ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кампания Раймонда Кальюлайда против коалиции с EKRE и дело о возможном взятии украинцев в рабство

"С сегодняшнего дня я запускаю кампанию, цель которой — призвать Михаила Кылварта, Яну Тоом и других представителей т.н. "русского крыла" Центристской партии еще раз взвесить, какие у них имеются возможности, чтобы остановить восхождение EKRE к вершинам власти", — сообщил сегодня, 21 марта, Раймонд Кальюлайд. А в Раквереском доме суда впервые в истории Эстонии обсуждается дело о возможном взятии в рабство иностранцев. Эти и другие новости этого четверга — в нашей ежедневной подборке.
Рабство в современной Эстонии? Работодателю, принявшему украинцев на работу, грозит штраф до 16 млн евро
Шесть лет в эмиграции: теракт, Brexit, бешеный ритм жизни. О трудностях жизни в Лондоне и причинах возвращения в Эстонию
Ксения (27) переехала из Таллинна в Лондон в 2012 году и вернулась обратно на родину в декабре 2018 года. За проведенные в столице Великобритании шесть лет успела столкнуться лицом к лицу с терактом и Brexit. Девушка рада переезду в Эстонию и утверждает, что теперь в стране к русским относятся по-другому. Loe edasi...
Россия рассекретила документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
По сообщению еженедельника ”ЗВЕЗДА”, в результате рассекречивания стало известно, что в период с 1941 по 1945 годы на территории Эстонии создали 25 концлагерей, в которых были убиты 130 тысяч советских солдат. Loe edasi...
Сколько перерывов должно быть у работника в течение дня? Отвечает Инспекция труда
"Я работаю в магазине. Действительно ли в течение рабочего дня работникам магазина вдобавок к обеденному перерыву должны предоставляться другие, более короткие перерывы? Предусматривает ли также закон, сколько они должны длиться и сколько их может быть?" - спрашивает читатель. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Полиция установила личность мужчины, который изрисовал окна бюро Центристской партии
Полиция просила помощи в установлении личности мужчины, который подозревается в том, что 17 марта он изрисовал окна бюро Центристской партии. Loe edasi...
"Надо не молчать, а действовать". Ответ Каи Каллас читателю DELFI и избирателю реформистов Александру из Тарту
Накануне наш портал опубликовал обращение жителя Тарту, русскоязычного избирателя Партии реформ Александра к лидеру реформистов Кае Каллас, которое он прислал в нашу рубрику "Я — журналист".
Призываем вас, уважаемые наши читатели, если вас что-либо тревожит, вы хотите поделиться своими мыслями или обратиться к политикам, поступать как Александр — как вы сможете далее убедиться, это не только даст возможность громко высказаться, но и получить ответ. Loe edasi...
Невероятное везение: обвиненному в вождении в пьяном виде мужчине удалось избежать наказания
Издание Eesti Ekspress пишет, как затягивание с проведением экспертизы позволило мужчине избежать наказания за вождение я пьяном виде. Loe edasi...
ВИДЕО | Раймонд Кальюлайд: "Укажем EKRE на дверь!" Как ответят на призыв русские центристы-депутаты Рийгикогу?
"Что делать, чтобы не допустить вхождения партии EKRE в состав правительства? Как я неоднократно говорил и писал — стоп-кран находится в руках так называемого ”русского крыла” Центристской партии", — заявил центрист Раймонд Кальюлайд.
Со своей стороны, русская редакция DELFI направит запрос всем прошедшим в парламент нового созыва русскоязычным депутатам относительно их отношения к призыву однопартийца и, шире, перспектив создания коалиии с Эстонской народно-консервативной партией EKRE. Мы считаем, что избиратели обязаны услышать мнение своих избранников, а их нынешнее молчание и/или уклончивые ответы, на самом деле, весьма красноречивы. Loe edasi...
У Кальюлайда на одного единомышленника меньше? Репинский не исключает сотрудничества с EKRE
Тоом — об инициативе Кальюлайда: я не выйду из правления партии
Сегодня Раймонд Кальюлайд объявил о начале кампании, в рамках которой призывает Кылварта, Тоом и других членов ”русского крыла” Центристской партии еще раз взвесить: как они могут приостановить сотрудничество с EKRE. Яна Тоом сказала, что официальную кампанию она не поддержит. Loe edasi...
МНЕНИЕ | Эстонцы и русские живут в Эстонии хорошо. Если хотят
С чувством глубокого удовлетворения прочитал статью Анастасии Мироновой ”Страна одичалых русских. И это не Россия!”.
Это отменный образец российской пропаганды в виде коктейля из правды, полуправды и вымыслов. К сожалению, вкус этого ”напитка” стал традиционным для журналистов, которые ценят конъюнктуру выше профессионализма. Рецепт понятен, давайте проанализируем состав ингредиентов. Loe edasi...
ФОТО: Знакомьтесь! Так выглядят новые банкоматы Swedbank
В апреле Swedbank по всей Эстонии заменит 20 банкоматов для снятия и внесения наличных новыми аппаратами. К концу лета планируется заменить 40 устройств. Loe edasi...
Члены оппозиционной фракции ”Meie Narva” ставят в вину Янович, прежде всего, то, что руководивший городом более 16 лет мэр НарвыТармо Таммисте был отправлен на прошлой неделе в отставку со многими нарушениями процедуры, но это не единственная причина, по которой председателю горсобрания хотят выразить недоверие. Loe edasi...
Прокуратура прекратила производство по делу об угрозе убийством Мартину Хельме