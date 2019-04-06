ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционный договор трех партий и новые возможные министры

Из-за приграничной торговли государство недополучит 94,4 млн евро. Жители Эстонии станут закупаться в Латвии и сигаретами

Alkoholi müük Foto: Anni Õnneleid

Несмотря на то, что, по оценке Министерства финансов, приграничная торговля сбавляет обороты, Эстония все же недополучает почти 100 млн евро налогов и акцизов в год. При этом жители страны начинают покупать в Латвии и все больше табачных изделий.

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