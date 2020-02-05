ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лишение школы лицензии, вспышка кори и беременная школьница

ГРАФИКИ | Страшнее коронавируса: украинцы привезли в Эстонию корь

YURI DYACHYSHYN/AFP/SCANPIX

На Украине пару лет продолжается вспышка кори. Десятки тысяч заболевших распространяют вирус по всей Европе. Эстония не остается незатронутой, пишет Eesti Ekspress.

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Maxima ввела для клиентов приятное новшество и напоминает: срок действия накопленных бонусов скоро истечет!

Sooduskaardid Foto: Tanel Meos

В 2019 году количество владельцев карт клиентов Maxima составляло почти 80% от общего числа покупателей, совершающих покупки. В 2019 году владельцы карт клиентов накопили в общей сложности 4,6 миллиона евро бонусных денег за свои покупки, сообщает пресс-служба сети магазинов.

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Внимание! На Эстонию движется снегопад, дорожные условия резко ухудшатся!

Hendrik Osula

Государственная служба погоды предупреждает, что в среду поздно вечером в Эстонию придет снегопад, ожидается также снег с дождем. Дорожные условия резко ухудшатся.

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