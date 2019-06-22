ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Лечение Аннабель, погода на "Ивановку", надвигающаяся жара и норовирус
Ну что, подготовились к Яанову дню? Шашлык, мангал, горючее на месте? Тогда самое время и почитать, что за день произошло.
Ну что, подготовились к Яанову дню? Шашлык, мангал, горючее на месте? Тогда самое время и почитать, что за день произошло.
Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, наконец собрали всю необходимую сумму — 1,9 миллион евро.
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Для лечения шестимесячной Аннабель, которой требуется крайне дорогое лекарство, наконец собрали всю необходимую сумму — 1,9 миллион евро. Однако семье малышки придется заплатить еще 295 000 евро за дорогое лечение в США.
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Около трех часов прошлой ночью в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов.
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Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов, пишет rus.err.ee.
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Как правило, 22-24 июня жители Эстонии выезжают на природу, разжигают костер и жарят шашлык. В это время магазины переполнены мясной продукцией, торговые сети настойчиво рекламируют курицу в маринаде и свинину под соусом. Но как отмечают Яанову ночь вегетарианцы, которые не едят мясо? Ведь у многих уже закрепилось понятие: Яанова ночь = шашлык.
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Ну какая же Яанова ночь без дождя? Традиция прямо! Придерживается ли погода в этом году традиций? Читайте прогноз от pogoda.ee.
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Температура воздуха в июле-августе в европейских странах будет выше нормы. Синоптики прогнозируют в Европе экстремальную 40-градусную жару, сообщает 112.ua со ссылкой на The Guardian.
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За полтора года из-за ответного шага со стороны Латвии эстонская казна может потерять 30 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.
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Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что проходит лечение из-за опухоли мозга. Спортсмен отметил, что из-за нее он был вынужден завершить карьеру.
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В пятницу вечером Департамент здоровья получил сообщение о том, что заболели семь детей, находившиеся в лагере в Харьюмаа. Полученные сегодня результаты обследования показали, что дети заразились вирусом Норуолка, норовирусом.
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Allfilm ищет еще людей для участия в массовке на съемках фильма Кристофера Нолана "Tenet" на следующей неделе.
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На Гавайях (США) разбился двухмоторный самолет, все находившиеся на борту погибли. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта штата в Twitter. Жертвами авиакатастрофы стали девять человек.
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Каждый житель Эстонии привык к тому, что в Яанову ночь и Яанов день погода может быть не только дождливой, но еще и холодной. Смотрите, как варьировалась температура на праздники сквозь года.
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