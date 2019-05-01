ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Марти Куузик не получит компенсацию за уход с министерской должности, EKRE обвиняет Кальюлайд в лицемерии
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Торговец перекрутил счетчик оборотов колеса — одометр — таким образом, что он показывал пробег в три раза меньше действительного. Покупатель авто узнал об этом лишь после покупки.
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Вчера вечером министр внешней торговли и ИТ член EKRE Марти Куузик сказал, что уходит с должности министра, на которой он проработал всего один день. Как оказалось, по закону он должен получить компенсацию, равную шести его зарплатам.
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С 29 апреля по 17 мая в Эстонии проходят учения ”Весенний шторм”. 1-ая пехотная бригада уже начала освежать свои знания. Смотрите фото!
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Начиная с 1 мая в Таллинне меняется график работы автобусов. Расписание изменится у автобусной линии 25, а автобусы линий 4, 12, 49, 20, 20A и 59 станут ходить чаще.
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Министр внутренних дел Март Хельме назначил своим советником Марка Майорова, который много лет назад издевался над женщиной во время приема на работу в Силы обороны.
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Председатель конституционной комиссии Рийгикогу и член правления EKRE Яак Мадисон обвинил президента Кальюлайд в лицемерии, так как та ушла из зала Рийгикогу, когда присягу приносил уже бывший министр Куузик.
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В недавно опубликованных данных о зарплате чиновников видно, что самые большие премии в государственном секторе составляли более чем 14 000 евро.
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Бывший министр социальных дел и реформист Ханно Певкур в своих соцсетях отреагировал на заявление министра социальных дел Марта Хельме, в котором он заявил, что должен восстановить в Эстонии конституционный порядок.
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”Пригодность паркета определяют не только натертые до блеска туфли. Намного важнее то, с кем танцуешь”, — пишет Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.
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Вслед за Руубеном Каалепом Март и Мартин Хельме тоже решили показать Рийгикогу знак ”ОК”. На это обратили внимание и за рубежом, статья появилась на портале BBC.
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Сегодня в 21:40 произошла авария в конце улицы Вееренни.
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10 мая в Таллинне пройдет мастер-класс “Гардероб Anti-Age”. О том, как нужно одеваться, чтобы выглядеть моложе, расскажет шеф-стилист Pоссийского федерального Первого Канала Алексей Сухарев. Реальные ли люди приходят на шоу “Модный приговор”? Стоит ли верить советам из интернета? Читайте в интервью Delfi!
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Вальпургиева ночь, праздник всех ведьм и нечистых существ, отмечается с 30 апреля на 1 мая. Смотрите, как отметили его тартуские студенты!
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