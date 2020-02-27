ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус в Эстонии, трагедия в Мустамяэ и беда таллиннского таксиста



Департамент здоровья сегодня выявил у девяти человек симптомы нового китайского коронавируса. Анализ одного из проверенных оказался позитивным, еще восемь человек находятся под вопросом.

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Коронавирус: как подготовиться к пандемии?

Foto: Massimo alberico/IPA/SIPA



Причин паниковать из-за возможной пандемии COVID-19 нет. Однако, на всякий случай, надо знать, что делать в случае негативного развития ситуации.

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“Подработка в Bolt принесла сплошные убытки. Я полностью разорен”. Налоговая требует от таксиста 9500 евро

Bolti takso Tallinnas. Foto on illustreeriv. Foto: Rauno Volmar



Читатель RusDelfi Роман обратился в редакцию: Налогово-таможенный департамент (MTA) требует от него 9500 евро. Он думал, что платил налоги четыре года, но на деле все получилось иначе.

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Снегоуборочный трактор насмерть задавил женщину в Мустамяэ

Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega otseselt seotud Foto: Ilmar Saabas



Женщина погибла в четверг утром на парковке в столичном районе Мустамяэ, попав под колеса убиравшего снег трактора.

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