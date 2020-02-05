ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лишение школы лицензии, вспышка кори и беременная школьница
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 5 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 5 февраля.
На Украине пару лет продолжается вспышка кори. Десятки тысяч заболевших распространяют вирус по всей Европе. Эстония не остается незатронутой, пишет Eesti Ekspress.
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В 2019 году количество владельцев карт клиентов Maxima составляло почти 80% от общего числа покупателей, совершающих покупки. В 2019 году владельцы карт клиентов накопили в общей сложности 4,6 миллиона евро бонусных денег за свои покупки, сообщает пресс-служба сети магазинов.
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Государственная служба погоды предупреждает, что в среду поздно вечером в Эстонию придет снегопад, ожидается также снег с дождем. Дорожные условия резко ухудшатся.
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Госпрокуратура и КаПо в рамках просьбы о правовой помощи помогли латвийским коллегам, которые подозревают владельца телеканала ПБК и рекламного партнера Postimees Grupp — фирму Baltic Media Alliance (BMA) — в нарушении международных санкций.
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Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов.
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Шестиклассница забеременела после первого секса. Что делать: рожать или нет?
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Сегодня Министерство образования и науки аннулировало лицензию на деятельность расположенной в волости Рыуге школы Краби.
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