26.04.2020, 21:22

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус унес жизни еще троих жителей Эстонии, протест на Сааремаа и авария в Вильянди


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Aktsioon AITAB Kuressaares
Aktsioon AITAB KuressaaresFoto: Irina Mägi

Читайте основные новости воскресенья в подборке RusDelfi.

Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

В Эстонии от коронавируса умерли еще три человека. 9 тестов показали позитивный результат (120)

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 604 теста на вирус COVID-19, из которых 1,5 %, т.е. 9 тестов показали позитивный результат. На сегодняшний день в Эстонии было проведено 47 933 первичных теста, из которых 1 643, т.е. 3,4 процента показали позитивный результат.

RUS Delfi 58 мин
Porto Franco ehitusplats selle aasta veebruaris
Porto Franco ehitusplats selle aasta veebruarisFoto: Tiit Mõtus

Тысячи иностранных рабочих должны в ближайшие месяцы покинуть Эстонию. Это приведет к серьезным проблемам (62)

Режим чрезвычайного положение и решения правительства вытесняют иностранцев из Эстонии. Предприниматели не знают, что будет к концу чрезвычайного положения. Меры, к которым прибегает государство, вызывают вопросы.

RUS Delfi 58 мин
Tiit Blaat

Кризис изменил рынок подержанных машин: продажи рухнули, люди ищут более дешевые варианты. Самое время для покупок? (16)

Люди стали в денежных вопросах более дотошными и больше не покупают машины необдуманно.

RUS Delfi 58 мин
Foto: Andres Putting

Иеговисты открестились от слухов о своей причастности к распространению коронавируса в Кивиыли (29)

Эстонская ассоциация Свидетелей Иеговы заявила о своей непричастности к распространению коронавируса в Кивиыли, передает RusERR.

RUS Delfi 58 мин
Aktsioon AITAB Kuressaares
Aktsioon AITAB KuressaaresFoto: Irina Mägi

ФОТО и ВИДЕО | Жители Сааремаа вышли на протест против жесткой изоляции (109)

Поскольку коронавирус на Сааремаа начал отступать, местные предприниматели и жители требуют смягчения ограничений и разрешения на передвижение, как и в других частях Эстонии. В связи с этим, жители вышли на мирный протест. Островитян поддержали и жители материковой Эстонии, а также за рубежом.

RUS Delfi 58 мин
Ким Чен Ын
Ким Чен ЫнФото: © Kremlin Pool

Мировые СМИ встревожены здоровьем Ким Чен Ына. Откуда берутся слухи о смерти лидера КНДР? (41)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение месяца. Это породило волну слухов и спекуляций в мировых СМИ о том, что же происходит с лидером КНДР. В Китае и Южной Корее говорят, что Ким Чен Ын жив.

RUS Delfi 58 мин
Viljandis tegi joobes taksojuht avarii
Viljandis tegi joobes taksojuht avariiFoto: Kenno Soo

ФОТО | Пьяный водитель такси протаранил несколько машин, а затем влетел в сад частного дома (12)

Вчера вечером в Вилдьянди пьяный водитель такси протаранил трех автомобилей в Вильянди, после чего попытался скрылся с места происшествия. В итоге алководитель въехал в сад частного дома.

RUS Delfi 58 мин
Foto: Anton Novoderezhkin/TASS

У двух депутатов Госдумы РФ выявлен коронавирус (22)

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников попал в больницу с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом. Об этом рассказал сам парламентарий. По его словам, COVID-19 выявила компьютерная томография, на которой он настоял. Калашников находится в больнице уже четыре дня.

RUS Delfi 58 мин
Toit külmkapis
Toit külmkapisFoto: Argo Ingver

В домашних холодильниках коронавирус ожидают идеальные условия для существования (30)

Находясь в карантине или в добровольной самоизоляции, мы не можем на все 100% избежать контактов с внешним миром. Так или иначе, надо получать письма, покупать продукты и необходимые в быту товары. Мы постоянно моем и дезинфицируем руки, походу в магазин предпочитаем доставку на дом, но достаточно ли этого? Как усилить меры предосторожности, выясняла "МК-Эстония".

RUS Delfi 58 мин
Scanpix, AFP By-line:TIZIANA FABI

Италия до конца года не станет открывать границы для туристов (18)

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти страны не намерены в ближайшие месяцы открывать границы для иностранных туристов. Их ждут на Апеннинском полуострове не раньше 2021 года.

Турист 58 мин
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