ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Миссис Европа 2019", прошлое Центрального рынка и танцы вокруг валидатора

В этом полугодии предусмотренную на компенсацию расходов сумму в полном объеме использовали только два члена Рийгикогу — Калле Лаанет (Партия реформ) и Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия). Если смотреть по фракциям, то в большей степени лимит на покрытие своих расходов выбрали центристы (71,7%).

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Хельме: из-за арендной иностранной рабочей силы Эстония недополучила 15 млн евро

Foto: Tiit Blaat

На пресс-конференции правительства Хельме сказал, что канцлер права и Министерство юстиции передали кабинету министров свои аргументы, связанные с предложениями по большему контролю иностранной рабочей силы, передают "Деловые Ведомости".

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Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.

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ФОТО И ВИДЕО | ”Миссис Европа 2019” Людмила Карпикова из Эстонии: женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза!

Людмила Карпикова из Таллинна, которая на этой неделе завоевала титул ”Миссис Европа 2019”, поделилась с читательницами jana.delfi.ee своими впечатлениями от победы в Лас-Пальмасе и рассказала, чем конкурсы для ”Миссис” отличаются от конкурсов для ”Мисс”, как подготовиться к такому масштабному мероприятию маме двоих детей и почему женщине важно реализовываться не только в семье.

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Министр юстиции: в ресторанах и магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием

Justiitsminster Raivo Aeg. Foto: Tiit Blaat

Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.

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ФОТО и ВИДЕО: В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна

Scanpix, REUTERS By-line:STR

В Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тысячи человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. На Токио уже обрушился ливень, который сопровождается порывами шквалистого ветра.

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Эстонец в Японии: последствия тайфуна, неожиданное землетрясение и страх перед цунами

Scanpix, imago images/Xinhua By-line:Deng Min via www.imago-images.de

”Кроме того, что на нас обрушился тайфун, как раз в момент написания этого сообщения произошло еще и землетрясение”, — рассказал о мощнейшем за последние 60 лет тайфуне в Японии проживающий недалеко от японской столицы, в городе Кавагоэ, эстонец Райт Пиир.

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ВИДЕО: Поезд приближается, а водители просто объезжают шлагбаум — им все равно!

В пятницу вечером читатель Delfi запечатлел на железнодорожном переезде Лагеди-Арукюла следующую картину: шлагбаум опустился, поезд приближается, а водителям все равно. Чтобы быстрее проехать она игнорируют красный свет и просто объезжают шлагбаум, подвергая себя и других опасности.

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Brexit на носу, начинайте готовиться! Что изменится для путешественников и эмигрантов