ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Купюра номиналом в 7 евро и роскошная жизнь бизнесвумен
Читайте главные новости воскресенья в подборке rusDelfi.
Читайте главные новости воскресенья в подборке rusDelfi.
Бизнесвумен Тийу Ярвисте, которая подозревается в попытке отмывания денег и присвоения, часто блистала на страницах газет и журналов, пишет Äripäev.
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Социал-демократ Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру в 7 евро, которой сейчас не существует. Об этом он написал в своем Facebook.
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Сегодня в районе 9 часов утра сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Конью, где загорелся двухэтажный жилой дом. В середине дня работы по тушению пожару еше продолжались.
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На топливном рынке Эстонии появились сети автозаправочных станций, которые рекламируют потребителям свое дизельное топливо как свободное от биодобавок, а на самом деле добавляют в него гидрированное растительное масло, утверждает член правления Alexela Алан Вахт, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
В ночь на субботу в Тартуском районе Анелинна было разбито как минимум три лобовых стекла и 5 боковых зеркал автомобилей.
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По данным социологического исследования 2019 года, в Эстонии насчитывается 20 870 семей, в которых трое или больше детей в возрасте до 19 лет. Для таких семей действуют различные льготы как в виде дополнительных пособий, так и в виде многочисленных скидок. ”МК-Эстония” собрала эти льготы в один список.
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В Копли готовится к открытию магазин Maxima. Он построен на месте снесенного кинотеатра Раху.
Loe edasi...
Если Таллинн хочет стать настоящим ИТ-центром, то должен предложить специалистам качественное жилье (хорошие арендные дома). А их в городе не хватает, пишет Ärileht.
Loe edasi...
"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и вдруг стала слишком богатой", — так в письме литовскому Delfi писала читательница. Она рассказала, что работала на двух работах, чтобы получить ипотечный кредит, однако в результате оказалась "слишком богатой" и не может рассчитывать ни на бесплатного адвоката, чтобы присудить алименты, ни на помощь государства на покупку жилья на льготных условиях. "А может вообще не стоило работать?", — вопрошала она, ведь пособия от государства были бы равны ее доходам.
Loe edasi...
В воскресенье примерно в час дня в Вильянди на улице Рауа столкнулись два грузовых автомобиля. Предполагаемый виновник покинул место ДТП.
Loe edasi...
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в 2020 году запускает новый рейс из Риги в хорватский город Задар. Об этом Delfi сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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