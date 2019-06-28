ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Локация магазинов Lidl, страсти в Нымме и перекрытие Лаагна теэ
Читайте самые важные и популярные новости этой пятницы, 29 июня, в нашей ежедневной подборке.
Читайте самые важные и популярные новости этой пятницы, 29 июня, в нашей ежедневной подборке.
Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl готовится построить в Таллинне пяти-шесть магазинов, на один из которых разрешение на строительство уже выдано, еще три находятся на рассмотрении.
Loe edasi...
Еще недавно здание по адресу Хямарику, 10 в Нымме было обычным домом 1930 года постройки, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Кинокомпания Warner Bros и представляющая их интересы фирма Allfilm согласились с предложенным Таллинном десятидневным съемочным периодом в канале Лаагна. В течение съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet" будет организовано временное перенаправление движения на основании утвержденного графика, сообщает Раэпресс.
Loe edasi...
Март Нутт, скончавшийся 2 июня в возрасте 57 лет, был единственным депутатом, участвовавшим в работе всех парламентских созывов с момента восстановления независимости, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
У Центрального рынка в Таллинне, который был популярен в 90-х годах, сменился собственник. Сейчас Центральный рынок, как "машина времени", переносит в реальность 90-х, поскольку до сегодняшних дней там ничего не менялось. Корреспонденты Delfi поинтересовались у покупателей и продавцов, каким они помнят рынок более 20 лет назад, что там можно было купить, а также, чего ждут от перестройки.
Loe edasi...
С четверга Кристофер Нолан снимает фильм "Tenet" в других локациях. Смотрите галерею, как киношники готовятся к съемкам.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА
До России доберется рамный китайский пикап казахской сборки