ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лето возвращается, решение по пенсиям, новый обувной и смерть сына Яака Йоалы

На сегодняшней пресс-конференции правительства больше всего вопросов было задано по реформе второй пенсионной ступени, которая обсуждалась сегодня на заседании правительства.

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Полиция: пропавший во время круиза в Таллинн финский турист упал в море

Priit Simpson

Финская полиция сообщила, что продвинулась в расследовании дела о пропавшем в Таллинне 21-летнем Патрике Стефаниусе.

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В кулуарах шепчутся: на даче у Хельме Ратас окончательно потерял ключи от правительства

Foto: Facebook/Martin Helme

Что же именно случилось на встрече премьер-министра Юри Ратаса с верхушкой EKRE на даче Мартина Хельме? Кто победил и что обсуждалось? — задается вопросами Eesti Päevaleht.

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