ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус в Эстонии, трагедия в Мустамяэ и беда таллиннского таксиста
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 27 февраля.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за четверг, 27 февраля.
В среду вечером в Эстонии выявили первый случай заражения коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
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Сегодня примерно в 12:15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус. По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.
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Автобусная фирма Lux Express, в автобусе которой ехал зараженный коронавирусом мужчина, снимет данный автобус с линии и проведет дезинфекцию.
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Департамент здоровья сегодня выявил у девяти человек симптомы нового китайского коронавируса. Анализ одного из проверенных оказался позитивным, еще восемь человек находятся под вопросом.
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Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Однако, на всякий случай, надо знать, что делать в случае негативного развития ситуации.
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Читатель RusDelfi Роман обратился в редакцию: Налогово-таможенный департамент (MTA) требует от него 9500 евро. Он думал, что платил налоги четыре года, но на деле все получилось иначе.
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Женщина погибла в четверг утром на парковке в столичном районе Мустамяэ, попав под колеса убиравшего снег трактора.
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