04.09.2019, 22:11

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Казус с грибником, истории с охранником борделя и судебным исполнителем


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SÜGIS 15
SÜGIS 15Foto: TERJE LEPP

Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных новостей за среду, 4 сентября.

Нелепая история: собиравшая грибы в США эстонка получила повестку в суд, полицейские пообещали посадить ее добычу обратно

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Вчера в США, в Чикаго полицейские вручили повестку в суд эстонке, которая собирала в лесу грибы.
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Опустошивший счета десятков должников судебный исполнитель ищет справедливости в административном суде

Foto: Anni Õnneleid

Пылваский судебный исполнитель Айве Колсар, которая опустошила счета 21 должника, обжаловала назначенный Министерством юстиции денежный штраф и приказ.
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Решал вопросы с долгами и разбирался с агрессивными клиентами: охранник борделей в Таллинне отделался условным сроком

Foto: Peter Dejong, AP

Во вторник Харьюский уездный суд признал виновным в принадлежности к преступной группировке Руслана Задорожного, который был одним из доверенных лиц хозяев борделей на улицах Ристику и Лийвалайа. Задачей Задорожного было, среди прочего, разрешение сопутствовавших содержанию борделя конфликтов.
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Синоптики дали прогноз на сентябрь: когда ждать по-летнему теплой погоды?

mets Mari Kartau

Служба погоды Эстонии сделала прогноз на сентябрь: в первый осенний месяц будет немного теплее обычного, осадки ожидаются в пределах нормы.
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ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, чем кормят пассажиров на борту круизного лайнера премиум-класса

Foto: Tiit Blaat

В понедельник Таллинн посетил роскошный круизный лайнер Silver Spirit, который является воплощением лучших стандартов и продолжает традиции высочайшего качества обслуживания премиум-класса. Более подробно об этом можно почитать ЗДЕСЬ.
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Круглосуточный ресторан быстрого питания KFC откроется уже в октябре!

Ärid Lätis Foto: Taavi Sepp

Наряду с новым и современным фасадом, в октябре торговый центр Kristiine представит своим посетителям новаторскую концепцию общественного питания — фуд-корт Kristiine Road. Там и появится новый ресторан KFC.
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