ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лето возвращается, решение по пенсиям, новый обувной и смерть сына Яака Йоалы
Предлагаем вам традиционную подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 августа.
Предлагаем вам традиционную подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 августа.
По прогнозам, следующая неделя крайне приятная для жителей Эстонии. Температура воздуха поднимется до 26 градусов, будет облачно, но зато тепло. Читайте прогноз погоды на ближайшие 7 дней от портала pogoda.ee.
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В четверг утром скончался на 45-году жизни сын Яака Йоала, Янар Йоала.
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Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.
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На сегодняшней пресс-конференции правительства больше всего вопросов было задано по реформе второй пенсионной ступени, которая обсуждалась сегодня на заседании правительства.
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Финская полиция сообщила, что продвинулась в расследовании дела о пропавшем в Таллинне 21-летнем Патрике Стефаниусе.
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Что же именно случилось на встрече премьер-министра Юри Ратаса с верхушкой EKRE на даче Мартина Хельме? Кто победил и что обсуждалось? — задается вопросами Eesti Päevaleht.
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