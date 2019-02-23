23.02.2019, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мечты жителей Эстонии, поиски рыбаков на Чудском, достойный воплощения в кино реальный таллиннский детектив


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Мечты жителей Эстонии, поиски рыбаков на Чудском, достойный воплощения в кино реальный таллиннский детектив
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В честь Дня независимости ЭР Delfi рассказывает о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте.

На Чудском озере два рыбака из Латвии попали в беду.

Полиция рассказала увлекательную детективную историю расследования дела грабителей таллиннских ювелирных магазинов, достойную воплощения в кино.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

”Я не хочу мобилизовать электорат на этнической почве”. Повторит ли Михаил Кылварт свой триумф и на парламентских выборах?

Mihhail Kõlvart Foto: Ilmar Saabas

Портал rusDelfi продолжает рассказывать о том, как журналист Виталий Бесчастный проводит один день с кандидатом в Рийгикогу. На этот раз героем репортажа стал председатель городского собрания Таллинна, член правления Центристской партии Михаил Кылварт.

Наша рабочая среда началась в 6:30, а закончилась в 23:00. Событий было много, все перечислять просто не хватит места. Мы общались на разные темы, от скользких тротуаров в Таллинне до взаимоотношений с Россией, не могли не затронуть вопрос русских школ и перспективу занять министерский пост. Читайте, как прошел день самого популярного муниципального политика Эстонии.
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Маленький мальчик упал в реку и погиб. Что это было: преступление или несчастный случай?

Foto: Andres Putting

Недавно Харьюский уездный суд вынес решение по одному грустному делу. Эта история могла бы послужить родителям напоминанием о том, как важно следить за своими детьми, пишет Eesti Päevaleht.
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Руководство таллиннского детсада и родители возмущены клеветой: бывшие работники говорят, что там бьют детей. "Запирала детей в темном туалете"

MK-Estonia

В редакцию ”МК-Эстонии” со слезами на глазах пришла женщина, которая стала рассказывать, чего она насмотрелась за пять дней работы помощником воспитателя в детском саду. Нервы не выдержали, и она написала заявление об уходе по собственному желанию. А заодно заявления в Департамент образования и полицию — о том, что наблюдала там физическое и психологическое насилие над малышами 2–3 лет.
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Участники эстонской телепередачи "4x4" чудом спаслись, провалившись на внедорожнике под лед на Таймыре

Foto: 4x4 Facebooki-leht

Путешествующие на внедорожниках по полуострову Таймыр в рамках съемок популярного телепроекта "4x4" эстонцы попали накануне в очень опасную ситуацию — одна из машин провалилась под лед, а ее экипаж спасся только благодаря быстрой реакции.
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ЭР101 МЕЧТА | "Мечтаю о лучшей Эстонии". "Чтобы люди перестали ненавидеть". Смотрите, о чем в день рождения страны мечтает 101 житель Эстонии!

Fotokollaaž

В честь Дня независимости ЭР Delfi расскажет вам о мечтах 101 жителя Эстонии в своем новом специальном проекте.
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Эстония лидирует в ЕС по количеству внебрачных детей

Jõululapsed Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Tiit Blaat

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Согласно данным опроса, на каждые 100 браков в Эстонии приходится 51 развод, в Латвии — 47, в Литве — 42. Опрос также свидетельствует, что в Латвии 41% детей рождается вне брака, в Литве — 27%, в Эстонии — 56%, а в среднем по ЕС этот показатель составляет 43%, сообщает rus.err.ee.
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В Таллинне открылся Центр лечения боли Medicum

Фото: Вейко Илус

Медицинский центр Medicum открыл Центр лечения боли. Одна из основных целей создания и открытия Центра — оказывать помощь пациентам с любыми типами острой и хронической боли, кроме головной боли, в тех случаях, когда обычные методы лечения уже не помогают.
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ФОТО: Президент Кальюлайд открыла мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство", проходящее у мемориала жертвам коммунизма

Foto: Tiit Blaat

Сегодня у мемориала жертвам коммунистического режима в Маарьямяэ президент ЭР Керсти Кальюлайд открыла проводящееся по ее инициативе мероприятие "Эстония в сердце. Так храним единство".
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В Латвии хотят резко ограничить сделки с наличными деньгами

Eurod Foto: Madis Veltman

Для уменьшения теневой экономики Министерство финансов Латвии предлагает значительно ограничить сделки с наличными деньгами, а в отдельных сферах вообще их запретить, сообщает латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
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В торговом центре Нарвы один мужчина целился в другого

Tulistamine Foto: Eero Vabamägi

В четверг в полицию поступило сообщение о том, что 16 февраля в торговом центре Нарвы 18-летний молодой человек целился в 23-летнего мужчину похожим на оружие предметом, сообщает rus.err.ee.
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Золотая лихорадка: 17 беспокойных месяцев в столичном ювелирном бизнесе. ”Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом”

PPA

Эта криминальная история необычна в том числе и для видевших многое следователей и прокуроров, рассказывает Сейко Куйк, пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны. Эта история — об ограблениях, подготовленных с редким профессионализмом. Эти ограбления совершала группировка, члены которой умело скрывали свои следы, никогда не говорили между собой по телефону и не оставляли на месте происшествия никаких следов, приклеивая свою одежду к телу скотчем и скрывали своё лицо.
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Ежедневно поступают десятки жалоб от тех, кому не удается проголосовать по интернету

Foto: Kuvatõmmis

Электронное голосование на выборах в Рийгикогу началось в четверг, 21 февраля, в 9 утра, и завершится в среду, 27 февраля в 18 часов. Ежедневно в Государственную службу по организации выборов поступает около двух десятков жалоб от тех, кому не удается реализовать их избирательное право по интернету.
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КАРТА: Смотрите, по какому маршруту пройдет факельное шествие EKRE и сочувствующих

Kuvatõmmis

В воскресенье по случаю Дня независимости пройдет факельное шествие, в котором в числе прочих примет участие, например, Тынис Мяги.
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Пограничники разыскивают двух пропавших на Чудском озере рыбаков

Jäämäed Peipsil Foto: Kaspar Pokk

Сегодня около 19.00 Центр тревоги получил сообщение от рыбака, который с другим любителем рыбалки утром вышел на лед Чудского озера в Тартумаа. Обратно дорогу мужчины найти не смогли и попросили о помощи.
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