ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Криминальный Ида-Вирумаа, пожар в Ласнамяэ и вотум недоверия министру
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 14 ноября.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 14 ноября.
На сегодняшнем заседании Рийгикогу оппозиция передала парламенту заявление о выдвижении министру Марту Ярвику вотума недоверия. Позже состоялось голосование, по результатам которого вотум провалился.
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В 2004 году журналист Светлана Логинова написала книгу "Бандитский Ида-Вирумаа", которая основана на реальных фактах и событиях. RusDelfi публикует сокращенный вариант обзора криминального мира с начала 90-х до 2000-х годов.
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Сегодня в 14.30 Центр тревоги получил сообщение о пожаре на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ. Выяснилось, что в многоквартирном доме горит квартира и балкон.
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В программе "Duubel" на телеканале TV3 побывала поклонница тантрических практик и женский секс-тренер Каролин Тсарски, которая продемонстрировала ведущему Таави Либе и тысячам телезрителей, как вызывает у себя оргазм буквально по целчку пальцев.
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При ближайшем рассмотрении государственного бюджета на 2020 год можно увидеть, что целый ряд его проектов окажет существенное влияние на развитие Ласнамяэ, особенно его окраин. Более того, строительство новых развязок станет толчком для того, чтобы долгожданные коммунальные проекты на уровне Таллинна также были наконец реализованы, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия).
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Да-да! В Таллинне снимают порнофильмы и некоторые актеры не прочь поделиться “кухней” своих трудовых будней с парикмахерами, массажистами и другим специалистам из сферы обслуживания. Ну а мы совсем не против потом это послушать!
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Эта статья написана для рубрики Vene Pilk и опубликована почти три недели назад. Однако написанное в ней в большой степени относится и к Нарве, в которой обладатели российских паспортов голосуют вполне однозначно.
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В немецком Гамбурге произошла авария, в которой погибли два человека.
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