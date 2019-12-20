20.12.2019, 22:05

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кая Каллас не пришла в Maxima, полицейские не догнали водителя, итоги стрельбы в Москве


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Põllumeeste meeleavaldus Toompeal
Põllumeeste meeleavaldus ToompealFoto: Ilmar Saabas

Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 20 декабря.

ФОТО | Ошибочка вышла! Кая Каллас не сядет за кассу Maxima

Kaja Kallas KUMU-s Foto: Priit Simson


Пресс-служба Партии реформ сообщила, что Кая Каллас не сядет за кассу в магазине Maxima и распространенная ранее информация была неверной.
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Трехлетний мальчик на игрушечной машинке добрался до спасателей, когда у его отца случился приступ

Avatud talude päev 2016 - Liivamäe talu Foto: Anni Õnneleid


Трехлетний житель британского Линкольншира Стефан Сноуден спас своего отца, когда у того случился эпилептический припадок, сообщает BBC.
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ВИДЕО | Водителю удалось на скорости 175 км/ч уйти от полиции


В пятницу рано утром в Пайде началась погоня полиции за водителем, достойная голливудских боевиков. Погоня началась в Пайде и продолжилась на шоссе Таллинн - Рапла - Тюри. Там водитель исчез из поля зрения полицейских.
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ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние выстрелы попали на запись камеры

Foto: SHAMIL ZHUMATOV, REUTERS


В четверг мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Есть пострадавшие. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.
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Адская жизнь жертвы преследования: тысячи звонков, сообщений, испорченная машина и страшные фото

Madis kohtas sel suvel noort neiut, kes oli pealtnäha rõõmus, särav ja tore. Kuid juba nädalase suhtluse järel oli Marie eesmärk Madise elu põrguks teha, tekitada talle võimalikult palju probleeme ja ebameeldivusi. Seda ta ka saavutas. Foto: Shutterstock


На вид Марие — вполне обычная привлекательная 15-летняя школьница, поэтому сразу и не скажешь, что она обвиняется в физическом насилии и слежке, пишет Eesti Päevaleht.
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Что ждет нас в 2020 году: гороскоп по месяцам

Photo by Kaboompics.com from Pexels


В 2020 году нас ждут перемены и неожиданные сюрпризы. К счастью, всегда можно заглянуть в будущее — астрологи предлагают подробный гороскоп по месяцам на новый год с расшифровкой всех тайных знаков.
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Покупатели электромобилей получат от государства долгожданные дотации

Elektriautod trügivad sisepõlemismootori kõrvale Foto: Taavi Sepp


Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято, передают "Деловые ведомости".
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