ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Критика в адрес министра внешней торговли, победа Финляндии в полуфинале ЧМ и странное дерево в Ласнамяэ



Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) сказала Postimees, что при исполнении своих обязанностей намерена не очень много путешествовать и говорить только на эстонском языке. Эти высказывания вызвали шквал критики.

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"Мой муж умер, так как врач не оправила его на обследования"! Жительница Таллинна рассказала грустную историю

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser



Жительница Таллинна Татьяна написала в редакцию "МК-Эстонии" письмо, в котором рассказала свою историю:

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НАТО меняет военную стратегию из-за России

Foto: Andres Putting



НАТО впервые за несколько последних десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на растущую "ядерную угрозу" со стороны России. Выдержки из этой беседы газета Die Welt опубликовала на своем сайте в субботу, 25 мая.

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Жители Ласнамяэ после встречи с Кылвартом на тему рынка Паэ: он сказал, что проблемой будут заниматься до полной ее ликвидации

Foto: Andres Putting

ТОП ВИДЕО: Суперзвездный состав сборной России проиграл полуфинал финнам "Мой муж умер, так как врач не оправила его на обследования"! Жительница Таллинна рассказала грустную историю Министр внешней торговли намерена разговаривать только на эстонском языке, за что на нее обрушился шквал критики



Активисты, борющиеся за улучшение ситуации на рынке Паэ, сообщили, что вчера встретились с представителями города, в том числе мэром Михаилом Кылвартом, и муниципальной полиции для обсуждения ситуации.

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Ставший жертвой расистского нападения в Ыйсмяэ пакистанец: хочу его простить, ведь сейчас рамадан



Мужчина, который напал в Ыйсмяэ на пакистанца, получил наказание в виде восьми дней ареста. Его жертва, гражданин Эстонии пакистанского происхождения, сказал Delfi, что хочет простить его.

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Кая Каллас и Сийм Каллас неофициально встретились с Керсти Кальюлайд. Содержание встречи окутано тайной

Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voor Foto: Priit Simson



На сайте EKRE Uued Uudised опубликована сделанная в ресторане фотография, где на заднем плане за один столом сидят президент Керсти Кальюлайд, председатель Партии реформ Кая Каллас и почетный председатель Сийм Каллас.

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ФОТО: К злополучному картофельному полю на Харью привезли кучу навоза



У злополучного картофельного поля на улице Харью в Таллинне появилась куча навоза.

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Трибунал ООН встал на сторону Украины в деле об инциденте в Керченском проливе