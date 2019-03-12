ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционные страсти — кипят, бурлят и неистовствуют! И утихать, кажется, не собираются

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE.

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ФОТО | "Мы еще не допили пиво". В Таллинне двое мужчин оказались запертыми в строительном магазине после закрытия, но попросили патруль не торопиться

Mupo

На прошлой неделе двое мужчин оказались запертыми в одном из строительных магазинов Таллинна после его закрытия. К счастью мужчин, там же находится R-Kiosk, в холодильнике которого они нашли пиво.

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Яна Тоом: пока подпись под коалиционным договором не поставлена, я не считаю все возможности исчерпанными

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE. Яна Тоом разделяет его позицию, но считает, что еще не все возможности исчерпаны.

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Отвечаем! Почему Андрус Ансип больше не носит обручальное кольцо?

Andrus Ansip, Anu Ansip Foto: Rauno Volmar

“Наши кольца сделаны из золота, которое мы получили путем переплавки обручальных колец моего деда. Это знак преемственности поколений”, — сказала Андрус Ансип, который очень счастлив в браке, но почему-то уже не носит обручальное кольцо.

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Март Хельме о русскоязычном образовании: начнем с детских садов и за несколько лет переведем школы на эстонский язык

Mart Helme Foto: Andres Putting

Председатель EKRE Март Хельме сказал, что Центристская партия, EKRE и Isamaa придерживаются единого мнения в отношении русскоязычного образования.

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Сирет Котка-Репински заменит Раймонда Кальюлайда в правлении Центристской партии

Siret Kotka Foto: Andres Putting

Новым членом правления Центристской партии станет депутат Рийгикогу, руководитель Ляэне-Вируского отделения партии Сирет Котка-Репински. По словам политика, цель любой партии должна состоять в том, чтобы защищать интересы своих избирателей, поэтому она поддерживает решение правления центристов о начале консультаций с дальнейшей возможностью создания тройственного союза.

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В Таллинне должник избил работницу бюро судебных исполнителей кулаками, монитором и клавиатурой

В Таллинне в бюро Объединенных судебных исполнителей (Ühinenud Kohtutäiturid) должник, мужчина средних лет крепкого телосложения, сегодня напал на работницу бюро, избив ее кулаками, монитором компьютера и клавиатурой.

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Рыйвас Ратасу: ты хочешь войти в историю как премьер-министр, который положит конец либеральной демократии в Эстонии?