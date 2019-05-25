ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Критика в адрес министра внешней торговли, победа Финляндии в полуфинале ЧМ и странное дерево в Ласнамяэ

Сегодня министр внешней торговли подверглась резкой критике из-за того, что она намерена в зарубежных командировках разговаривать только на эстонском языке. Жители Ласнамяэ рассказали о встрече с Кылвартом на тему рынка Паэ, где он сказал, что проблемой будут заниматься до полной ее ликвидации. Также определился первый финалист чемпионата мира по хоккею, а житель Ласнамяэ рассмотрел в перелеске у реки Пирита лешего.
ФОТО | Житель Ласнамяэ рассмотрел в перелеске у реки Пирита лешего. А кого увидели вы?
Житель Ласнамяэ Александр, прогуливаясь в районе Пирита - Козе, обнаружил странное природное образование, которое его несколько встревожило. Loe edasi...
ВИДЕО: Суперзвездный состав сборной России проиграл полуфинал финнам
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Финляндии, победившая в полуфинале Россию - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственная шайба в этом поединке была заброшена на 51-й минуте - отличился Марко Анттила. Текстовую онлайн-трансляция поединка вел портал Delfi. Loe edasi...
Министр внешней торговли намерена разговаривать только на эстонском языке, за что на нее обрушился шквал критики
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) сказала Postimees, что при исполнении своих обязанностей намерена не очень много путешествовать и говорить только на эстонском языке. Эти высказывания вызвали шквал критики. Loe edasi...
"Мой муж умер, так как врач не оправила его на обследования"! Жительница Таллинна рассказала грустную историю
НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России. Выдержки из этой беседы газета Die Welt опубликовала на своем сайте в субботу, 25 мая. Loe edasi...
Жители Ласнамяэ после встречи с Кылвартом на тему рынка Паэ: он сказал, что проблемой будут заниматься до полной ее ликвидации
Активисты, борющиеся за улучшение ситуации на рынке Паэ, сообщили, что вчера встретились с представителями города, в том числе мэром Михаилом Кылвартом, и муниципальной полиции для обсуждения ситуации. Loe edasi...
Ставший жертвой расистского нападения в Ыйсмяэ пакистанец: хочу его простить, ведь сейчас рамадан
Мужчина, который напал в Ыйсмяэ на пакистанца, получил наказание в виде восьми дней ареста. Его жертва, гражданин Эстонии пакистанского происхождения, сказал Delfi, что хочет простить его. Loe edasi...
Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной
ФОТО: К злополучному картофельному полю на Харью привезли кучу навоза
У злополучного картофельного поля на улице Харью в Таллинне появилась куча навоза. Loe edasi...
Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе
России следует вернуть Украине арестованных 24 моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и три военных корабля. Такое решение вынес Международный трибунал ООН по морскому праву, сообщает ”Интерфакс”. Loe edasi...
ФОТО │ Кто из министров нового правительства лидирует в списке владельцев недвижимости
Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости известных политиков Эстонии, недавно получивших должности в новом правительстве. В числе других значится член партии Isamaa, министр культуры Тынис Лукас, который имеет самый внушительный список личной недвижимости. В собственности политика находятся 3 квартиры, дом и несколько десятков гектаров земли. Loe edasi...
ФОТО: На дне открытых дверей в Рийгикогу можно было примерить знаменитую шляпу Марта Хельме
Как мы уже писали ранее, сегодня в Рийгикогу состоялся день открытых дверей, на котором помимо прочего, все желающие могли примерить легендарную шляпу Марта Хельме и сфотографироваться в ней. Loe edasi...
Марина и Яна: кто кого водит за нос?
Нынешняя предвыборная кампания отличалась повышенной агрессивностью. Как ни странно, особенно сильно атаковали своих конкурентов люди, создающие в глазах общественности образ милых, белых и пушистых — в том числе соцдем Марина Кальюранд. См., например, ее мнение ”Яна Тоом продолжает водить всех за нос” (Delfi, 15.05.19). Loe edasi...
Собственники квартир хотят провести проверку хозяйственной деятельности КТ. С чего начать?
"У нас квартирное товарищество, и ведение бухгалтерии передано в фирму. Когда товарищество передало все фирме, то избирать ревизионную комиссию не стали. Правильно это или нет? Или ревизионная комиссия обязательно должна быть?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Галина. Loe edasi...
Нарвский "Транс" выиграл Кубок Эстонии по футболу
Победителем Кубка Эстонии по футболу стал нарвский "Транс". В финальном поединке подопечные Валерия Бондаренко одолели на "А Ле Кок Арене" в дополнительное время "Калью" - 2:1 (1:1, 1:0). Loe edasi...