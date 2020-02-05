05.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лишение школы лицензии, вспышка кори и беременная школьница


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Foto: Eero Vabamägi

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 5 февраля.

ГРАФИКИ | Страшнее коронавируса: украинцы привезли в Эстонию корь

YURI DYACHYSHYN/AFP/SCANPIX

На Украине пару лет продолжается вспышка кори. Десятки тысяч заболевших распространяют вирус по всей Европе. Эстония не остается незатронутой, пишет Eesti Ekspress.
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Maxima ввела для клиентов приятное новшество и напоминает: срок действия накопленных бонусов скоро истечет!

Sooduskaardid Foto: Tanel Meos

В 2019 году количество владельцев карт клиентов Maxima составляло почти 80% от общего числа покупателей, совершающих покупки. В 2019 году владельцы карт клиентов накопили в общей сложности 4,6 миллиона евро бонусных денег за свои покупки, сообщает пресс-служба сети магазинов.
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Внимание! На Эстонию движется снегопад, дорожные условия резко ухудшатся!

Hendrik Osula

Государственная служба погоды предупреждает, что в среду поздно вечером в Эстонию придет снегопад, ожидается также снег с дождем. Дорожные условия резко ухудшатся.
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В помещениях владельца ПБК прошли обыски. Фирму подозревают в нарушении санкций Евросоюза

Reuters

Госпрокуратура и КаПо в рамках просьбы о правовой помощи помогли латвийским коллегам, которые подозревают владельца телеканала ПБК и рекламного партнера Postimees Grupp — фирму Baltic Media Alliance (BMA) — в нарушении международных санкций.
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В Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов

Foto: Shutterstock

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов.
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"Я никогда не забуду эту маленькую душу": эстонская школьница забеременела в 12 лет и сделала аборт

Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Шестиклассница забеременела после первого секса. Что делать: рожать или нет?
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Впервые в истории: министерство лишило общеобразовательную школу лицензии

Сегодня Министерство образования и науки аннулировало лицензию на деятельность расположенной в волости Рыуге школы Краби.
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