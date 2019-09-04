ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Казус с грибником, истории с охранником борделя и судебным исполнителем

Синоптики дали прогноз на сентябрь: когда ждать по-летнему теплой погоды?

mets Mari Kartau

Служба погоды Эстонии сделала прогноз на сентябрь: в первый осенний месяц будет немного теплее обычного, осадки ожидаются в пределах нормы.

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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, чем кормят пассажиров на борту круизного лайнера премиум-класса

Foto: Tiit Blaat

В понедельник Таллинн посетил роскошный круизный лайнер Silver Spirit, который является воплощением лучших стандартов и продолжает традиции высочайшего качества обслуживания премиум-класса. Более подробно об этом можно почитать ЗДЕСЬ.

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Круглосуточный ресторан быстрого питания KFC откроется уже в октябре!

Ärid Lätis Foto: Taavi Sepp

Наряду с новым и современным фасадом, в октябре торговый центр Kristiine представит своим посетителям новаторскую концепцию общественного питания — фуд-корт Kristiine Road. Там и появится новый ресторан KFC.

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