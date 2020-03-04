ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус наступает, смена старейшины Ласнамяэ и запрет на продажу спиртного
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 4 марта.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за среду, 4 марта.
Ученые проанализировали отчет о случаях заражения коронавирусом, подготовленный центром по контролю и профилактике заболеваний Китая, и нашли категорию людей, которая реже всего заражается COVID-19, пишут ”Известия”.
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Издание Eesti Ekspress взяло интервью у автора блога на тему выживания в случае кризиса, в том числе эпидемии коронавируса.
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Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии пока что выявлено 2 случая.
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Шлагбаумы на границе с Эстонией таранил IT-бизнесмен из Петербурга. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил ”за” и ”против”, пишет "Фонтанка.ру".
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В редакцию ”МК-Эстонии” обратилась Светлана Солодова (36), которая пожаловалась, что поскольку она не может платить по кредиту, банк потребовал продажи квартиры, и ее вот-вот выкинут с двумя дочерьми, 9 и 15 лет, на улицу.
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Таллиннская городская управа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления в развлекательных заведениях в ночное время, а также ранним утром. Ограничения вступят в силу 1 октября этого года.
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Владимир Свет (28) в ближайшее время покинет пост старейшины Кесклинна и займет аналогичную должность в Ласнамяэ. Смотрите видеоинтервью RusDelfi с будущим руководителем самого большого района Таллинна.
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