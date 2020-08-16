16.08.2020, 21:20

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Митинги против/за Лукашенко и эстонские "танкисты"


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Митинги против/за Лукашенко и эстонские "танкисты"
Foto: Andres Putting

Читайте главные новости воскресенье. Сегодняшний день был под прицелом белорусских митингов, собственно, как и всю эту неделю.

ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко

BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATH Foto: TATYANA ZENKOVICH, EPA


Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
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Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы

Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel Foto: Tiit Blaat


Минобороны Беларуси объявило об экстренных учениях возле границы с Евросоюзом.
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Путин заверил Лукашенко, что поможет "в случае обострения ситуации"

Vladimir Putin Foto: Alexei Nikolsky, Alexei Nikolsky/TASS


Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с Александром Лукашенко и подтвердил готовность оказать помощь Беларуси ”в разрешении возникших проблем”. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Эстонский дипломат в Минске: Лукашенко поддерживают пенсионеры, многих привезли на специальных автобусах

Foto: Andres Putting


Первый секретарь Посольства Эстонии в Беларуси Калви Ноормяги сказала Delfi, что проходящие в Минске акции в поддержку президента Александра Лукашенко — организованы властью, это не реальная реакция граждан.
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ГАЛЕРЕЯ | На площади Вабадузе снова поддержали белорусов

Valgevenelasi toetav miiting. Foto: Andres Putting


Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.
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В Финляндии три молодых человека врезались в столб и погибли

Tallinn-Narva mnt 19 km Foto: Ilmar Saabas


Три молодых человека погибли и один был госпитализирован в результате аварии в городе Нокиа в Финляндии ночью в воскресенье, сообщает Yle.
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Первый дипломат: Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты

Minsk Foto: Sergei Grits, AP


Игорь Лещеня заявил, что его шокировали сообщения о пытках и избиениях в Белоруссии. Дипломат считает, что ряд представителей правоохранительных органов в республике ”в полной мере возродили традиции НКВД”, передает РБК.
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За день прибавилось 6 положительных тестов на COVID-19

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver


За последний день в Эстонии проанализировали 1046 тестов на коронавирус, шесть из них оказались положительными.
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Полиция разыскивает 85-летнюю Евгению. Она ушла за ягодами и не вернулась

Евгения


Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси 85-летней Евгении, которая пошла в лес позавчера утром, но до сих пор не вернулась домой.
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