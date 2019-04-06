06.04.2019, 21:09

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционный договор трех партий и новые возможные министры


rus.delfi.ee
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Isamaa erakonna volikogu
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Итак, главные новости этой субботы:

Из-за приграничной торговли государство недополучит 94,4 млн евро. Жители Эстонии станут закупаться в Латвии и сигаретами

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на то, что, по оценке Министерства финансов, приграничная торговля сбавляет обороты, Эстония все же недополучает почти 100 млн евро налогов и акцизов в год. При этом жители страны начинают покупать в Латвии и все больше табачных изделий.
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Троицкий — о встрече Кальюлайд и Путина: дамы приглашают кавалеров

Artemi Troitski Foto: Ilmar Saabas

Когда главный редактор DELFI Урмо Соонвальд предложил мне прокомментировать предстоящее свидание Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, я сразу задал ему вопрос: а какая повестка дня у этой встречи?
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Представитель Госдепа Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

фото иллюстративное AP - Scanpix

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщают "Известия".
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ГРАФИК: Просто кликните на них! XIV созыв Рийгикогу: кто все эти люди?

Delfi

В четверг XIV созыв Рийгикогу дал присягу. Среди депутатов есть и новые. На нашем интерактивном графике можете посмотреть – кто есть кто?
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Коалиционный договор EKREIKE и первые обещания: получить гражданство будет значительно проще, пенсии — вырастут, бюрократия — уменьшится, внесут изменения в Конституцию! Стали известны и имена министров

фото иллюстративное Ekspressmeedia

В данные часы формируется новая коалиция.
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Партия Isamaa утвердила кандидатов в министры

Foto: Delfi kollaaž

Собрание совета уполномоченных партии Isamaa ("Отечество") на заседании в субботу утвердило кандидатов в министры: министром обороны выдвигают Юри Луйка, министром юстиции — Райво Аэга, министром иностранных дел — Урмаса Рейнсалу, министром по делам народонаселения — Рийну Солман и министром культуры — Тыниса Лукаса, пишет rus.err.ee.
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Центристы огласили список своих министров

Mailis Reps Foto: Jaanus Lensment

ТОП

Стали известны министры от центристов: премьер — Юри Ратас, министр образования и науки — Майлис Репс, министр экономики — Таави Аас, региональный министр — Яак Ааб, социальных дел — Танель Кийк.
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EKRE также назвала своих министров. Кто они?

EKRE volikogu Radisson Blu Foto: Jaanus Lensment

Сегодня EKRE также огласили своих министров.
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”Вежливый, умный, преданный партии”. ”Покерфейс” Михаил Кылварт не спешит раскрывать свои карты

Foto: Priit Simson

Вежливый, умный, гонется за политической выгодой, предан Центристской партии. Так характеризуют будущего мэра Таллинна Михаила Кылварта, пишет Eesti Päevaleht.
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ГРАФИК: Министерские портфели — разделены. Обзор: кому какой достался, а кто идет в Рийгикогу

фото иллюстративное Ilmar Saabas

Сегодня были разделены министерские портфели. Мы подготовили для вас обзорный граафик: кто за что будет отвечать, а кто внесто министерского кресла займет кресло в Рийгикогу.
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ВИДЕОПРОС: Кого нарвитяне хотят видеть мэром Нарвы, и не хотят ли они сами участвовать в выборах градоначальника?

В понедельник, 8 апреля, Нарвское городское собрание будет решать вопрос выбора нового мэра города, который должен прийти на смену отправленному в отставку Тармо Таммисте, 16 лет являвшемуся градоначальником.
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СМИ РФ: о ”вторжении” России в Эстонию объявили на немецком телеканале

фото иллюстративное Foto: Madis Veltman

В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о ”вторжении” России в Эстонию, передает РИА ”Новости”.
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