руководитель делегации Международного валютного фонда Чейк Анта Гейе представил отчет по своему двухнедельному визиту в Эстонию. На пресс-конференции дали свои комментарии президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и министр финансов Мартин Хельме.
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ВИДЕО | Мартин Хельме: вторая пенсионная ступень в любом случае станет добровольной

Министр финансов Мартин Хельме после пресс-конференции банка Эстонии с обзором миссии МФВ отметил в интервью Ärileht, что он не смотрел, поступило ли много предложений насчет законопроекта пенсионной реформы. Он отметил, что, несомненно, они поступили и поступят также в парламенте.
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В Риге накрыли подпольный бордель: задержаны сутенеры и администраторы

Фото иллюстративное Foto: AFP, MAXIM ZMEYEV

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Латвии в конце октября провели операцию, в результате которого была прекращена деятельность подпольного борделя. По данным пресс-центра Госполиции, услуги интимного характера предоставлялись клиентам этого клуба уже длительное время.
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ФОТО: В Коэру обнаружили кота, чье состояние просто ужасно

Foto: kuvatõmmis / Facebook / MTÜ Paikass

Вчера в организацию MTÜ Paikass поступило сообщение о том, что по поселку Коэру ходит кот и его состояние очень плохое.
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Президент Украины посетит Эстонию в конце ноября

Foto: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .
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Тартуский аэропорт готов принять самолет Путина

Anni Õnneleid

В прошлом году в Тартуском аэропорту приземлился самолет польского президента Анджея Дуды. Если следующим летом президент России решит прилететь в Тарту, то возникает вопрос: сможет ли его лайнер здесь совершить посадку.
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Летом в Таллинне пройдет гейпарад: хорошо это или плохо? Отвечают ЛГБТ-активист и отец

В июне 2020 года в столице Эстонии пройдет Baltic Pride — парад в поддержку ЛГБТ (геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров).
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Чуть не дошло до братоубийства! В Силламяэ пьяный пожилой мужчина вытолкнул своего брата из окна

Vaadiõlled kesklinna terassidel Foto: Tanel Meos

В субботу поздно вечером в Силламяэ два брата поссорились в ходе совместной пьянки, и это закончилось тем, что один из мужчин выпал из окна третьего этажа. Сегодня одного из мужчин взяли под стражу.
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ФОТО | Рождественскую ель для Ратушной площади вновь нашли в Таллинне

Фото: управа Кесклинна

На этой неделе на Ратушной площади будет установлена рождественская ель, которая в этом году также будет из Таллинна, сообщает управа Кесклинна.
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ФОТО и ВИДЕО | До катастрофы в Таллиннском аэропорту едва не довело негодное масло

В феврале прошлого года принадлежащий SmartLynx Airlines Estonia самолет Airbus взлетел из Таллинского аэропорта, чтобы провести тренировочные полеты. На борту были капитан-инструктор, второй пилот, четыре ученика и инспектор Летного департамента. Через несколько часов в ходе посадки у самолета возникли технические проблемы, которые едва не привели к катастрофе. Через более чем полтора года Центр расследований в области безопасности (Ohutusjuurdluse keskus - OJK) опубликовал доклад по обстоятельствам этого происшествия.
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Поздравляем! Маленькой Аннабель исполнилось восемь месяцев. Как ее здоровье?

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Время летит! Только что сердца многих эстоноземельцев покорила маленькая Аннабель, которая нуждалась в помощи для финансирования лечения стоимостью около 2 млн евро. А к сегодняшнему дню малышке исполнилось уже восемь месяцев.
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