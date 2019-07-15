ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Компенсация таллиннцам от Нолана и надвигающийся грозовой шторм

На Эстонию идет грозовой шторм: возможны град и сильный ветер

Delfi lugeja

Сегодня вечером и в ночь на вторник острова Сааремаа и Хийумаа окажутся во власти грозового шторма. Утром зона осадков распространится на западную часть материковой Эстонии и будет продвигаться на восток.

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Уже сегодня воздух начнет прогреваться: на неделе обещают до 23°С!

Pixabay

Прогноз от pogoda.ee радует! Уже в понедельник воздух прогреется до 22°С, а на неделе будет еще теплее. Лето, ты ли это?

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В Америке 18 собак съели своего хозяина без остатка

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Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.

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Исследование: на каких должностях зарплата выросла больше всего?

Pixabay

Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти.

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Вопрос, ответ на который по-настоящему нужен: как защитить себя и близких? Психолог — о трагедии в Силламяэ

Психолог Саша Гартман Фото: Алекс Рябов

ТОП ФОТОФАКТ: Команда Нолана оперативно отреагировала на публикацию в Delfi В Силламяэ 10-летний мальчик совершил самоубийство "Это удар ниже пояса". Обращение Вячеслава из Ласнамяэ к Институту кино: куда пойдут деньги от съемок фильма Нолана? "продюсер не отвечает на письма"

Таллиннский психолог, экзистенциальный психотерапевт, кризисный консультант Саша Гартман по просьбе RusDelfi анализирует трагедию в Силламяэ, где по предварительным данным, покончил с собой 10-летний мальчик, и не торопится развешивать ярлыки и наказывать виновных.

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Владелец занимающейся автобусными перевозками фирмы: государство вынуждает нас идти в суд

Hugo Osula Foto: Tiit Blaat

В ответ на заявление AS Mootor Grupp от 5-го июня министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отказался назначать компенсацию за соблюдение обязательства по бесплатной перевозке пассажиров. Фирма Mootor Grupp сообщает, что будет искать справедливость в суде, поскольку Министерство экономики и коммуникаций по существу не рассмотрело аргументы ходатайства по существу, а отказ в выплате компенсации противоречит закону.

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В связи со строительством Рейди теэ вырубят 845 деревьев

Reidi tee, droonifotod Foto: Tiit Blaat

В связи со строительством трассы Рейди теэ выданы разрешения на вырубку 845 деревьев, которые находятся в различном состоянии. 90 из них были больными, высохшими или поврежденными, пишет Linnaleht.

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Марсоход ”Кьюриосити” сфотографировали с орбиты Марса. Сможете найти его на фото?

JPL-Caltech / NASA

Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода ”Кьюриосити”, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла.

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