12.03.2019, 20:59

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Коалиционные страсти — кипят, бурлят и неистовствуют! И утихать, кажется, не собираются


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Tallinna vaated
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Итак, очередные итоги дня:

Береги автомобили: при военном положении армия может позариться на имущество частных лиц

фото иллюстративное Foto: Jan Henrik Pärnik

Две недели назад стало известно, что Силы обороны составили список из 2700 единиц техники, которой владеют частные лица, чтобы в случае необходимости при военном положении реквизировать или изъять ее. Владельцы должны получить уведомления, что их имуществом интересуются Силы обороны. И при объявлении военного положения должны в течение двух-трех часов доставить нужное средство в штаб с полным баком. Какого транспорта это коснется и почему — выясняла ”МК-Эстония”.
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Белобровцев: если EKRE хочет в правительство, то должна сменить риторику, в том числе по вопросам нацменьшинств

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat

Центрист Вадим Белобровцев был в числе тех, кто голосовал против коалиционных переговоров с EKRE и Isamaa. По его словам, целый ряд заявлений лидеров партии EKRE абсолютно неуместны в демократическом обществе.
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"От этой ужасной коалиции следует отказаться еще до ее заключения". Раймонд Кальюлайд выходит из правления Центристской партии

Raimond Kaljulaid Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE.
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ФОТО | "Мы еще не допили пиво". В Таллинне двое мужчин оказались запертыми в строительном магазине после закрытия, но попросили патруль не торопиться

Mupo

На прошлой неделе двое мужчин оказались запертыми в одном из строительных магазинов Таллинна после его закрытия. К счастью мужчин, там же находится R-Kiosk, в холодильнике которого они нашли пиво.
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Яна Тоом: пока подпись под коалиционным договором не поставлена, я не считаю все возможности исчерпанными

Yana Toomi pressikonverents Keskraamatukogus Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня Раймонд Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о выходе из правления партии в знак протеста против коалиционных переговоров с EKRE. Яна Тоом разделяет его позицию, но считает, что еще не все возможности исчерпаны.
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Отвечаем! Почему Андрус Ансип больше не носит обручальное кольцо?

Andrus Ansip, Anu Ansip Foto: Rauno Volmar

Наши кольца сделаны из золота, которое мы получили путем переплавки обручальных колец моего деда. Это знак преемственности поколений”, — сказала Андрус Ансип, который очень счастлив в браке, но почему-то уже не носит обручальное кольцо.
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ТОП

Март Хельме о русскоязычном образовании: начнем с детских садов и за несколько лет переведем школы на эстонский язык

Mart Helme Foto: Andres Putting

Председатель EKRE Март Хельме сказал, что Центристская партия, EKRE и Isamaa придерживаются единого мнения в отношении русскоязычного образования.
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Сирет Котка-Репински заменит Раймонда Кальюлайда в правлении Центристской партии

Siret Kotka Foto: Andres Putting

Новым членом правления Центристской партии станет депутат Рийгикогу, руководитель Ляэне-Вируского отделения партии Сирет Котка-Репински. По словам политика, цель любой партии должна состоять в том, чтобы защищать интересы своих избирателей, поэтому она поддерживает решение правления центристов о начале консультаций с дальнейшей возможностью создания тройственного союза.
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В Таллинне должник избил работницу бюро судебных исполнителей кулаками, монитором и клавиатурой

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

В Таллинне в бюро Объединенных судебных исполнителей (Ühinenud Kohtutäiturid) должник, мужчина средних лет крепкого телосложения, сегодня напал на работницу бюро, избив ее кулаками, монитором компьютера и клавиатурой.
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Рыйвас Ратасу: ты хочешь войти в историю как премьер-министр, который положит конец либеральной демократии в Эстонии?

Taavi Rõivas ja Jüri Ratas Foto: Ilmar Saabas

Таави Рыйвас в письме Юри Ратасу пишет, что ему совсем не нравится то, куда Ратас ведет нашу страну.
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В Нымме поезд насмерть сбил пса

Foto: Rauno Volmar

Сегодня днем под колесами поезда погиб пес.
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ФОТО и ВИДЕО | Анализ: возможная война России с НАТО начнется с цветной революции в какой-нибудь из соседних стран

Сегодня Департамент внешней разведки обнародовал рапорт "Эстония в международной среде безопасности 2019", в котором описывает внешние угрозы безопасности Эстонии, в том числе анализирует потенциальную военную угрозу НАТО И Эстонии со стороны России.
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В Эстонии россиянин на Infiniti превысил скорость на 67 км/ч: ему запрещен въезд в Шенген и назначен штраф

Politseinik Foto: Madis Veltman

10 марта полицейские Йыхвиского отделения полиции на 156-м километре шоссе Таллинн-Нарва задержали автомобиль Infiniti, превышавший скорость на 67 км/ч от допустимой на участке с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч.
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Кылварт: я приму участие в переговорах с EKRE, даже если кто-то будет вынужден терпеть мое присутствие

Tallinna linnavolikogu 03.05.2017 Foto: Taavi Sepp

Член правления Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что считает неправильным решение ЦП о приглашении EKRE на консультации по созданию правительственной коалиции. Тем не менее политик намерен принять участие в переговорах.
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Ратас — о ходе переговоров с ”Отечеством” и EKRE: мы обсудили членство в ЕС и НАТО, впереди — вопросы безопасности и обороны

Ратас рассказал журналистам, что сегодня он вел переговоры с Сеэдером и Хельме, и что в случае возможной коалиции они будут и далее поддерживать членство Эстонии в ЕС и НАТО.
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Европарламент принял резолюцию об отношениях ЕС и России

Euroopa Parlamendi ja EL liikmesriikide parlamentide kohtumine Saku Suurhallis Foto: Andres Putting

Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, оценивающую отношения между ЕС и Россией. Европарламент более не считает РФ стратегическим партнером, но все же выступает за диалог с ней.
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МНЕНИЕ | Циничная изворотливость Юри Ратаса

Oleg Samorodni-8 Foto: Ilmar Saabas

Прошедшие в Рийгикогу выборы подтвердили то, о чем я говорил и писал не один раз. Невнятная манера поведения председателя Центристской партии Юри Ратаса, его неспособность четко, внятно и ясно артикулировать свои мысли, привычка других центристских руководителей для разных аудиторий декларировать разные, зачастую взаимоисключающие друг друга постулаты… — все это привело к тому, что русскоязычные избиратели, конечно, пока еще не все, но все же очень многие осознали, что центристы их элементарно дурачат. В результате, конечно, не все, но очень многие русскоязычные избиратели не пришли на выборы или же проголосовали за другие партии.
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