ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коронавирус наступает, смена старейшины Ласнамяэ и запрет на продажу спиртного

Коронавирус распространяется по всему миру. Смотрите карту, на которой видно, сколько человек заразилось вирусом в каждой стране. Эпицентр заболеваний — Китай. В Европе самое "опасное" место — Север Италии. В Эстонии пока что выявлено 2 случая.

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Потерявший ноги после аварии ИТ-бизнесмен: что известно о жителе Петербурга, который протаранил ворота на границе в Нарве

Narva piiripunkt 3.03.2020 Foto: Dmitri Fedotkin

Шлагбаумы на границе с Эстонией таранил IT-бизнесмен из Петербурга. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил ”за” и ”против”, пишет "Фонтанка.ру".

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Женщина боится оказаться на улице с двумя детьми. Из-за нее без недвижимости могут остаться и родственники мужа

В редакцию ”МК-Эстонии” обратилась Светлана Солодова (36), которая пожаловалась, что поскольку она не может платить по кредиту, банк потребовал продажи квартиры, и ее вот-вот выкинут с двумя дочерьми, 9 и 15 лет, на улицу.

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Запрет на ночную продажу алкоголя в Таллинне вступит в силу осенью. Он коснется также казино и ночных клубов

Alkohoolsed joogid Foto: Anni Õnneleid

Таллиннская городская управа представила Таллиннскому горсобранию проект постановления с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления в развлекательных заведениях в ночное время, а также ранним утром. Ограничения вступят в силу 1 октября этого года.

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ВИДЕО RusDelfi | Возвращение к корням и повышение: Владимир Свет — новый старейшина Ласнамяэ

Владимир Свет (28) в ближайшее время покинет пост старейшины Кесклинна и займет аналогичную должность в Ласнамяэ. Смотрите видеоинтервью RusDelfi с будущим руководителем самого большого района Таллинна.

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