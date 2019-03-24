ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крушение судна со счастливым концом, погоня за нарководителем и иеговистский ”террор”



Ровно 20 лет назад, 24 марта 1999 года, НАТО начало военную операцию "Союзная сила" против Союзной Республики Югославия. В течение 78 дней авиация Североатлантического альянса ежедневно бомбила сербские города, мотивируя это якобы необходимостью защитить албанское население Косово от этнических чисток со стороны сербов, напоминает РБК.

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Анализ и контроль: тем, кто получает зарплаты в конвертах, вскоре придется непросто



Налоговики рапортуют: несмотря на то, что зарплаты из года в год только растут, что сигнализирует и о растущем благосостоянии людей, многие по-прежнему получают зарплаты в конвертах. И ущерб, наносимый государству таким ”серым” или ”черным” доходом, из года в год тоже только растет. В этом году Налогово-таможенный департамент собирается ввести ряд новых методов борьбы с зарплатами в конвертах и выведении работников на чистую воду. Чем может грозить вам незадекларированный доход и неуплаченный с него налог — выясняла ”МК-Эстония”.

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Погода в последнюю неделю марта: неужели зима вернется?

фото иллюстративное Caters News / Scanpix



Читайте, какая погода нас ждет!

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НАТО построит в Польше хранилище для военной техники США

фото иллюстративное REUTERS



Североатлантический альянс подтвердил планы по строительству складского хозяйства на авиабазе в польском Повидзе для хранения американского военного оборудования. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя НАТО.

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ГРАФИК: Алковождение по-эстонски: география, тренды и любопытные факты

ТОП Купленный на площадке автомобиль смог проехать всего несколько десятков километров. Ремонт обойдется дороже самой машины ФОТО и ВИДЕО: С круизного судна у берегов Норвегии эвакуируют около 1300 человек дополнено в 21:00 Анализ и контроль: тем, кто получает зарплаты в конвертах, вскоре придется непросто



Из полицейской статистики следует: проблема алководителей не только не исчезает, но и немного актуализировалась. В этом году году их насчитали на 10 человек больше, нежели за тот же период прошлого.

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Читатель жалуется на "террор" со стороны Свидетелей Иеговы. Можно ли вызвать полицию?

Jehoova tunnistajad Foto: Andres Putting



Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире.

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В Финляндии "Солдат Одина" набросился на министра иностранных дел на фермерской ярмарке

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva



Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.

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В Пярнумаа столкнулись автобус и автомобиль: трое в больнице



Сегодня во второй половине дня в Пярнумаа в деревне Рейу случилось ДТП: столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.

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Лайнер Viking Sky прибыл в порт

AP - Scanpix



Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.

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„Общая Эстония” запустила вторую акцию в соцсетях