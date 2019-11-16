ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мнение американского историка, школьник-шантажист и новые налоги

Жительница столичного района Пыхья-Таллинн Ирина Максимова (58) рассказывает, что в конце сентября сильно вывихнула ногу и не могла ходить. ”А так как надо было в магазин, то я попросила своего друга сходить и заплатить за покупки, — рассказывает она. — Но платеж почему-то не проходил. Тогда он попытался снять деньги в банкомате, но тот ”съел” карточку, а потом кто-то в течение короткого промежутка времени снял в трех разных автоматах 340 евро!” Что же следует знать, чтобы с вами не произошло ничего подобного, и как защитить свои кровные, выясняла ”МК-Эстония”.

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15-летний школьник собрал коллекцию интимных фото 13-летних девочек. Теперь снимки гуляют по всей Эстонии

Foto: Shutterstock

Ученик восьмого класса выманивал у девочек снимки интимного содержания для своей порноколлекции, которой хвастался перед друзьями и при помощи которой унижал этих самых девочек, пишет Eesti Päevaleht.

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ВИДЕО: Локтем в челюсть. Смолдарев проиграл в Варшаве нокаутом

Denis Smoldarev Foto: facebook.com/acamma

В Варшаве прошло бойцовское шоу АСА 101. В одном из главных боев вечера эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-6) проиграл в концовке первого раунда нокаутом польскому тяжеловесу Даниэлю Омельянчуку (23-9).

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"Ради общественного равновесия". Центристская партия обсуждает введение нескольких новых налогов

Юри Ратас Keskerakond

В течение последних пары десятилетий в нашем обществе был довольно упрощенный подход к вопросам налогообложения. В переходный период курс был взят на экономический рост, что привело к повышению экономического благосостояния. Однако очень многих людей и некоторые социальные группы этот рост, к сожалению, не затронул. Поэтому нет ничего удивительного, что существует расслоение в обществе, и это необходимо исправить, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в пятницу во время обсуждения темы налогообложения.

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