15.07.2019, 21:31

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Компенсация таллиннцам от Нолана и надвигающийся грозовой шторм


rus.delfi.ee
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Filmimuusika suurkontsert Lauluväljakul
Filmimuusika suurkontsert LauluväljakulFoto: Ilmar Saabas

Главные новости этого понедельника, 15 июля — в нашей ежедневной подборке.

"Это удар ниже пояса". Обращение Вячеслава из Ласнамяэ к Институту кино: куда пойдут деньги от съемок фильма Нолана?

Filmivõtted Lasnamäel - helikopter - 12.07.2019 Foto: Andres Putting

Вячеслав написал в редакцию RusDelfi письмо, стоя в пробке на мосту Лаагна теэ. Судя по объему написанного, ждал много. Он каждый день ездит по объектам в Ласнамяэ. Естественно, передвигается по “канаве”. Но съемки фильма Кристофера Нолана принесли не гордость за район и индустрию, а только убытки. Он написал, как должны были сделать организаторы и обратился к Эстонскому институту кино.
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ФОТО и ВИДЕО | Обещанная компенсация от Нолана: на бесплатный концерт на Певческом поле пришли тысячи людей

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начался Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполняют звезды эстонской эстрады.
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На Эстонию идет грозовой шторм: возможны град и сильный ветер

Delfi lugeja

Сегодня вечером и в ночь на вторник острова Сааремаа и Хийумаа окажутся во власти грозового шторма. Утром зона осадков распространится на западную часть материковой Эстонии и будет продвигаться на восток.
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Уже сегодня воздух начнет прогреваться: на неделе обещают до 23°С!

Pixabay

Прогноз от pogoda.ee радует! Уже в понедельник воздух прогреется до 22°С, а на неделе будет еще теплее. Лето, ты ли это?
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В Америке 18 собак съели своего хозяина без остатка

Foto on illustratiivne Foto: erakogu

Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.
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Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?

Pixabay

Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти.
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Вопрос, ответ на который по-настоящему нужен: как защитить себя и близких? Психолог — о трагедии в Силламяэ

Психолог Саша Гартман Фото: Алекс Рябов

ТОП

Таллиннский психолог, экзистенциальный психотерапевт, кризисный консультант Саша Гартман по просьбе RusDelfi анализирует трагедию в Силламяэ, где по предварительным данным, покончил с собой 10-летний мальчик, и не торопится развешивать ярлыки и наказывать виновных.
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Владелец занимающейся автобусными перевозками фирмы: государство вынуждает нас идти в суд

Hugo Osula Foto: Tiit Blaat

В ответ на заявление AS Mootor Grupp от 5-го июня министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отказался назначать компенсацию за соблюдение обязательства по бесплатной перевозке пассажиров. Фирма Mootor Grupp сообщает, что будет искать справедливость в суде, поскольку Министерство экономики и коммуникаций по существу не рассмотрело аргументы ходатайства по существу, а отказ в выплате компенсации противоречит закону.
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В связи со строительством Рейди теэ вырубят 845 деревьев

Reidi tee, droonifotod Foto: Tiit Blaat

В связи со строительством трассы Рейди теэ выданы разрешения на вырубку 845 деревьев, которые находятся в различном состоянии. 90 из них были больными, высохшими или поврежденными, пишет Linnaleht.
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Марсоход ”Кьюриосити” сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?

JPL-Caltech / NASA

Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода ”Кьюриосити”, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла.
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В новый учебный год без руководителя? Найти директора для Ласнамяэской русской гимназии снова не удалось

Lipupäev Foto: Ilmar Saabas

Повторный конкурс по поиску нового директора для Ласнамяэской русской гимназии провалился, поэтому новый учебный год расположенная в крупнейшем районе Таллинна школа, скорее всего, встретит без руководителя.
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Нехватка учителей заставляет директоров школ изобретать разные схемы

Väiksemates põhikoolides korjab õpetaja täiskoormuse kokku vaid juhul, kui õpetab kõiki loodusteaduslikke aineid korraga. Enamasti on õpetajad spetsialiseerunud ühele valdkonnale, näiteks bioloogiale või geograafiale, keemiat nad sel juhul anda ei oska. Foto: Shutterstock/EPL

Согласно обнародованному в прошлом году рапорту системы прогнозирования OSKA, к 2025 году в Эстонии будет не хватать 300 учителей естественных наук, пишет Eesti Päevaleht.
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В июле вступило в силу свыше 25 правовых актов. Краткий обзор важнейших из них

Pixabay

В общей сложности в начале июля вступило в силу свыше 25 правовых актов. Торговая палата составила обзор важнейших изменений законов, вступивших в силу с 1 июля 2019 года.
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Экзамен по вождению разрешили сдавать на машине автошколы. Но результаты от этого лучше не стали

Foto: Arno Mikkor

Глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза говорит, что использование на экзаменах автомобилей автошколы не приведет у улучшению результатов.
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Как организаторы концерта на Rally Estonia вмиг потеряли 100 000 евро?

Rally Estonia kontsert Elva lauluväljakul Foto: Jaanus Lensment

В эту пятницу не состоялся концерт по случаю открытия Rally Estonia. На сцене должны были выступить Анне Вески и рэпер Nublu. Но праздник так и не состоялся.

По оценке организаторов, по вине злоумышленников они потеряли 100 000 евро. Но как за очень короткий промежуток времени можно нанести такой ущерб?
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Европу накрыла эпидемия сифилиса: как обстоят дела в Эстонии?

Foto on illustratiivne Foto: Vallo Kruuser

Европейцы стали почти в два раза чаще болеть сифилисом в последние 10 лет, 85% зараженных — мужчины.
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“Протестующие привезли к Мосгоризбиркому палатки и коврики. Тогда пришла команда жестко всех разгонять”. В Москве прошла новая волна протестов

В Москве прошла акция протеста ! OK Liisa Puusepp

В сентябре в Москве состоятся выборы в городскую думу. Однако на прошлой неделе избирком под разными предлогами отказался регистрировать независимых кандидатов. Это привело к тому, что в воскресенье днем 14 июля тысячи москвичей вышли на Тверскую. О том, что, и главное, из-за чего происходило в Москве, RusDelfi рассказал участник событий, депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы Илья Бер.
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ВИДЕО | Операция на миллион: в Таллинне осуждена шайка изготовителей и сбытчиков амфетамина

Харьюский уездный суд вынес сегодня обвинительный приговор по дело группы лиц, которые занимались изготовлением и распространением амфетамина. Участники преступной группы получили длительные сроки лишения свободы.
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В Вярска полиция преследовала дорожного хулигана. Предупредительные выстрелы не помогли, водитель сбежал

Politsei mõõdab kiirust Foto: Andres Putting

Обеспокоенный читатель описал Delfi, что вчера поздно вечером поблизости от пляжа Вярска были слышны выстрелы и над водой кружил вертолет. Полевой руководитель Лыунаской префектуры сказал, что полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух, чтобы задержать превысившего скорость водителя.
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