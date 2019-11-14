ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальный Ида-Вирумаа, пожар в Ласнамяэ и вотум недоверия министру

Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.

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ВИДЕО | Тем временем на эстонском телевидении: поклонница тантры и секс-тренер получила по приказу ведущего оргазм в прямом эфире

В программе "Duubel" на телеканале TV3 побывала поклонница тантрических практик и женский секс-тренер Каролин Тсарски, которая продемонстрировала ведущему Таави Либе и тысячам телезрителей, как вызывает у себя оргазм буквально по целчку пальцев.

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Юферева-Скуратовски: в Ласнамяэ будут реализованы планы времен СССР

Tallinna linnavalistuse pressikas Foto: Jaanus Lensment

При ближайшем рассмотрении государственного бюджета на 2020 год можно увидеть, что целый ряд его проектов окажет существенное влияние на развитие Ласнамяэ, особенно его окраин. Более того, строительство новых развязок станет толчком для того, чтобы долгожданные коммунальные проекты на уровне Таллинна также были наконец реализованы, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).

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Двое порноактеров рассказали, что происходит на съемочной площадке в Таллинне