ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд встретится в Москве с Путиным, а IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин

Жить в Эстонии становится страшно

Фото из личного архива Вячеслава Иванова

И дело даже не в том, что во власть неудержимо продвигаются ультраправые. В конце концов, любая политическая партия создается с главной целью — попасть во власть (в рифму — значит правильно, есть такая примета).

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Официально! IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи товаров

Läti IKEA avamine Foto: Karin Kaljuläte

В начале осени этого года IKEA откроет интернет-магазин в Эстонии, с пунктом выдачи товара и демонстрационным залом в Таллинне. Эстония станет первой страной, куда сначала IKEA входит дигитально и открывает интернет-магазин до того, как физический магазин станет доступным.

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ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец

Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus Foto: Vallo Kruuser

Вчера EPL и Delfi писали о том, что в прошлом году 58% нарушений запретов на приближение (102 из 176) совершил один и тот же мужчина. Мы решили выяснить, сколько запретов на приближение вообще было выдано в Эстонии за последние годы.

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