ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус унес жизни еще троих жителей Эстонии, протест на Сааремаа и авария в Вильянди
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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 604 теста на вирус COVID-19, из которых 1,5 %, т.е. 9 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии было проведено 47 933 первичных теста, из которых 1 643, т.е. 3,4 процента показали позитивный результат.
Режим чрезвычайного положение и решения правительства вытесняют иностранцев из Эстонии. Предприниматели не знают, что будет к концу чрезвычайного положения. Меры, к которым прибегает государство, вызывают вопросы.
Люди стали в денежных вопросах более дотошными и больше не покупают машины необдуманно.
Эстонская ассоциация Свидетелей Иеговы заявила о своей непричастности к распространению коронавируса в Кивиыли, передает RusERR.
Поскольку коронавирус на Сааремаа начал отступать, местные предприниматели и жители требуют смягчения ограничений и разрешения на передвижение, как и в других частях Эстонии. В связи с этим, жители вышли на мирный протест. Островитян поддержали и жители материковой Эстонии, а также за рубежом.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение месяца. Это породило волну слухов и спекуляций в мировых СМИ о том, что же происходит с лидером КНДР. В Китае и Южной Корее говорят, что Ким Чен Ын жив.
Вчера вечером в Вилдьянди пьяный водитель такси протаранил трех автомобилей в Вильянди, после чего попытался скрылся с места происшествия. В итоге алководитель въехал в сад частного дома.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников попал в больницу с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Об этом рассказал сам парламентарий. По его словам, COVID-19 выявила компьютерная томография, на которой он настоял. Калашников находится в больнице уже четыре дня.
Находясь в карантине или в добровольной самоизоляции, мы не можем на все 100% избежать контактов с внешним миром. Так или иначе, надо получать письма, покупать продукты и необходимые в быту товары. Мы постоянно моем и дезинфицируем руки, походу в магазин предпочитаем доставку на дом, но достаточно ли этого? Как усилить меры предосторожности, выясняла "МК-Эстония".
Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не намерены в ближайшие месяцы открывать границы для иностранных туристов. Их ждут на Апеннинском полуострове не раньше 2021 года.
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