ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Локация магазинов Lidl, страсти в Нымме и перекрытие Лаагна теэ



Кинокомпания Warner Bros и представляющая их интересы фирма Allfilm согласились с предложенным Таллинном десятидневным съемочным периодом в канале Лаагна. В течение съемок фильма Кристофера Нолана "Tenet" будет организовано временное перенаправление движения на основании утвержденного графика, сообщает Раэпресс.

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"Он что-то бормотал про себя. Я подумала: что случилось, ему приснился кошмар? Попыталась разбудить, но он не реагировал". Последние дни депутата Марта Нуття

Mart Nutt oli taasiseseisvusaja kõikides riigikogu koosseisudes. Foto: Andres Putting



Март Нутт, скончавшийся 2 июня в возрасте 57 лет, был единственным депутатом, участвовавшим в работе всех парламентских созывов с момента восстановления независимости, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО и ВИДЕО DELFI | Каким был Центральный рынок в эпоху 90-х и чего ждут продавцы и покупатели от "Перестройки"?



У Центрального рынка в Таллинне, который был популярен в 90-х годах, сменился собственник. Сейчас Центральный рынок, как "машина времени", переносит в реальность 90-х, поскольку до сегодняшних дней там ничего не менялось. Корреспонденты Delfi поинтересовались у покупателей и продавцов, каким они помнят рынок более 20 лет назад, что там можно было купить, а также, чего ждут от перестройки.

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ГАЛЕРЕЯ: Из Горхолла в суд! Кристофер Нолан сменил съемочную площадку

Teneti võttepaik Liivalaial Foto: Mana Kaasik



С четверга Кристофер Нолан снимает фильм "Tenet" в других локациях. Смотрите галерею, как киношники готовятся к съемкам.

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