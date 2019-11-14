14.11.2019, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальный Ида-Вирумаа, пожар в Ласнамяэ и вотум недоверия министру


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Maaeluministrit ootamas Stenbocki maja juuures 11.11.2019
Mart JärvikFoto: Andres Putting

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 14 ноября.

ФОТО: Вотум недоверия министру Марту Ярвику провалился

Foto: Tiit Blaat

На сегодняшнем заседании Рийгикогу оппозиция передала парламенту заявление о выдвижении министру Марту Ярвику вотума недоверия. Позже состоялось голосование, по результатам которого вотум провалился.
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Героин, рэкет, "Голова", "Дед" и Малиновский: как жил криминальный Ида-Вирумаа в 90-е

Avariiline auto FOTO: Marko Mumm

В 2004 году журналист Светлана Логинова написала книгу "Бандитский Ида-Вирумаа", которая основана на реальных фактах и событиях. RusDelfi публикует сокращенный вариант обзора криминального мира с начала 90-х до 2000-х годов.
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ФОТО | В Ласнамяэ загорелась квартира: есть пострадавшие

Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.
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ВИДЕО | Тем временем на эстонском телевидении: поклонница тантры и секс-тренер получила по приказу ведущего оргазм в прямом эфире

TV3

В программе "Duubel" на телеканале TV3 побывала поклонница тантрических практик и женский секс-тренер Каролин Тсарски, которая продемонстрировала ведущему Таави Либе и тысячам телезрителей, как вызывает у себя оргазм буквально по целчку пальцев.
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Юферева-Скуратовски: в Ласнамяэ будут реализованы планы времен СССР

Tallinna linnavalistuse pressikas Foto: Jaanus Lensment

При ближайшем рассмотрении государственного бюджета на 2020 год можно увидеть, что целый ряд его проектов окажет существенное влияние на развитие Ласнамяэ, особенно его окраин. Более того, строительство новых развязок станет толчком для того, чтобы долгожданные коммунальные проекты на уровне Таллинна также были наконец реализованы, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).
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Двое порноактеров рассказали, что происходит на съемочной площадке в Таллинне

Photo by Alexander Krivitskiy from Pexels

Да-да! В Таллинне снимают порнофильмы и некоторые актеры не прочь поделиться “кухней” своих трудовых будней с парикмахерами, массажистами и другим специалистам из сферы обслуживания. Ну а мы совсем не против потом это послушать!
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Путин приедет? Путин уже здесь! Почему россияне в Эстонии голосуют только за одного кандидата

Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga Foto: Tiit Blaat

Эта статья написана для рубрики Vene Pilk и опубликована почти три недели назад. Однако написанное в ней в большой степени относится и к Нарве, в которой обладатели российских паспортов голосуют вполне однозначно.
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В Германии в аварии погибли двое мужчин: один из Эстонии, другой — из Украины

Foto: Kaader videost

В немецком Гамбурге произошла авария, в которой погибли два человека.
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