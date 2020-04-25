ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кивиыли и Таллинн могут стать эпицентром распространения коронавируса

В Кивиыли коронавирусом заразились 18 человек из одной семьи. Среди них есть 4 и 6 летние дети

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

За последний день выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. 15 — из Ида-Вирумаа, все из Кивиыли.

Loe edasi...

Коронавирус: 30 положительных тестов — 15 из Ида-Вирумаа

Drive-in testimine Tartus Foto: Argo Ingver

За предыдущий день в Эстонии 30 тестов оказалось положительными. Всего сделали 1057 теста. За 24 часа от коронавируса никто не умер.

Loe edasi...

В Литве открылись торговые центры

Иллюстративное фото Foto: Priit Simson

С четверга в Литве заново открываются магазины в торговых центрах. В четверг открылась часть магазинов в ТЦ Akropolis, с субботы там уже работают все магазины. В субботу открылся и торговый центр Ozas. Однако большого количества покупателей в магазинах нет.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне магазины заполнены людьми — ждем повторный рост заболеваний?

Выходные и теплая погода вывели людей на улицу. Хотя это уже неудивительно, в нынешней ситуации важную роль играет соблюдение правила 2+2. Случай в Ида-Вирумаа, где коронавирусом заразились 18 членов одной семьи, доказал, что нужно избегать физического контакта с людьми.

Loe edasi...

Засуха в Восточной Европе грозит значительной потерей урожая

Kevad, põld, kevadtööd, linnud, põllumees, farmer Foto: Sven Arbet

Из-за самой сильной за последние 10 лет засухи Польша и Литва могут лишиться значительной части урожая, пишет euronews.

Loe edasi...

Эстонская спортсменка о жизни в США: "В Калифорнии свобода. Делай, что хочешь"

Grete Griffin, Gloria, Gameya ja Robert Griffin III Erakogu

26-летняя эстонская многоборка Грете Шадейко-Гриффин, подарившая квотербеку из американского футбола Роберту Гриффину III двух дочерей Глорию и Камею, дала интервью журналу Pere ja Kodu.

Loe edasi...

Водитель, гнавший по шоссе Таллинн-Нарва со скоростью 186 км/ч, получил более двух лет тюремного заключения

Pommiähvardus Viru keskuse juures 16.04.2020 Foto: Andres Putting

23 апреля Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства, признал 38-летнего мужчину виновным и назначим ему наказание по совокупности один год тюремного заключения. К данному наказанию добавили неотбытую часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему окончательным наказанием по совокупности 2 года 3 месяца и 29 дней тюремного заключения.

Loe edasi...

У 48 монахинь обнаружили коронавирус: монастырь в Нижегородской области закрыли на карантин

Foto: Andres Putting

Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области с 25 апреля закрыт на карантин по распоряжению Роспотребнадзора. Въезд в село Дивеево, где находится монастырь, ограничен, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, пишет "Медуза".

Loe edasi...