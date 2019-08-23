23.08.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Магазин IKEA, цены на квартиры и офисы, электронная виза в Петербург и новости из Силламяэ


rus.delfi.ee
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Tallinn õhust
Tallinn õhustFoto: Hendrik Osula

Предлагаем вам традиционную подборку наиболее важных и интересных новостей за пятницу, 23 августа.

Нолан, спасибо! Цены квартир в Ласнамяэ обогнали Мустамяэ и Хааберсти

Filmivõtted Laagna teel - 18.07.2019 Foto: Andres Putting

В минувшем месяце цены на квартирную собственность в Ласнамяэ совершили резкий скачок на 14% — средняя цена квадратного метра, достигшая 1792 евро/м², значительно опередила цены как в Мустамяэ, так и в Хааберсти.
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Аналитик: забудьте про Т1, настоящая беда будет с офисной недвижимостью!

Jörgen Norkroos, Õhtuleht

Хотя сейчас с подачи Т1 Mall of Tallinn, где ощущается явная нехватка арендаторов, общественное внимание направлено на ситуацию в торговых центрах, более серьезная проблема ждет сферу офисной недвижимости: в новом году на таллиннском рынке появится 100 000 квадратных метров новой офисной площади, что в два раза больше, чем обычно вводится в строй за год, пишет Äripäev.
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Возможности въезда из Эстонии по электронной визе в Петербург будут ограниченными

Foto: Sergei Stepanov, NPA

Минтранс России подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении перечня пунктов пропуска в Петербурге и Ленобласти, через которые иностранные граждане смогут въезжать на территорию России, передает abnews.ru.
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Эхо гибели ребенка в Силламяэ: учителя нуждаются в помощи, город подает жалобу на Delfi

Коллаж Delfi

С конца весны этого года пристальное внимание СМИ, общественности, министерства, полиции и прокуратуры привлекала силламяэская Ваналиннаская основная школа. В преддверии начала учебного года власти города заверяют, что в школе проводятся комплексные меры для обеспечения безопасной среды, а за освещения событий, связанных с июльской трагедией, город планирует подать на Delfi жалобу в совет по прессе.
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Пенсионеры переезжают в Ида-Вирумаа в поисках лучшей жизни

Foto: Ilmar Saabas

Пенсионеры, оставшиеся в одиночестве в больших городах, продают свое имущество или сдают его в аренду и переезжают в Ида-Вирумаа, в надежде найти здесь дешевую недвижимость и возможность наслаждаться красивой природой, сообщает Pindi Kinnisvara.
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IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи уже на следующей неделе

Pixabay

Шведский мебельный гигант IKEA сообщил, что уже 29 августа откроет в Эстонии интернет-магазин и шоу-рум с пунктом выдачи.
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