ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус уже в Европе - пострадали Север Италии и Тенерифе

В Эстонии сдали 4 теста на коронавирус: одна девушка прибыла из Гонконга

Foto: Andres Putting

Как сообщает Департамент здоровья, в Эстонии сделали всего 4 теста на коронавирус COVID-19.

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В одной из гостиниц Тенерифе выявлен коронавирус. Тысяча постояльцев отправлена на карантин

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В гостинице курортного города Коста Адехе на острове Тенерифе, где на данный момент отдыхает около 1000 туристов, объявлен карантин, так как у одного из постояльцев - врача из Италии - диагностирован коронавирус.

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ВИДЕО | Ансип: я рад, что сегодня мы можем сравнивать себя с самыми богатыми государствами в Европе и мире

Европарламентарий Андрус Ансип на президентском приеме сказал в интервью RusDelfi, что он рад успехам Эстонии, но в управлении государством сейчас не все хорошо.

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Департамент просит приехавших из Китая и Северной Италии эстонцев в течение двух недель не выходить из дома