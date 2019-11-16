ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение американского историка, школьник-шантажист и новые налоги
Предлагаем вашему вниманию основные новости за субботу, 16 ноября.
Предлагаем вашему вниманию основные новости за субботу, 16 ноября.
Профессор истории Йельского университета Тимати Снайдер, специализирующийся на Восточной Европе, сказал в большом интервью Eesti Päevaleht, что в интересах развития нации важно признавать и не очень приятные моменты истории.
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Жительница столичного района Пыхья-Таллинн Ирина Максимова (58) рассказывает, что в конце сентября сильно вывихнула ногу и не могла ходить. ”А так как надо было в магазин, то я попросила своего друга сходить и заплатить за покупки, — рассказывает она. — Но платеж почему-то не проходил. Тогда он попытался снять деньги в банкомате, но тот ”съел” карточку, а потом кто-то в течение короткого промежутка времени снял в трех разных автоматах 340 евро!” Что же следует знать, чтобы с вами не произошло ничего подобного, и как защитить свои кровные, выясняла ”МК-Эстония”.
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Ученик восьмого класса выманивал у девочек снимки интимного содержания для своей порноколлекции, которой хвастался перед друзьями и при помощи которой унижал этих самых девочек, пишет Eesti Päevaleht.
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В Варшаве прошло бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-6) проиграл в концовке первого раунда нокаутом польскому тяжеловесу Даниэлю Омельянчуку (23-9).
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В течение последних пары десятилетий в нашем обществе был довольно упрощенный подход к вопросам налогообложения. В переходный период курс был взят на экономический рост, что привело к повышению экономического благосостояния. Однако очень многих людей и некоторые социальные группы этот рост, к сожалению, не затронул. Поэтому нет ничего удивительного, что существует расслоение в обществе, и это необходимо исправить, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в пятницу во время обсуждения темы налогообложения.
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Более половины всех летальных исходов людей в возрасте младше 75 лет можно было бы предотвратить. Это демонстрирует европейская и, в частности, эстонская статистика смертности. Что же считается предотвратимой смертью, что становится их причиной, как их избежать или хотя бы снизить их количество, разбиралась ”МК-Эстония”.
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