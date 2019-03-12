ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционные страсти — кипят, бурлят и неистовствуют! И утихать, кажется, не собираются
Итак, очередные итоги дня:
Итак, очередные итоги дня:
Две недели назад стало известно, что Силы обороны составили список из 2700 единиц техники, которой владеют частные лица, чтобы в случае необходимости при военном положении реквизировать или изъять ее. Владельцы должны получить уведомления, что их имуществом интересуются Силы обороны. И при объявлении военного положения должны в течение двух-трех часов доставить нужное средство в штаб с полным баком. Какого транспорта это коснется и почему — выясняла ”МК-Эстония”.
Loe edasi...
Центрист Вадим Белобровцев был в числе тех, кто голосовал против коалиционных переговоров с EKRE и Isamaa. По его словам, целый ряд заявлений лидеров партии EKRE абсолютно неуместны в демократическом обществе.
Loe edasi...
Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE.
Loe edasi...
На прошлой неделе двое мужчин оказались запертыми в одном из строительных магазинов Таллинна после его закрытия. К счастью мужчин, там же находится R-Kiosk, в холодильнике которого они нашли пиво.
Loe edasi...
Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE. Яна Тоом разделяет его позицию, но считает, что еще не все возможности исчерпаны.
Loe edasi...
“Наши кольца сделаны из золота, которое мы получили путем переплавки обручальных колец моего деда. Это знак преемственности поколений”, — сказала Андрус Ансип, который очень счастлив в браке, но почему-то уже не носит обручальное кольцо.
Loe edasi...
Председатель EKRE Март Хельме сказал, что Центристская партия, EKRE и Isamaa придерживаются единого мнения в отношении русскоязычного образования.
Loe edasi...
Новым членом правления Центристской партии станет депутат Рийгикогу, руководитель Ляэне-Вируского отделения партии Сирет Котка-Репински. По словам политика, цель любой партии должна состоять в том, чтобы защищать интересы своих избирателей, поэтому она поддерживает решение правления центристов о начале консультаций с дальнейшей возможностью создания тройственного союза.
Loe edasi...
В Таллинне в бюро Объединенных судебных исполнителей (Ühinenud Kohtutäiturid) должник, мужчина средних лет крепкого телосложения, сегодня напал на работницу бюро, избив ее кулаками, монитором компьютера и клавиатурой.
Loe edasi...
Таави Рыйвас в письме Юри Ратасу пишет, что ему совсем не нравится то, куда Ратас ведет нашу страну.
Loe edasi...
Сегодня днем под колесами поезда погиб пес.
Loe edasi...
Сегодня Департамент внешней разведки обнародовал рапорт "Эстония в международной среде безопасности 2019", в котором описывает внешние угрозы безопасности Эстонии, в том числе анализирует потенциальную военную угрозу НАТО И Эстонии со стороны России.
Loe edasi...
10 марта полицейские Йыхвиского отделения полиции на 156-м километре шоссе Таллинн-Нарва задержали автомобиль Infiniti, превышавший скорость на 67 км/ч от допустимой на участке с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч.
Loe edasi...
Член правления Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что считает неправильным решение ЦП о приглашении EKRE на консультации по созданию правительственной коалиции. Тем не менее политик намерен принять участие в переговорах.
Loe edasi...
Ратас рассказал журналистам, что сегодня он вел переговоры с Сеэдером и Хельме, и что в случае возможной коалиции они будут и далее поддерживать членство Эстонии в ЕС и НАТО.
Loe edasi...
Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, оценивающую отношения между ЕС и Россией. Европарламент более не считает РФ стратегическим партнером, но все же выступает за диалог с ней.
Loe edasi...
Прошедшие в Рийгикогу выборы подтвердили то, о чем я говорил и писал не один раз. Невнятная манера поведения председателя Центристской партии Юри Ратаса, его неспособность четко, внятно и ясно артикулировать свои мысли, привычка других центристских руководителей для разных аудиторий декларировать разные, зачастую взаимоисключающие друг друга постулаты… — все это привело к тому, что русскоязычные избиратели, конечно, пока еще не все, но все же очень многие осознали, что центристы их элементарно дурачат. В результате, конечно, не все, но очень многие русскоязычные избиратели не пришли на выборы или же проголосовали за другие партии.
Loe edasi...
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.