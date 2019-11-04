ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение МВФ о пенсионной реформе и пожар в Ласнамяэ

Ивари Падар требует от Марта Ярвика объяснить свою ложь по делу о листериозе

Ivari Padar Foto: Andres Putting

Социал-демократ и депутат Рийгикогу Ивари Падар направил письмо министру по делам сельской жизни Марту Ярвику, в котором спрашивает, почему Ярвик в ситуации с листериозом многократно вводил общественность в заблуждение, юлил и искажал факты.

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ГРАФИК: Цены на аренду недвижимости ползут вверх. В основном, за счет иностранных строителей

„Kuna Tallinna turg on väike, siis võib loota, et üürihinnad on saavutanud maksimumi,” ütleb Liisa Kurm. Nõudlus üüriturul on endiselt pakkumisest suurem. Foto: Andres Putting

Строители живут там, где есть работа. В условиях нынешнего экономического роста рабочих много, но когда они начнут уезжать, то и цены на аренду недвижимости упадут, пишет Eesti Päevaleht.

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Правительство рубит сук, на котором сидит? Банк Эстонии предупреждает: пенсионная реформа приведет к росту налогов, нестабильности экономики и маленьким пенсиям в будущем

Valitsuse pensionireformil võivad olla väga tõsised tagajärjed nii eraisikute kui kogu riigi majanduslikule hakkama saamisele. Foto: Ester Vaitmaa

В пятницу Банк Эстонии обнародовал более подробный анализ влияния реформы пенсионной системы, из которого следует, что существенная часть жителей Эстонии может снять накопленные во второй пенсионной ступени средства. Это в свою очередь приведет к скачкам в экономических показателях, а в более долгосрочной перспективе означает, что государство должно будет само увеличить платежи в первую ступень, для чего нужно будет существенно поднять налоги.

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ФОТО И ВИДЕО | МВФ сделал обзор эстонской экономики. Правительству советуют оставить II пенсионную ступень обязательной