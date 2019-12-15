ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Купюра номиналом в 7 евро и роскошная жизнь бизнесвумен

Оказавшаяся в центре скандала с отмыванием денег бизнесвумен на протяжении многих лет вела роскошный образ жизни

Бизнесвумен Тийу Ярвисте, которая подозревается в попытке отмывания денег и присвоения, часто блистала на страницах газет и журналов, пишет Äripäev.

Loe edasi...

Раймонд Кальюлайд предлагает сделать купюру в 7 евро — почему?

Facebook Раймонда Кальюлайда

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру в 7 евро, которой сейчас не существует. Об этом он написал в своем Facebook.

Loe edasi...

ФОТО: Вблизи Тойла загорелся двухэтажный дом: причина пожара неизвестна

Lugeja foto

Сегодня в районе 9 часов утра сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Конью, где загорелся двухэтажный жилой дом. В середине дня работы по тушению пожару еше продолжались.

Loe edasi...