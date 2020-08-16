ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Митинги против/за Лукашенко и эстонские "танкисты"
Читайте главные новости воскресенье. Сегодняшний день был под прицелом белорусских митингов, собственно, как и всю эту неделю.
Читайте главные новости воскресенье. Сегодняшний день был под прицелом белорусских митингов, собственно, как и всю эту неделю.
Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.
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Минобороны Беларуси объявило об экстренных учениях возле границы с Евросоюзом.
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Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с Александром Лукашенко и подтвердил готовность оказать помощь Беларуси ”в разрешении возникших проблем”. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Первый секретарь Посольства Эстонии в Беларуси Калви Ноормяги сказала Delfi, что проходящие в Минске акции в поддержку президента Александра Лукашенко — организованы властью, это не реальная реакция граждан.
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Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.
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Три молодых человека погибли и один был госпитализирован в результате аварии в городе Нокиа в Финляндии ночью в воскресенье, сообщает Yle.
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Игорь Лещеня заявил, что его шокировали сообщения о пытках и избиениях в Белоруссии. Дипломат считает, что ряд представителей правоохранительных органов в республике ”в полной мере возродили традиции НКВД”, передает РБК.
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За последний день в Эстонии проанализировали 1046 тестов на коронавирус, шесть из них оказались положительными.
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Полиция просит помощи в поисках пропавшей в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси 85-летней Евгении, которая пошла в лес позавчера утром, но до сих пор не вернулась домой.
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