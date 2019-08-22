22.08.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лето возвращается, решение по пенсиям, новый обувной и смерть сына Яака Йоалы


rus.delfi.ee
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Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019
Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019Foto: Andres Putting

Предлагаем вам традиционную подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 августа.

Погода радует! На следующей неделе синоптики обещают жару

Soe ilm Foto: Anni Õnneleid

По прогнозам, следующая неделя крайне приятная для жителей Эстонии. Температура воздуха поднимется до 26 градусов, будет облачно, но зато тепло. Читайте прогноз погоды на ближайшие 7 дней от портала pogoda.ee.
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Скончался Янар Йоала — сын легендарного Яака Йоала

Tiit Blaat

В четверг утром скончался на 45-году жизни сын Яака Йоала, Янар Йоала.
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ФОТО: В Таллинне открылся первый в Эстонии обувной магазин Deichmann

Deichmann-i kauplus Nautica keskuses Foto: Margus Pahv

Сегодня в центре Nautica в Таллинне откроется первый в Эстонии обувной магазин Deichmann. Вчера во второй половине дня в магазине шли последние приготовления.
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Правительство приняло решение относительно второй пенсионной ступени: первые выплаты должны стать доступны с 2021 года

Foto: Tiit Blaat

На сегодняшней пресс-конференции правительства больше всего вопросов было задано по реформе второй пенсионной ступени, которая обсуждалась сегодня на заседании правительства.
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Полиция: пропавший во время круиза в Таллинн финский турист упал в море

Priit Simpson

Финская полиция сообщила, что продвинулась в расследовании дела о пропавшем в Таллинне 21-летнем Патрике Стефаниусе.
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В кулуарах шепчутся: на даче у Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства

Foto: Facebook/Martin Helme

Что же именно случилось на встрече премьер-министра Юри Ратаса с верхушкой EKRE на даче Мартина Хельме? Кто победил и что обсуждалось? — задается вопросами Eesti Päevaleht.
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