ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционный договор трех партий и новые возможные министры
Итак, главные новости этой субботы:
Итак, главные новости этой субботы:
Несмотря на то, что, по оценке Министерства финансов, приграничная торговля сбавляет обороты, Эстония все же недополучает почти 100 млн евро налогов и акцизов в год. При этом жители страны начинают покупать в Латвии и все больше табачных изделий.
Loe edasi...
Когда главный редактор DELFI Урмо Соонвальд предложил мне прокомментировать предстоящее свидание Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным, я сразу задал ему вопрос: а какая повестка дня у этой встречи?
Loe edasi...
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщают "Известия".
Loe edasi...
В четверг XIV созыв Рийгикогу дал присягу. Среди депутатов есть и новые. На нашем интерактивном графике можете посмотреть – кто есть кто?
Loe edasi...
В данные часы формируется новая коалиция.
Loe edasi...
Собрание совета уполномоченных партии Isamaa ("Отечество") на заседании в субботу утвердило кандидатов в министры: министром обороны выдвигают Юри Луйка, министром юстиции — Райво Аэга, министром иностранных дел — Урмаса Рейнсалу, министром по делам народонаселения — Рийну Солман и министром культуры — Тыниса Лукаса, пишет rus.err.ee.
Loe edasi...
ТОП
Стали известны министры от центристов: премьер — Юри Ратас, министр образования и науки — Майлис Репс, министр экономики — Таави Аас, региональный министр — Яак Ааб, социальных дел — Танель Кийк.
Loe edasi...
Сегодня EKRE также огласили своих министров.
Loe edasi...
Вежливый, умный, гонется за политической выгодой, предан Центристской партии. Так характеризуют будущего мэра Таллинна Михаила Кылварта, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...
Сегодня были разделены министерские портфели. Мы подготовили для вас обзорный граафик: кто за что будет отвечать, а кто внесто министерского кресла займет кресло в Рийгикогу.
Loe edasi...
В понедельник, 8 апреля, Нарвское городское собрание будет решать вопрос выбора нового мэра города, который должен прийти на смену отправленному в отставку Тармо Таммисте, 16 лет являвшемуся градоначальником.
Loe edasi...
В эфире немецкого телеканала ZDF объявили о ”вторжении” России в Эстонию, передает РИА ”Новости”.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.