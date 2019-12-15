15.12.2019, 20:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ | Купюра номиналом в 7 евро и роскошная жизнь бизнесвумен


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Rahapuu
RahapuuFoto: Argo Ingver

Читайте главные новости воскресенья в подборке rusDelfi.

Оказавшаяся в центре скандала с отмыванием денег бизнесвумен на протяжении многих лет вела роскошный образ жизни

Tiiu Järviste Foto: Ilmar Saabas

Бизнесвумен Тийу Ярвисте, которая подозревается в попытке отмывания денег и присвоения, часто блистала на страницах газет и журналов, пишет Äripäev.
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Раймонд Кальюлайд предлагает сделать купюру в 7 евро — почему?

Facebook Раймонда Кальюлайда

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд предлагает создать купюру в 7 евро, которой сейчас не существует. Об этом он написал в своем Facebook.
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ФОТО: Вблизи Тойла загорелся двухэтажный дом: причина пожара неизвестна

Lugeja foto

Сегодня в районе 9 часов утра сообщили о пожаре в волости Тойла в деревне Конью, где загорелся двухэтажный жилой дом. В середине дня работы по тушению пожару еше продолжались.
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Глава Alexela: потребителям продают дизель с биодобавками под видом чистого топлива

Foto: Karin Kaljuläte

На топливном рынке Эстонии появились сети автозаправочных станций, которые рекламируют потребителям свое дизельное топливо как свободное от биодобавок, а на самом деле добавляют в него гидрированное растительное масло, утверждает член правления Alexela Алан Вахт, пишет rus.err.ee.
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В Тарту бьют автомобили

Tuuleklaas Foto: Ilmar Saabas

В ночь на субботу в Тартуском районе Анелинна было разбито как минимум три лобовых стекла и 5 боковых зеркал автомобилей.
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CПИСОК | На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи

Foto: Jan Henrik Pärnik

По данным социологического исследования 2019 года, в Эстонии насчитывается 20 870 семей, в которых трое или больше детей в возрасте до 19 лет. Для таких семей действуют различные льготы как в виде дополнительных пособий, так и в виде многочисленных скидок. ”МК-Эстония” собрала эти льготы в один список.
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ГАЛЕРЕЯ | Maxima на месте легендарного кинотеатра в Копли почти готова к открытию

Kopli Maxima Foto: Romet Kreek

В Копли готовится к открытию магазин Maxima. Он построен на месте снесенного кинотеатра Раху.
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Квартиры в арендных домах в Таллинне расхватывают как горячие пирожки. Смотрите, как современно и чисто они выглядят!

Trigon Capitali omanik ja juht Joakim Helenius (paremal) ja projekti eest vastutav Rain Koort tutvustavad Trigon Rentalsi Sääse tänava üürimaja. Foto: Andres Putting

Если Таллинн хочет стать настоящим ИТ-центром, то должен предложить специалистам качественное жилье (хорошие арендные дома). А их в городе не хватает, пишет Ärileht.
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Мать-одиночка работала на двух работах, а когда ей понадобилась помощь, оказалась "слишком богатой"

фото иллюстративное Foto: Vallo Kruuser

"Я одна воспитывала детей, работала на двух работах, и вдруг стала слишком богатой", — так в письме литовскому Delfi писала читательница. Она рассказала, что работала на двух работах, чтобы получить ипотечный кредит, однако в результате оказалась "слишком богатой" и не может рассчитывать ни на бесплатного адвоката, чтобы присудить алименты, ни на помощь государства на покупку жилья на льготных условиях. "А может вообще не стоило работать?", — вопрошала она, ведь пособия от государства были бы равны ее доходам.
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ФОТО: В Вильянди столкнулись два грузовика, нарушитель уехал с места происшествия

Avarii põhjustanud veokijuht põgenes Foto: Kenno Soo

В воскресенье примерно в час дня в Вильянди на улице Рауа столкнулись два грузовых автомобиля. Предполагаемый виновник покинул место ДТП.
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Авиакомпания Ryanair запускает новый рейс из Риги в Хорватию

Foto: Arno Mikkor

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в 2020 году запускает новый рейс из Риги в хорватский город Задар. Об этом Delfi сообщили в пресс-службе авиакомпании.
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