ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кампания Раймонда Кальюлайда против коалиции с EKRE и дело о возможном взятии украинцев в рабство

Ксения (27) переехала из Таллинна в Лондон в 2012 году и вернулась обратно на родину в декабре 2018 года. За проведенные в столице Великобритании шесть лет успела столкнуться лицом к лицу с терактом и Brexit. Девушка рада переезду в Эстонию и утверждает, что теперь в стране к русским относятся по-другому.

Loe edasi...

Россия рассекретила документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах

Foto: Andres Putting

По сообщению еженедельника ”ЗВЕЗДА”, в результате рассекречивания стало известно, что в период с 1941 по 1945 годы на территории Эстонии создали 25 концлагерей, в которых были убиты 130 тысяч советских солдат.

Loe edasi...

Сколько перерывов должно быть у работника в течение дня? Отвечает Инспекция труда

Foto: Tiit Blaat

"Я работаю в магазине. Действительно ли в течение рабочего дня работникам магазина вдобавок к обеденному перерыву должны предоставляться другие, более короткие перерывы? Предусматривает ли также закон, сколько они должны длиться и сколько их может быть?" - спрашивает читатель.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Полиция установила личность мужчины, который изрисовал окна бюро Центристской партии

Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в том, что 17 марта он изрисовал окна бюро Центристской партии.

Loe edasi...

"Надо не молчать, а действовать". Ответ Каи Каллас читателю DELFI и избирателю реформистов Александру из Тарту

Кая Каллас Foto: Priit Simson

Накануне наш портал опубликовал обращение жителя Тарту, русскоязычного избирателя Партии реформ Александра к лидеру реформистов Кае Каллас, которое он прислал в нашу рубрику "Я — журналист".

Призываем вас, уважаемые наши читатели, если вас что-либо тревожит, вы хотите поделиться своими мыслями или обратиться к политикам, поступать как Александр — как вы сможете далее убедиться, это не только даст возможность громко высказаться, но и получить ответ.

Loe edasi...

Невероятное везение: обвиненному в вождении в пьяном виде мужчине удалось избежать наказания

Издание Eesti Ekspress пишет, как затягивание с проведением экспертизы позволило мужчине избежать наказания за вождение я пьяном виде.

Loe edasi...

ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: "Укажем EKRE на дверь!" Как ответят на призыв русские центристы-депутаты Рийгикогу?

"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил центрист Раймонд Кальюлайд.

Со своей стороны, русская редакция DELFI направит запрос всем прошедшим в парламент нового созыва русскоязычным депутатам относительно их отношения к призыву однопартийца и, шире, перспектив создания коалиии с Эстонской народно-консервативной партией EKRE. Мы считаем, что избиратели обязаны услышать мнение своих избранников, а их нынешнее молчание и/или уклончивые ответы, на самом деле, весьма красноречивы.

Loe edasi...

У Кальюлайда на одного единомышленника меньше? Репинский не исключает сотрудничества с EKRE