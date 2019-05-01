01.05.2019, 22:49

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Марти Куузик не получит компенсацию за уход с министерской должности, EKRE обвиняет Кальюлайд в лицемерии


rus.delfi.ee
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EKRE valimispidu Wabaduses
EKRE valimispidu WabadusesFoto: Eero Vabamägi

Читайте главные новости за сегодня!

Клиент приобрел автомобиль со ”скрученным” аж в три раза пробегом. Разборки кончились спецкомиссией

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

Торговец перекрутил счетчик оборотов колеса — одометр — таким образом, что он показывал пробег в три раза меньше действительного. Покупатель авто узнал об этом лишь после покупки.
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Марти Куузик не получит компенсацию за уход с министерской должности

Marti Kuusik Foto: Jaanus Lensment

Вчера вечером министр внешней торговли и ИТ член EKRE Марти Куузик сказал, что уходит с должности министра, на которой он проработал всего один день. Как оказалось, по закону он должен получить компенсацию, равную шести его зарплатам.
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ГАЛЕРЕЯ: В Эстонии начались учения ”Весенний шторм”

Reservväelased värskendasid Kevadtormil teadmisi Foto: Ardi Hallismaa, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

С 29 апреля по 17 мая в Эстонии проходят учения ”Весенний шторм”. 1-ая пехотная бригада уже начала освежать свои знания. Смотрите фото!
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С 1 мая в Таллинне меняется расписание движения автобусов

Pikakari-Balti jaam. Buss nr 59 Foto: Karin Kaljuläte

Начиная с 1 мая в Таллинне меняется график работы автобусов. Расписание изменится у автобусной линии 25, а автобусы линий 4, 12, 49, 20, 20A и 59 станут ходить чаще.
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Март Хельме назначил своим советником офицера, который глумился над женщиной во время собеседования в Силы обороны

Ekspress Meedia, mil.ee

Министр внутренних дел Март Хельме назначил своим советником Марка Майорова, который много лет назад издевался над женщиной во время приема на работу в Силы обороны.
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Яак Мадисон о президенте Кальюлайд: это настоящее лицемерие

Jaak Madison Foto: Tiit Blaat

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу и член правления EKRE Яак Мадисон обвинил президента Кальюлайд в лицемерии, так как та ушла из зала Рийгикогу, когда присягу приносил уже бывший министр Куузик.
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Уволившаяся со скандалом канцлер Теа Варрак получила 14 000 евро в качестве премии

Koosolek Tallinna Muusikakeskkoolis Foto: Ilmar Saabas

В недавно опубликованных данных о зарплате чиновников видно, что самые большие премии в государственном секторе составляли более чем 14 000 евро.
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Ханно Певкур: министр внутренних дел хочет устроить государственный переворот?

Hanno Pevkur Foto: Taavi Sepp

ТОП

Бывший министр социальных дел и реформист Ханно Певкур в своих соцсетях отреагировал на заявление министра социальных дел Марта Хельме, в котором он заявил, что должен восстановить в Эстонии конституционный порядок.
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Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал EKRE: слова такого правительства нельзя воспринимать всерьез

Toomas Hendrik Ilves Foto: Andres Putting

”Пригодность паркета определяют не только натертые до блеска туфли. Намного важнее то, с кем танцуешь”, — пишет Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.
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BBC написал о Хельме и их знаке "хорошего настроения". В статье говорится о связи символа с массовым убийством

bbc.com

Вслед за Руубеном Каалепом Март и Мартин Хельме тоже решили показать Рийгикогу знак ”ОК”. На это обратили внимание и за рубежом, статья появилась на портале BBC.
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ФОТО: В Таллинне столкнулись две машины. Водитель одной машины скрылся с места происшествия. Во второй машине пострадали двое человек

Foto: Scanpix

Сегодня в 21:40 произошла авария в конце улицы Вееренни.
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ИНТЕРВЬЮ DELFI: Cтилист "Модного приговора" Алексей Сухарев - о реальных женщинах, советах из интернета и жертвах моды

Фото: Instagram / suharev_style

10 мая в Таллинне пройдет мастер-класс “Гардероб Anti-Age”. О том, как нужно одеваться, чтобы выглядеть моложе, расскажет шеф-стилист Pоссийского федерального Первого Канала Алексей Сухарев. Реальные ли люди приходят на шоу “Модный приговор”? Стоит ли верить советам из интернета? Читайте в интервью Delfi!
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ГАЛЕРЕЯ: Огни, ведьмы и праздник! Как отметили Вальпургиеву ночь в Тарту

Volber 2019 Tartus Foto: Argo Ingver

Вальпургиева ночь, праздник всех ведьм и нечистых существ, отмечается с 30 апреля на 1 мая. Смотрите, как отметили его тартуские студенты!
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