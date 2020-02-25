25.02.2020, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус уже в Европе - пострадали Север Италии и Тенерифе


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Tenerife
TenerifeFoto: CHRISTOPHER BETTS, via REUTERS

Читайте главные новости вторник, 25 декабря, на RusDelfi. Помимо нарядов местной аристократии сегодня обсуждали возможность сделать тест на коронавирус и отмену Олимпиады в Токио.

В Эстонии сдали 4 теста на коронавирус: одна девушка прибыла из Гонконга

Foto: Andres Putting

Как сообщает Департамент здоровья, в Эстонии сделали всего 4 теста на коронавирус COVID-19.
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В одной из гостиниц Тенерифе выявлен коронавирус. Тысяча постояльцев отправлена на карантин

Foto: Reisifoto 2017

В гостинице курортного города Коста Адехе на острове Тенерифе, где на данный момент отдыхает около 1000 туристов, объявлен карантин, так как у одного из постояльцев - врача из Италии - диагностирован коронавирус.
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ВИДЕО | Ансип: я рад, что сегодня мы можем сравнивать себя с самыми богатыми государствами в Европе и мире

Европарламентарий Андрус Ансип на президентском приеме сказал в интервью RusDelfi, что он рад успехам Эстонии, но в управлении государством сейчас не все хорошо.
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Департамент просит приехавших из Китая и Северной Италии эстонцев в течение двух недель не выходить из дома

Terviseamet Foto: Jaanus Lensment

В связи со сложившейся на севере Италии ситуацией Департамент здоровья Эстонии советует людям, которые приезжают из Китая и регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт Северной Италии наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней.
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В таллиннской больнице за анализ на коронавирус просят 130 евро. Департамент здоровья: первый раз слышим!

Foto: reuters

Издание Maaleht пишет, что в инфекционном центре Merimetsa на Палдиски мнт, 66 за анализ на коронавирус просят 130 евро.
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УЕФА может отменить Евро-2020, а МОК - Олимпиаду-2020 в Токио

Euro 2020 Foto: MICHAELA REHLE, REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отменить все турниры под эгидой организации, если коронавирус будет распространяться по Европе. Под угрозу попал Евро-2020.
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"Когда я пришла в гимнастику, по-русски не говорила". Эстонская гимнастка выучила язык ради подруг по сборной

Фото: скриншот

Портал "Спектр" начал проект, связанный с языковыми особенностями балтийского региона. Как люди разных культур находят взаимодействие? Как они понимают друг друга? Один из сюжетов посвящен сборной Эстонии по художественной гимнастике, в которой все спортсменки общаются на двух языках, но при этом понимают друг друга с полуслова. И даже вообще без слов.
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Состояние Димы Билана резко ухудшилось. Ситуация выходит из-под контроля

screenshot - youtube

Дима Билан отменил выступление в Кирове и перенес концерт на конец марта. Артист признался, что его состояние ухудшилось во время гастрольного тура по Германии. Превозмогая боль, он выходил на сцену, чтобы порадовать многочисленных поклонников, — сочувствуют dni.ru.
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ФОТО | 10 самых элегантных и интересных образов президентского приема. Выбор стилиста Лусинэ Аянян

Foto: Tiit Blaat

24 февраля в вильяндиском театре "Угала" прошел президентский прием в честь 102-й годовщины Эстонской Республики. Традиционно большой интерес вызывают наряды, к выбору которых гости, как правило, подходят очень тщательно. JANA попросила стилиста и модного обозревателя Лусинэ Аянян выбрать 10 самых интересных, на ее взгляд, образов президентского приема.
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