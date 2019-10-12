12.10.2019, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: "Миссис Европа 2019", прошлое Центрального рынка и танцы вокруг валидатора


rus.delfi.ee
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Keskturg
KeskturgFoto: Margus Pahv

Читайте подборку главных новостей этой дождливой субботы! Не пропустите интервью с получившей титул "миссис Европа" уроженкой Эстонии, историю убийства на Центральном рынке и крик души читателя о людях, которые трутся о валидаторы в общественном транспорте.

Лихой Центральный рынок: жадность, богатство и унесенные жизни

Sven Tupits

90-е годы. Кровавое десятилетие. Ни до, ни после в Эстонии не совершалось столько убийств и жестоких разборок между группировками. Убийства происходили тогда чуть ли не ежедневно, и многие из них даже не попадали в сводки новостей. 12 октября 1999 года в Таллинне на улице Ластекоду застрелили бизнесмена и бывшего вице-мэра Майта Метсамаа. Ранее людей такого уровня не трогали.
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ТАБЛИЦА | Предусмотренную на компенсации сумму полностью использовали только два депутата Рийгикогу

Kollaaž: Delfi

В этом полугодии предусмотренную на компенсацию расходов сумму в полном объеме использовали только два члена Рийгикогу — Калле Лаанет (Партия реформ) и Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия). Если смотреть по фракциям, то в большей степени лимит на покрытие своих расходов выбрали центристы (71,7%).
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Хельме: из-за арендной иностранной рабочей силы Эстония недополучила 15 млн евро

Foto: Tiit Blaat

На пресс-конференции правительства Хельме сказал, что канцлер права и Министерство юстиции передали кабинету министров свои аргументы, связанные с предложениями по большему контролю иностранной рабочей силы, передают "Деловые Ведомости".
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Читатель: люди, имейте совесть! Сколько можно тереться о валидаторы в общественном транспорте!

Foto: Ilmar Saabas

"Я не видела такого ни в одной другой стране. В Эстонии же, кажется, все не поймут, что тереться о валидатор — ненормально", — пишет раздраженная читательница Naistekas.
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ФОТО И ВИДЕО | ”Миссис Европа 2019” Людмила Карпикова из Эстонии: женщина должна быть счастлива, у нее должны гореть глаза!

Людмила Карпикова из Таллинна, которая на этой неделе завоевала титул ”Миссис Европа 2019”, поделилась с читательницами jana.delfi.ee своими впечатлениями от победы в Лас-Пальмасе и рассказала, чем конкурсы для ”Миссис” отличаются от конкурсов для ”Мисс”, как подготовиться к такому масштабному мероприятию маме двоих детей и почему женщине важно реализовываться не только в семье.
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Министр юстиции: в ресторанах и магазинах возникли проблемы с эстоноязычным обслуживанием

Justiitsminster Raivo Aeg. Foto: Tiit Blaat

Министр юстиции Райво Аэг сказал на пресс-конференции правительства, что в секторе обслуживания проблемным становится следование языковым требованиям. ”Работодатели должны обеспечить, чтобы работники отвечали элементарным требованиям”, — заявил он.
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ФОТО и ВИДЕО: В Японии объявлен максимальный уровень опасности из-за мощнейшего за 60 лет тайфуна

Scanpix, REUTERS By-line:STR

В Японии объявлен максимальный, пятый, уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тысячи человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. На Токио уже обрушился ливень, который сопровождается порывами шквалистого ветра.
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Эстонец в Японии: последствия тайфуна, неожиданное землетрясение и страх перед цунами

Scanpix, imago images/Xinhua By-line:Deng Min via www.imago-images.de

”Кроме того, что на нас обрушился тайфун, как раз в момент написания этого сообщения произошло еще и землетрясение”, — рассказал о мощнейшем за последние 60 лет тайфуне в Японии проживающий недалеко от японской столицы, в городе Кавагоэ, эстонец Райт Пиир.
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ВИДЕО: Поезд приближается, а водители просто объезжают шлагбаум — им все равно!

В пятницу вечером читатель Delfi запечатлел на железнодорожном переезде Лагеди-Арукюла следующую картину: шлагбаум опустился, поезд приближается, а водителям все равно. Чтобы быстрее проехать она игнорируют красный свет и просто объезжают шлагбаум, подвергая себя и других опасности.
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Brexit на носу, начинайте готовиться! Что изменится для путешественников и эмигрантов

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS, AFP

Лишь небольшое количество граждан других стран ЕС, живущих в Соединенном королевстве, уладило все формальности с государством и получило статус резидентов Великобритании. Те, кто этого не сделал, после Brexit рискуют столкнуться с проблемами, пишет Neatkarīgā rīta avīze.
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Стрельба в Нью-Йорке: вооруженный человек застрелил четверых и ранил троих

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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ВИДЕО | В центре Таллинна столкнулись три автомобиля. Виновник ДТП был пьян и пытался устроить драку прямо на дороге

В субботу после пяти часов вечера произошло ДТП на Нарвском шоссе в центре Таллинна. Около остановки Хобуяама столкнулись три автомобиля.
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ФОТО: "Владимир Путин, давай-давай". Как немецкие фаны болели в Таллинне за россиян

Eesti ja Venemaa U19 Foto: Rauno Volmar

Футболисты юниорской сборной России (U-19) выиграли в Таллинне товарищеский матч у эстонских сверстников — 3:0 (1:0). За ходом поединка на "Спортлэнд-Арене" наблюдали и немецкие болельщики, прибывшие на отборочный матч чемпионата Европы Эстония — Германия.
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Юферева-Скуратовски — о "паразитирующих тиблах": если бы не Рейтельманн, то все бы и дальше делали вид, что русских за спиной можно называть как угодно

Maria Jufereva, Lasnamäe linnaosavanem Foto: Tiit Blaat

Когда стало известно, что Мария Юферева-Скуратовски была одной из тех членов комиссии Рийгикогу, которые поддержали кандидатуру Урмаса Рейтельманна в делегацию Эстонии в ПАСЕ, несмотря на его высказывание о "паразитирующих тиблах", Delfi направил ей ряд вопросов с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что центристка прислала в ответ.
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