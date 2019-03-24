ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Крушение судна со счастливым концом, погоня за нарководителем и иеговистский ”террор”
Итак, подведем же итоги этого воскресенья:
Итак, подведем же итоги этого воскресенья:
Если посмотреть на изменения в объемах государственных резервов в течение последних семи лет, то самый большой спад произошел в 2015 году, когда премьер-министром являлся Таави Рыйвас (Партия реформ).
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С терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky эвакуированы уже почти 400 человек, сообщает VG.
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В субботу вечером в Тарту полиция задержала водителя в состоянии наркотического опьянения.
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Ровно 20 лет назад, 24 марта 1999 года, НАТО начало военную операцию "Союзная сила" против Союзной Республики Югославия. В течение 78 дней авиация Североатлантического альянса ежедневно бомбила сербские города, мотивируя это якобы необходимостью защитить албанское население Косово от этнических чисток со стороны сербов, напоминает РБК.
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Налоговики рапортуют: несмотря на то, что зарплаты из года в год только растут, что сигнализирует и о растущем благосостоянии людей, многие по-прежнему получают зарплаты в конвертах. И ущерб, наносимый государству таким ”серым” или ”черным” доходом, из года в год тоже только растет. В этом году Налогово-таможенный департамент собирается ввести ряд новых методов борьбы с зарплатами в конвертах и выведении работников на чистую воду. Чем может грозить вам незадекларированный доход и неуплаченный с него налог — выясняла ”МК-Эстония”.
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Читайте, какая погода нас ждет!
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Североатлантический альянс подтвердил планы по строительству складского хозяйства на авиабазе в польском Повидзе для хранения американского военного оборудования. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на представителя НАТО.
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ТОП
Из полицейской статистики следует: проблема алководителей не только не исчезает, но и немного актуализировалась. В этом году году их насчитали на 10 человек больше, нежели за тот же период прошлого.
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Delfi позвонила читательница из Йыхви и пожаловалась на то, что к ним в дом постоянно ходят Свидетели Иеговы. По ее словам, на собрании квартирного товарищества жильцы договорились не пускать иеговистов в дом, но они все равно попадают внутрь и ходят от квартиры к квартире.
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Охранники задержали нападавшего, пишет Yle.
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Сегодня во второй половине дня в Пярнумаа в деревне Рейу случилось ДТП: столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль.
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Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
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В Instagram и Facebook движение „Общая Эстония” запустила очередную акцию.
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