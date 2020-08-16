ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Митинги против/за Лукашенко и эстонские "танкисты"

ФОТО | Белорусы подсчитали, сколько людей пришли на митинг против и за Лукашенко

BELARUS PRESIDENTIAL ELECTIONS AFTERMATH Foto: TATYANA ZENKOVICH, EPA



Журналисты из главного независимого портала Беларуси tut.by узнали, сколько людей 14 августа пришли выразить протест действующей власти.

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Минобороны Беларуси объявило о военных учениях у литовской границы

Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel Foto: Tiit Blaat



Минобороны Беларуси объявило об экстренных учениях возле границы с Евросоюзом.

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Путин заверил Лукашенко, что поможет "в случае обострения ситуации"

Vladimir Putin Foto: Alexei Nikolsky, Alexei Nikolsky/TASS



Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с Александром Лукашенко и подтвердил готовность оказать помощь Беларуси ”в разрешении возникших проблем”. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Эстонский дипломат в Минске: Лукашенко поддерживают пенсионеры, многих привезли на специальных автобусах

Foto: Andres Putting



Первый секретарь Посольства Эстонии в Беларуси Калви Ноормяги сказала Delfi, что проходящие в Минске акции в поддержку президента Александра Лукашенко — организованы властью, это не реальная реакция граждан.

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ГАЛЕРЕЯ | На площади Вабадузе снова поддержали белорусов

Valgevenelasi toetav miiting. Foto: Andres Putting



Сегодня в два часа дня на площади Вабадузе в Таллинне люди вышли с красно-белыми флагами в знак поддержки белорусскому народу, которые борются за честные выборы и честного президента в Беларуси.

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В Финляндии три молодых человека врезались в столб и погибли



Три молодых человека погибли и один был госпитализирован в результате аварии в городе Нокиа в Финляндии ночью в воскресенье, сообщает Yle.

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Первый дипломат: Посол Белоруссии в Словакии поддержал протесты

Minsk Foto: Sergei Grits, AP



Игорь Лещеня заявил, что его шокировали сообщения о пытках и избиениях в Белоруссии. Дипломат считает, что ряд представителей правоохранительных органов в республике ”в полной мере возродили традиции НКВД”, передает РБК.

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