ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Магазин IKEA, цены на квартиры и офисы, электронная виза в Петербург и новости из Силламяэ

Минтранс России подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении перечня пунктов пропуска в Петербурге и Ленобласти, через которые иностранные граждане смогут въезжать на территорию России, передает abnews.ru.

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Эхо гибели ребенка в Силламяэ: учителя нуждаются в помощи, город подает жалобу на Delfi

Коллаж Delfi

С конца весны этого года пристальное внимание СМИ, общественности, министерства, полиции и прокуратуры привлекала силламяэская Ваналиннаская основная школа. В преддверии начала учебного года власти города заверяют, что в школе проводятся комплексные меры для обеспечения безопасной среды, а за освещения событий, связанных с июльской трагедией, город планирует подать на Delfi жалобу в совет по прессе.

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Пенсионеры переезжают в Ида-Вирумаа в поисках лучшей жизни

Пенсионеры, оставшиеся в одиночестве в больших городах, продают свое имущество или сдают его в аренду и переезжают в Ида-Вирумаа, в надежде найти здесь дешевую недвижимость и возможность наслаждаться красивой природой, сообщает Pindi Kinnisvara.

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IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи уже на следующей неделе

Pixabay

Шведский мебельный гигант IKEA сообщил, что уже 29 августа откроет в Эстонии интернет-магазин и шоу-рум с пунктом выдачи.

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