04.03.2020, 22:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус наступает, смена старейшины Ласнамяэ и запрет на продажу спиртного


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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус наступает, смена старейшины Ласнамяэ и запрет на продажу спиртного
Коронавирусpixabay.com

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 4 марта.

Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей

ZUMAPRESS.com - Scanpix

Ученые проанализировали отчет о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, и нашли категорию людей, которая реже всего заражается COVID-19, пишут ”Известия”.
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Жительница Эстонии готовится к эпидемии коронавируса: ”если бы соседи знали, сколько у меня запасов, было бы плохо”

Foto: Shutterstock

Издание Eesti Ekspress взяло интервью у автора блога на тему выживания в случае кризиса, в том числе эпидемии коронавируса.
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КАРТА и ГРАФИК | Коронавирус распространяется по Европе, число больных в мире превысило 90 тысяч человек

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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии пока что выявлено 2 случая.
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Потерявший ноги после аварии ИТ-бизнесмен: что известно о жителе Петербурга, который протаранил ворота на границе в Нарве

Narva piiripunkt 3.03.2020 Foto: Dmitri Fedotkin

Шлагбаумы на границе с Эстонией таранил IT-бизнесмен из Петербурга. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил ”за” и ”против”, пишет "Фонтанка.ру".
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Женщина боится оказаться на улице с двумя детьми. Из-за нее без недвижимости могут остаться и родственники мужа

Foto: "МК-Эстония"

В редакцию ”МК-Эстонии” обратилась Светлана Солодова (36), которая пожаловалась, что поскольку она не может платить по кредиту, банк потребовал продажи квартиры, и ее вот-вот выкинут с двумя дочерьми, 9 и 15 лет, на улицу.
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Запрет на ночную продажу алкоголя в Таллинне вступит в силу осенью. Он коснется также казино и ночных клубов

Alkohoolsed joogid Foto: Anni Õnneleid

Таллиннская городская управа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления в развлекательных заведениях в ночное время, а также ранним утром. Ограничения вступят в силу 1 октября этого года.
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ВИДЕО RusDelfi | Возвращение к корням и повышение: Владимир Свет — новый старейшина Ласнамяэ

Владимир Свет (28) в ближайшее время покинет пост старейшины Кесклинна и займет аналогичную должность в Ласнамяэ. Смотрите видеоинтервью RusDelfi с будущим руководителем самого большого района Таллинна.
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