ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус уже в Европе - пострадали Север Италии и Тенерифе

Читайте главные новости вторник, 25 декабря, на RusDelfi. Помимо нарядов местной аристократии сегодня обсуждали возможность сделать тест на коронавирус и отмену Олимпиады в Токио.
В Эстонии сдали 4 теста на коронавирус: одна девушка прибыла из Гонконга
Как сообщает Департамент здоровья, в Эстонии сделали всего 4 теста на коронавирус COVID-19. Loe edasi...
В одной из гостиниц Тенерифе выявлен коронавирус. Тысяча постояльцев отправлена на карантин
В гостинице курортного города Коста Адехе на острове Тенерифе, где на данный момент отдыхает около 1000 туристов, объявлен карантин, так как у одного из постояльцев - врача из Италии - диагностирован коронавирус. Loe edasi...
ВИДЕО | Ансип: я рад, что сегодня мы можем сравнивать себя с самыми богатыми государствами в Европе и мире
Европарламентарий Андрус Ансип на президентском приеме сказал в интервью RusDelfi, что он рад успехам Эстонии, но в управлении государством сейчас не все хорошо. Loe edasi...
Департамент просит приехавших из Китая и Северной Италии эстонцев в течение двух недель не выходить из дома
УЕФА может отменить Евро-2020, а МОК - Олимпиаду-2020 в Токио
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал Евро-2020. Loe edasi...
"Когда я пришла в гимнастику, по-русски не говорила". Эстонская гимнастка выучила язык ради подруг по сборной
Портал "Спектр" начал проект, связанный с языковыми особенностями балтийского региона. Как люди разных культур находят взаимодействие? Как они понимают друг друга? Один из сюжетов посвящен сборной Эстонии по художественной гимнастике, в которой все спортсменки общаются на двух языках, но при этом понимают друг друга с полуслова. И даже вообще без слов. Loe edasi...
Состояние Димы Билана резко ухудшилось. Ситуация выходит из-под контроля
Дима Билан отменил выступление в Кирове и перенес концерт на конец марта. Артист признался, что его состояние ухудшилось во время гастрольного тура по Германии. Превозмогая боль, он выходил на сцену, чтобы порадовать многочисленных поклонников, — сочувствуют dni.ru. Loe edasi...
ФОТО | 10 самых элегантных и интересных образов президентского приема. Выбор стилиста Лусинэ Аянян
24 февраля в вильяндиском театре "Угала" прошел президентский прием в честь 102-й годовщины Эстонской Республики. Традиционно большой интерес вызывают наряды, к выбору которых гости, как правило, подходят очень тщательно. JANA попросила стилиста и модного обозревателя Лусинэ Аянян выбрать 10 самых интересных, на ее взгляд, образов президентского приема. Loe edasi...
После продолжительной болезни скончался бывший президент Египта
Биатлонистов Логинова и Гараничева сняли с участия в ЧЕ
Сенсационное интервью Логинова
Змея устроила охоту на людей в туалете