ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Казус с грибником, истории с охранником борделя и судебным исполнителем
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных новостей за среду, 4 сентября.
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных новостей за среду, 4 сентября.
Вчера в США, в Чикаго полицейские вручили повестку в суд эстонке, которая собирала в лесу грибы.
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Пылваский судебный исполнитель Айве Колсар, которая опустошила счета 21 должника, обжаловала назначенный Министерством юстиции денежный штраф и приказ.
Loe edasi...
Во вторник Харьюский уездный суд признал виновным в принадлежности к преступной группировке Руслана Задорожного, который был одним из доверенных лиц хозяев борделей на улицах Ристику и Лийвалайа. Задачей Задорожного было, среди прочего, разрешение сопутствовавших содержанию борделя конфликтов.
Loe edasi...
Служба погоды Эстонии сделала прогноз на сентябрь: в первый осенний месяц будет немного теплее обычного, осадки ожидаются в пределах нормы.
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В понедельник Таллинн посетил роскошный круизный лайнер Silver Spirit, который является воплощением лучших стандартов и продолжает традиции высочайшего качества обслуживания премиум-класса. Более подробно об этом можно почитать ЗДЕСЬ.
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Наряду с новым и современным фасадом, в октябре торговый центр Kristiine представит своим посетителям новаторскую концепцию общественного питания — фуд-корт Kristiine Road. Там и появится новый ресторан KFC.
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