ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коррупция в Нарве и нападки на темнокожих в Тарту

Сегодня, 26 марта, в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществлялись различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы. Также стало известно, что в понедельник утром в Тарту на ул. Юликооли темнокожий юноша якобы стал жертвой нападения со стороны четверых человек. Эти и другие новости этого вторника — в нашей ежедневной подборке.
Инцидент в Maxima: ребенок по ошибке купил краску для яиц и съел — продавец сказал, что это конфеты
В Facebook женщина по имени Ирина написала о том, что ее ребенок купил в Maxima непонятные конфеты, которые оказались краской для яиц, что выяснилось уже после того, как он съел одну. По словам ребенка, продавец сказал ему, что это конфеты. Ее постом поделились более тысячи человек. Delfi обратился за комментарием к торговой сети.
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В Нарве Центральная криминальная полиция расследует коррупцию: подозрения предъявлены Воронову и еще семерым
Сегодня в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы.
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Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни
Сегодня Центральная криминальная полиция задержала восемь должностных лиц города Нарвы. Среди них член горсобрания Алексей Воронов. Бывший вице-мэр Нарвы и заместитель председателя нарвского округа Центристской партии Максим Волков говорит, что не удивлен тому, что должностным лицам были предъявлены подозрения в коррупции.
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ФОТО | Обыск в частном доме Алексея Воронова
После сообщения об оперативно-розыскных действиях со стороны полиции и прокуратуры в отношении Алексея Воронова и еще 7 лиц в Нарве, наш корреспондент отправился в Нарва-Йыэсуу, где проживает лидер правящей в нарвском горсобрании фракции "Kodulinn Narva".
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Перед покупкой — проверьте! В черном списке Департамента защиты прав потребителей около 100 неблагонадежных фирм
Департамент зашиты прав потребителей напоминает, что перед совершением покупки или сделки следует проверить благонадежность фирмы.
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Инъекция патриотизма. Как ”Крым и Донбасс” сменили стереотипы и пополнили ряды ополченцев в странах Балтии
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Добровольческие организации в странах Балтии берут начало с момента объявления или восстановления независимости государств Литвы, Латвии и Эстонии после Первой мировой войны. В Эстонии — это ”Кайтсейлит”, в Латвии — Земессардзе, в Литве — Союз стрелков. Некоторые считают эти ополчения националистическими организациями, но так ли это в действительности сейчас — ”Спектр” и .Coda пообщались с бойцами ополчений всех трех балтийских стран, среди которых оказались парни и девушки, говорящие не только на латышском, эстонском и литовском, но и по-русски.
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С апреля бензин подорожает, многим старым автомобилям придется перейти на 98-й
С апреля будет повышен обязательный удельный вес этанола в продаваемом в Эстонии бензине Euro 95, что приведет как к подорожанию этой марки бензина, так и к необходимости в дальнейшем заправлять старые автомобили более дорогим бензином Euro 98.
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В Йыхви еще один чиновник лишился работы — в отставку отправлен глава социального дома
За последние две недели в Йыхви уже пятый чиновник лишился работы — накануне старейшина Мартин Репинский предложил покинуть пост по соглашению сторон заведующему социальным домом Ральфу Бурку.
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Приключенческий поход Леннарта Мери на Камчатку, или Как медведь "съел" одного из членов экспедиции
“Путешествие — это единственная страсть, от которой не шарахается разум”, — писал когда-то Леннарт Мери, которому 29 марта этого года исполнилось бы 90 лет.
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Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд работает гидом в Антарктике
Занимавший с ноября 1994 по апрель 1995 года пост премьер-министра Эстонии Андрес Таранд (79) в настоящее время подрабатывает гидом в Антарктике, пишет rus.err.ee.
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Результаты опроса: центристы уступили EKRE в рейтинге популярности партий
К концу марта Центристская партия опустилась на третье место в рейтинге популярности политических сил, пропустив вперед Консервативную народную партию (EKRE), а лидерство с большим отрывом сохраняет Партия реформ.
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ВИДЕО: Пластиковые пакеты и сумки за тысячу евро. Самые дорогие и дешевые наряды зрителей недели моды в Тарту
Модная полиция портала Rus Delfi и журнала JANA отправилась в Тарту.
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Ратас: невозможно сформировать правительство, которое поддержали бы все
Переговоры о создании правительственной коалиции между Центристской партией, Отечеством и EKRE продолжаются. В связи с этим премьер-министр Эстонии Юри Ратас написал в своем Facebook, в политике невозможно сформировать такое правительство, которое поддержали бы все, поэтому всегда какие-то партии остаются в оппозиции.
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Керсти Кальюлайд смягчила наказание для отбывающей срок за мошенничество матери троих детей
В понедельник президент Керсти Кальюлайд уменьшила наказание для матери троих детей, которая отбывает в тюрьме наказание за мошенничество с рецептурными препаратами. Срок был снижен с девяти до шести лет лишения свободы.
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Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года, сообщило во вторник агентство DPA.
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Европарламент одобрил реформу авторского права в ЕС
После одобрения Европарламента членам ЕС предстоит утвердить новые правила. Критики реформы опасаются ограничения свободы интернета. Противники реформы авторского права неоднократно протестовали.
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В Тарту якобы произошло групповое избиение темнокожего юноши
Утром в понедельник в Тарту на ул.Юликооли темнокожий юноша стал жертвой нападения со стороны четверых человек.
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Свидетель расистских нападок в Тарту: они кричали одному темнокожему "негр", а другого ударили ногой
Как мы уже писали ранее, вчера Лыунаская префектура начала расследование на основании информации о том, что в Тарту четверо мужчин вербально оскорбили чернокожего мужчину и, как утверждается, попытались его толкнуть. По словам очевидцев, инцидентов было два.
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Экс-министры — Марту и Мартину Хельме: вряд ли избиратели наделили вас мандатами для того, чтобы вы призывали людей к нарушению порядка
Бывшие министры внутренних дел обратились с совместным заявлением, в котором отметили, что высказывания Хельме о массовых беспорядках неприемлемы.
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Хельме в ответ на заявление 12 министров: этому не удастся сорвать коалиционные переговоры, вышедшие на финишную прямую
12 бывших министрв внутренних дел обратились с совместным заявлением, в котором отметили, что высказывания Хельме о массовых беспорядках неприемлемы. Март и Мартин Хельме в ответ сказали, что заявление поступило по неправильному адресу — его нужно было послать реформистам и соцдемам.
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Кальюлайд не будет баллотироваться в рядах Центристской партии в Европарламент
Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подтвердил, что не будет баллотироваться в Европарламент по спискам Центристской партии.
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Подтверждено: Эвелин Ильвес идет в Европарламент по списку ”Зеленых”
”Зеленые Эстонии” подтвердили, что Эвелин Ильвес баллотируется в Европарламент по их списку.
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ВИДЕО DELFI: Кукла в главной роли и тишина на площадке. Русский театр представит пластический спектакль “Васенька”
28 марта в Русском театре состоится премьера пластического спектакля “Васенька” по повести Леонида Андреева “Жизнь Василия Фивейского”. В центре сюжета - семья священника, в которой умер сын Вася. Жена священника выпрашивает у Бога "нового" Васеньку, но он абсолютно не похож на прежнего.
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Разрешите себе весну!
Видеть ее, слышать, осязать, вдыхать полной грудью. Это, быть может, сделает вас немного счастливее, а мир, как следствие, немного лучше.
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Вслед за Ласнамяэ общинный огород появится и в Мустамяэ. Как получить грядку, что можно сажать и сколько надо платить?
Уже совсем скоро в Мустамяэ по адресу Эхитаяте теэ, 82 откроется первый общинный огород района. Это уже второй общинный огород в Таллинне после огорода Лаагна в Ласнамяэ. Насколько успешен данный проект и какие условия для тех, кто хочет что-то посадить?
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