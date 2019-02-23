ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мечты жителей Эстонии, поиски рыбаков на Чудском, достойный воплощения в кино реальный таллиннский детектив

В честь Дня независимости ЭР Delfi рассказывает о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте.
На Чудском озере два рыбака из Латвии попали в беду.
Полиция рассказала увлекательную детективную историю расследования дела грабителей таллиннских ювелирных магазинов, достойную воплощения в кино.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
”Я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве”. Повторит ли Михаил Кылварт свой триумф и на парламентских выборах?
Портал rusDelfi продолжает рассказывать о том, как журналист Виталий Бесчастный проводит один день с кандидатом в Рийгикогу. На этот раз героем репортажа стал председатель городского собрания Таллинна, член правления Центристской партии Михаил Кылварт.
Наша рабочая среда началась в 6:30, а закончилась в 23:00. Событий было много, все перечислять просто не хватит места. Мы общались на разные темы, от скользких тротуаров в Таллинне до взаимоотношений с Россией, не могли не затронуть вопрос русских школ и перспективу занять министерский пост. Читайте, как прошел день самого популярного муниципального политика Эстонии. Loe edasi…
Маленький мальчик упал в реку и погиб. Что это было: преступление или несчастный случай?
Руководство таллиннского детсада и родители возмущены клеветой: бывшие работники говорят, что там бьют детей. "Запирала детей в темном туалете"
В редакцию ”МК-Эстонии” со слезами на глазах пришла женщина, которая стала рассказывать, чего она насмотрелась за пять дней работы помощником воспитателя в детском саду. Нервы не выдержали, и она написала заявление об уходе по собственному желанию. А заодно заявления в Департамент образования и полицию — о том, что наблюдала там физическое и психологическое насилие над малышами 2–3 лет. Loe edasi…
Участники эстонской телепередачи "4x4" чудом спаслись, провалившись на внедорожнике под лед на Таймыре
Путешествующие на внедорожниках по полуострову Таймыр в рамках съемок популярного телепроекта "4x4" эстонцы попали накануне в очень опасную ситуацию — одна из машин провалилась под лед, а ее экипаж спасся только благодаря быстрой реакции. Loe edasi…
ЭР101 МЕЧТА | "Мечтаю о лучшей Эстонии". "Чтобы люди перестали ненавидеть". Смотрите, о чем в день рождения страны мечтает 101 житель Эстонии!
В честь Дня независимости ЭР Delfi расскажет вам о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте. Loe edasi…
Эстония лидирует в ЕС по количеству внебрачных детей
Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии — 47, в Литве — 42. Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака, в Литве — 27%, в Эстонии — 56%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 43%, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
В Таллинне открылся Центр лечения боли Medicum
Медицинский центр Medicum открыл Центр лечения боли. Одна из основных целей создания и открытия Центра — оказывать помощь пациентам с любыми типами острой и хронической боли, кроме головной боли, в тех случаях, когда обычные методы лечения уже не помогают. Loe edasi…
ФОТО: Президент Кальюлайд открыла мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство", проходящее у мемориала жертвам коммунизма
Сегодня у мемориала жертвам коммунистического режима в Маарьямяэ президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла проводящееся по ее инициативе мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство". Loe edasi…
В Латвии хотят резко ограничить сделки с наличными деньгами
Для уменьшения теневой экономики Министерство финансов Латвии предлагает значительно ограничить сделки с наличными деньгами, а в отдельных сферах вообще их запретить, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA. Loe edasi…
В торговом центре Нарвы один мужчина целился в другого
В четверг в полицию поступило сообщение о том, что 16 февраля в торговом центре Нарвы 18-летний молодой человек целился в 23-летнего мужчину похожим на оружие предметом, сообщает rus.err.ee. Loe edasi…
Золотая лихорадка: 17 беспокойных месяцев в столичном ювелирном бизнесе. ”Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом”
Эта криминальная история необычна в том числе и для видевших многое следователей и прокуроров, рассказывает Сейко Куйк, пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны. Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом. Эти ограбления совершала группировка, члены которой умело скрывали свои следы, никогда не говорили между собой по телефону и не оставляли на месте происшествия никаких следов, приклеивая свою одежду к телу скотчем и скрывали своё лицо. Loe edasi…
Ежедневно поступают десятки жалоб от тех, кому не удается проголосовать по интернету
Электронное голосование на выборах в Рийгикогу началось в четверг, 21 февраля, в 9 утра, и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов. Ежедневно в Государственную службу по организации выборов поступает около двух десятков жалоб от тех, кому не удается реализовать их избирательное право по интернету. Loe edasi…
КАРТА: Смотрите, по какому маршруту пройдет факельное шествие EKRE и сочувствующих
В воскресенье по случаю Дня независимости пройдет факельное шествие, в котором в числе прочих примет участие, например, Тынис Мяги. Loe edasi…
Пограничники разыскивают двух пропавших на Чудском озере рыбаков