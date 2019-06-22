22.06.2019, 22:06

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лечение Аннабель, погода на "Ивановку", надвигающаяся жара и норовирус


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лечение Аннабель, погода на "Ивановку", надвигающаяся жара и норовирус
Foto: Tanel Meos

Ну что, подготовились к Яанову дню? Шашлык, мангал, горючее на месте? Тогда самое время и почитать, что за день произошло.

Ура! На лечение маленькой Аннабель собрали всю необходимую сумму

Kolmekuune Annabel, kes põeb haruldast geenihaigust, vajab abi nii kiiresti kui võimalik. Foto: Erakogu

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, наконец собрали всю необходимую сумму — 1,9 миллион евро.
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Маленькая Аннабель нуждается в дополнительной поддержке на лечение в США

Foto: erakogu

Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, наконец собрали всю необходимую сумму — 1,9 миллион евро. Однако семье малышки придется заплатить еще 295 000 евро за дорогое лечение в США.
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ФОТО читателя Delfi: К месту смерти таксиста на улице Теллискиви принесли цветы и свечи

Lugeja foto

Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.
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Обыск в квартире стрелка с Теллискиви не прояснил его мотивы для убийства

Foto: Kollaaž

Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов, пишет rus.err.ee.
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“Мертвую пищу не употребляю”. Как вегетарианцы будут праздновать Яанову ночь без мяса?

Grilltest 2018 jaanipäev Foto: Ilmar Saabas

Как правило, 22-24 июня жители Эстонии выезжают на природу, разжигают костер и жарят шашлык. В это время магазины переполнены мясной продукцией, торговые сети настойчиво рекламируют курицу в маринаде и свинину под соусом. Но как отмечают Яанову ночь вегетарианцы, которые не едят мясо? Ведь у многих уже закрепилось понятие: Яанова ночь = шашлык.
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О нет, дождь! Неужели будет лить все выходные?

Foto: Anna Aurelia Minev

Ну какая же Яанова ночь без дождя? Традиция прямо! Придерживается ли погода в этом году традиций? Читайте прогноз от pogoda.ee.
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В Европу идет экстремальная жара за 40 градусов. Достанется ли тепла Эстонии?

RAND FOTO: RAIGO PAJULA

Температура воздуха в июле-августе в европейских странах будет выше нормы. Синоптики прогнозируют в Европе экстремальную 40-градусную жару, сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian.
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Негативный сценарий, о котором громко не говорят: как может повлиять на Эстонию снижение алкоакцизов в Латвии

Foto: Anni Õnneleid

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За полтора года из-за ответного шага со стороны Латвии эстонская казна может потерять 30 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.
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Валуев смертельно болен и живет благодаря терапии

Foto: Sharifulin Valery, ITAR-TASS

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что проходит лечение из-за опухоли мозга. Спортсмен отметил, что из-за нее он был вынужден завершить карьеру.
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Семь детей заразились в лагере норовирусом

Foto on illustreeriv. Foto: Priit Simson

В пятницу вечером Департамент здоровья получил сообщение о том, что заболели семь детей, находившиеся в лагере в Харьюмаа. Полученные сегодня результаты обследования показали, что дети заразились вирусом Норуолка, норовирусом.
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Не упустите свой шанс! Для съемок фильма Нолана ищут дополнительную массовку на следующую неделю

Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv

Allfilm ищет еще людей для участия в массовке на съемках фильма Кристофера Нолана "Tenet" на следующей неделе.
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ВИДЕО: На Гавайях разбился самолет. Погибли все пассажиры

LUCKYWELIVE.COM

На Гавайях (США) разбился двухмоторный самолет, все находившиеся на борту погибли. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта штата в Twitter. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек.
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ГРАФИК: От нуля до 30 градусов. Погода на “Ивановку” сквозь года

Graafika: Ats Nukki

Каждый житель Эстонии привык к тому, что в Яанову ночь и Яанов день погода может быть не только дождливой, но еще и холодной. Смотрите, как варьировалась температура на праздники сквозь года.
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