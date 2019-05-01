ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Марти Куузик не получит компенсацию за уход с министерской должности, EKRE обвиняет Кальюлайд в лицемерии

Начиная с 1 мая в Таллинне меняется график работы автобусов. Расписание изменится у автобусной линии 25, а автобусы линий 4, 12, 49, 20, 20A и 59 станут ходить чаще.

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Март Хельме назначил своим советником офицера, который глумился над женщиной во время собеседования в Силы обороны

Ekspress Meedia, mil.ee

Министр внутренних дел Март Хельме назначил своим советником Марка Майорова, который много лет назад издевался над женщиной во время приема на работу в Силы обороны.

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Яак Мадисон о президенте Кальюлайд: это настоящее лицемерие

Jaak Madison Foto: Tiit Blaat

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу и член правления EKRE Яак Мадисон обвинил президента Кальюлайд в лицемерии, так как та ушла из зала Рийгикогу, когда присягу приносил уже бывший министр Куузик.

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Уволившаяся со скандалом канцлер Теа Варрак получила 14 000 евро в качестве премии

В недавно опубликованных данных о зарплате чиновников видно, что самые большие премии в государственном секторе составляли более чем 14 000 евро.

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Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Hanno Pevkur Foto: Taavi Sepp

ТОП Клиент приобрел автомобиль со ”скрученным” аж в три раза пробегом. Разборки кончились спецкомиссией Экологичная подкормка: как реанимировать комнатные растения Яак Мадисон о президенте Кальюлайд: это настоящее лицемерие

Бывший министр социальных дел и реформист Ханно Певкур в своих соцсетях отреагировал на заявление министра социальных дел Марта Хельме, в котором он заявил, что должен восстановить в Эстонии конституционный порядок.

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Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал EKRE: слова такого правительства нельзя воспринимать всерьез

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

”Пригодность паркета определяют не только натертые до блеска туфли. Намного важнее то, с кем танцуешь”, — пишет Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.

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BBC написал о Хельме и их знаке "хорошего настроения". В статье говорится о связи символа с массовым убийством

Вслед за Руубеном Каалепом Март и Мартин Хельме тоже решили показать Рийгикогу знак ”ОК”. На это обратили внимание и за рубежом, статья появилась на портале BBC.

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ФОТО: В Таллинне столкнулись две машины. Водитель одной машины скрылся с места происшествия. Во второй машине пострадали двое человек

Foto: Scanpix

Сегодня в 21:40 произошла авария в конце улицы Вееренни.

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ИНТЕРВЬЮ DELFI: Cтилист "Модного приговора" Алексей Сухарев - о реальных женщинах, советах из интернета и жертвах моды