ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кая Каллас не пришла в Maxima, полицейские не догнали водителя, итоги стрельбы в Москве

ФОТО | Ошибочка вышла! Кая Каллас не сядет за кассу Maxima

Kaja Kallas KUMU-s Foto: Priit Simson



Пресс-служба Партии реформ сообщила, что Кая Каллас не сядет за кассу в магазине Maxima и распространенная ранее информация была неверной.

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Трехлетний мальчик на игрушечной машинке добрался до спасателей, когда у его отца случился приступ

Avatud talude päev 2016 - Liivamäe talu Foto: Anni Õnneleid



Трехлетний житель британского Линкольншира Стефан Сноуден спас своего отца, когда у того случился эпилептический припадок, сообщает BBC.

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ВИДЕО | Водителю удалось на скорости 175 км/ч уйти от полиции



В пятницу рано утром в Пайде началась погоня полиции за водителем, достойная голливудских боевиков. Погоня началась в Пайде и продолжилась на шоссе Таллинн - Рапла - Тюри. Там водитель исчез из поля зрения полицейских.

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ВИДЕО | Стрелок на Лубянке нейтрализован. Его последние выстрелы попали на запись камеры