ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Компенсация таллиннцам от Нолана и надвигающийся грозовой шторм
Главные новости этого понедельника, 15 июля — в нашей ежедневной подборке.
Главные новости этого понедельника, 15 июля — в нашей ежедневной подборке.
Вячеслав написал в редакцию RusDelfi письмо, стоя в пробке на мосту Лаагна теэ. Судя по объему написанного, ждал много. Он каждый день ездит по объектам в Ласнамяэ. Естественно, передвигается по “канаве”. Но съемки фильма Кристофера Нолана принесли не гордость за район и индустрию, а только убытки. Он написал, как должны были сделать организаторы и обратился к Эстонскому институту кино.
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Сегодня в 18 часов на Певческом поле в Таллинне начался Большой концерт музыки к кинофильмам, которую исполняют звезды эстонской эстрады.
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Сегодня вечером и в ночь на вторник острова Сааремаа и Хийумаа окажутся во власти грозового шторма. Утром зона осадков распространится на западную часть материковой Эстонии и будет продвигаться на восток.
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Прогноз от pogoda.ee радует! Уже в понедельник воздух прогреется до 22°С, а на неделе будет еще теплее. Лето, ты ли это?
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Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.
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Среди популярных должностей рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а зарплаты разработчиков программного обеспечения вновь начали расти.
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ТОП
Таллиннский психолог, экзистенциальный психотерапевт, кризисный консультант Саша Гартман по просьбе RusDelfi анализирует трагедию в Силламяэ, где по предварительным данным, покончил с собой 10-летний мальчик, и не торопится развешивать ярлыки и наказывать виновных.
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В ответ на заявление AS Mootor Grupp от 5-го июня министр экономики и инфраструктуры Таави Аас отказался назначать компенсацию за соблюдение обязательства по бесплатной перевозке пассажиров. Фирма Mootor Grupp сообщает, что будет искать справедливость в суде, поскольку Министерство экономики и коммуникаций по существу не рассмотрело аргументы ходатайства по существу, а отказ в выплате компенсации противоречит закону.
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В связи со строительством трассы Рейди теэ выданы разрешения на вырубку 845 деревьев, которые находятся в различном состоянии. 90 из них были больными, высохшими или поврежденными, пишет Linnaleht.
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Агентство NASA опубликовало фотографию марсохода ”Кьюриосити”, сделанную с орбиты Марса аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter. Фото было сделано 31 мая, когда марсоход находился в районе горы Шарпа в кратере Гейла.
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Повторный конкурс по поиску нового директора для Ласнамяэской русской гимназии провалился, поэтому новый учебный год расположенная в крупнейшем районе Таллинна школа, скорее всего, встретит без руководителя.
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Согласно обнародованному в прошлом году рапорту системы прогнозирования OSKA, к 2025 году в Эстонии будет не хватать 300 учителей естественных наук, пишет Eesti Päevaleht.
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В общей сложности в начале июля вступило в силу свыше 25 правовых актов. Торговая палата составила обзор важнейших изменений законов, вступивших в силу с 1 июля 2019 года.
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Глава экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза говорит, что использование на экзаменах автомобилей автошколы не приведет у улучшению результатов.
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В эту пятницу не состоялся концерт по случаю открытия Rally Estonia. На сцене должны были выступить Анне Вески и рэпер Nublu. Но праздник так и не состоялся.
По оценке организаторов, по вине злоумышленников они потеряли 100 000 евро. Но как за очень короткий промежуток времени можно нанести такой ущерб?
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Европейцы стали почти в два раза чаще болеть сифилисом в последние 10 лет, 85% зараженных — мужчины.
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В сентябре в Москве состоятся выборы в городскую думу. Однако на прошлой неделе избирком под разными предлогами отказался регистрировать независимых кандидатов. Это привело к тому, что в воскресенье днем 14 июля тысячи москвичей вышли на Тверскую. О том, что, и главное, из-за чего происходило в Москве, RusDelfi рассказал участник событий, депутат Совета депутатов района Преображенское города Москвы Илья Бер.
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Харьюский уездный суд вынес сегодня обвинительный приговор по дело группы лиц, которые занимались изготовлением и распространением амфетамина. Участники преступной группы получили длительные сроки лишения свободы.
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Обеспокоенный читатель описал Delfi, что вчера поздно вечером поблизости от пляжа Вярска были слышны выстрелы и над водой кружил вертолет. Полевой руководитель Лыунаской префектуры сказал, что полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух, чтобы задержать превысившего скорость водителя.
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