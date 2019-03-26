ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коррупция в Нарве и нападки на темнокожих в Тарту

Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни

Maksim Volkov Erakodu

Сегодня Центральная криминальная полиция задержала восемь должностных лиц города Нарвы. Среди них член горсобрания Алексей Воронов. Бывший вице-мэр Нарвы и заместитель председателя нарвского округа Центристской партии Максим Волков говорит, что не удивлен тому, что должностным лицам были предъявлены подозрения в коррупции.

Loe edasi...

ФОТО | Обыск в частном доме Алексея Воронова

Двор дома Алексея Воронова Фото: Дмитрий Федоткин

После сообщения об оперативно-розыскных действиях со стороны полиции и прокуратуры в отношении Алексея Воронова и еще 7 лиц в Нарве, наш корреспондент отправился в Нарва-Йыэсуу, где проживает лидер правящей в нарвском горсобрании фракции "Kodulinn Narva".

Loe edasi...

Перед покупкой — проверьте! В черном списке Департамента защиты прав потребителей около 100 неблагонадежных фирм

Tarbijakaitseameti iseteemindusterminal Tallinna lennujaamas Foto: Karli Saul

Департамент зашиты прав потребителей напоминает, что перед совершением покупки или сделки следует проверить благонадежность фирмы.

Loe edasi...

Инъекция патриотизма. Как ”Крым и Донбасс” сменили стереотипы и пополнили ряды ополченцев в странах Балтии

Donbass Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO, REUTERS

ТОП Инцидент в Maxima: ребенок по ошибке купил краску для яиц и съел — продавец сказал, что это конфеты Maxima: на записи с камер не видно, что ребенок что-то спрашивал ФОТО | Обыск в частном доме Алексея Воронова В Нарве Центральная криминальная полиция расследует коррупцию: подозрения предъявлены Воронову и еще семерым дополнено в 12:56

Добровольческие организации в странах Балтии берут начало с момента объявления или восстановления независимости государств Литвы, Латвии и Эстонии после Первой мировой войны. В Эстонии — это ”Кайтсейлит”, в Латвии — Земессардзе, в Литве — Союз стрелков. Некоторые считают эти ополчения националистическими организациями, но так ли это в действительности сейчас — ”Спектр” и .Coda пообщались с бойцами ополчений всех трех балтийских стран, среди которых оказались парни и девушки, говорящие не только на латышском, эстонском и литовском, но и по-русски.

Loe edasi...

С апреля бензин подорожает, многим старым автомобилям придется перейти на 98-й

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

С апреля будет повышен обязательный удельный вес этанола в продаваемом в Эстонии бензине Euro 95, что приведет как к подорожанию этой марки бензина, так и к необходимости в дальнейшем заправлять старые автомобили более дорогим бензином Euro 98.

Loe edasi...

В Йыхви еще один чиновник лишился работы — в отставку отправлен глава социального дома