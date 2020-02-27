27.02.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус в Эстонии, трагедия в Мустамяэ и беда таллиннского таксиста


EST
Erakoralise meditsiini vastuvõtt-8
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 27 февраля.

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Чрезвычайное положение пока объявлять не планируется

Pilt on antud loole illustreeriv! Foto: Jaanus Lensment


В среду вечером в Эстонии выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Loe edasi...

ФОТО | Из бюро PPA на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя с подозрением на коронавирус. Бюро закрыто для дезинфекции

Foto: Andres Putting


Сегодня примерно в 12:15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус. По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.
Loe edasi...

ВИДЕО: Автобус Lux Express, в котором ехал зараженный коронавирусом иранец, отправился в Санкт-Петербург

Foto: Lux Express


Автобусная фирма Lux Express, в автобусе которой ехал зараженный коронавирусом мужчина, снимет данный автобус с линии и проведет дезинфекцию.
Loe edasi...

В Эстонии выявлены еще восемь человек с подозрением на коронавирус

Raivo Tasso


Департамент здоровья сегодня выявил у девяти человек симптомы нового китайского коронавируса. Анализ одного из проверенных оказался позитивным, еще восемь человек находятся под вопросом.
Loe edasi...

Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Foto: Massimo alberico/IPA/SIPA


Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Однако, на всякий случай, надо знать, что делать в случае негативного развития ситуации.
Loe edasi...

“Подработка в Bolt принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”. Налоговая требует от таксиста 9500 евро

Bolti takso Tallinnas. Foto on illustreeriv. Foto: Rauno Volmar


Читатель RusDelfi Роман обратился в редакцию: Налогово-таможенный департамент (MTA) требует от него 9500 евро. Он думал, что платил налоги четыре года, но на деле все получилось иначе.
Loe edasi...

Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ

Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotud Foto: Ilmar Saabas


Женщина погибла в четверг утром на парковке в столичном районе Мустамяэ, попав под колеса убиравшего снег трактора.
Loe edasi...

Читайте также: