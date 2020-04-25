ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кивиыли и Таллинн могут стать эпицентром распространения коронавируса
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Читайте главные новости субботы на портале RusDelfi.
За последний день выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. 15 — из Ида-Вирумаа, все из Кивиыли.
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За предыдущий день в Эстонии 30 тестов оказалось положительными. Всего сделали 1057 теста. За 24 часа от коронавируса никто не умер.
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С четверга в Литве заново открываются магазины в торговых центрах. В четверг открылась часть магазинов в ТЦ Akropolis, с субботы там уже работают все магазины. В субботу открылся и торговый центр Ozas. Однако большого количества покупателей в магазинах нет.
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Выходные и теплая погода вывели людей на улицу. Хотя это уже неудивительно, в нынешней ситуации важную роль играет соблюдение правила 2+2. Случай в Ида-Вирумаа, где коронавирусом заразились 18 членов одной семьи, доказал, что нужно избегать физического контакта с людьми.
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Из-за самой сильной за последние 10 лет засухи Польша и Литва могут лишиться значительной части урожая, пишет euronews.
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26-летняя эстонская многоборка Грете Шадейко-Гриффин, подарившая квотербеку из американского футбола Роберту Гриффину III двух дочерей Глорию и Камею, дала интервью журналу Pere ja Kodu.
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23 апреля Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства, признал 38-летнего мужчину виновным и назначим ему наказание по совокупности один год тюремного заключения. К данному наказанию добавили неотбытую часть вынесенного ему судом в декабре прошлого года наказания и присудили ему окончательным наказанием по совокупности 2 года 3 месяца и 29 дней тюремного заключения.
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Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области с 25 апреля закрыт на карантин по распоряжению Роспотребнадзора. Въезд в село Дивеево, где находится монастырь, ограничен, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, пишет "Медуза".
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