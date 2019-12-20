ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кая Каллас не пришла в Maxima, полицейские не догнали водителя, итоги стрельбы в Москве
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 20 декабря.
Предлагаем вашему вниманию подборку основных новостей за пятницу, 20 декабря.
Пресс-служба Партии реформ сообщила, что Кая Каллас не сядет за кассу в магазине Maxima и распространенная ранее информация была неверной.
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Трехлетний житель британского Линкольншира Стефан Сноуден спас своего отца, когда у того случился эпилептический припадок, сообщает BBC.
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В пятницу рано утром в Пайде началась погоня полиции за водителем, достойная голливудских боевиков. Погоня началась в Пайде и продолжилась на шоссе Таллинн - Рапла - Тюри. Там водитель исчез из поля зрения полицейских.
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В четверг мужчина открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Есть пострадавшие. Злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.
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На вид Марие — вполне обычная привлекательная 15-летняя школьница, поэтому сразу и не скажешь, что она обвиняется в физическом насилии и слежке, пишет Eesti Päevaleht.
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В 2020 году нас ждут перемены и неожиданные сюрпризы. К счастью, всегда можно заглянуть в будущее — астрологи предлагают подробный гороскоп по месяцам на новый год с расшифровкой всех тайных знаков.
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Решение об оказании денежной поддержки со стороны государства покупателям электромобилей, которое ожидалось более года, в конце концов, принято, передают "Деловые ведомости".
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