ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд встретится в Москве с Путиным, а IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин

IKEA сначала придет в Эстонию посредством интернета и рассказывает о том, какими здесь будут цены.
Собирающуюся в Москву президента ЭР Керсти Кальюлайд будет ждать там Путин.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Жить в Эстонии становится страшно
И дело даже не в том, что во власть неудержимо продвигаются ультраправые. В конце концов, любая политическая партия создается с главной целью — попасть во власть (в рифму — значит правильно, есть такая примета). Loe edasi…
Официально! IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи товаров
В начале осени этого года IKEA откроет интернет-магазин в Эстонии, с пунктом выдачи товара и демонстрационным залом в Таллинне. Эстония станет первой страной, куда сначала IKEA входит дигитально и открывает интернет-магазин до того, как физический магазин станет доступным. Loe edasi…
ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец
Вчера EPL и Delfiписали о том, что в прошлом году 58% нарушений запретов на приближение (102 из 176) совершил один и тот же мужчина. Мы решили выяснить, сколько запретов на приближение вообще было выдано в Эстонии за последние годы. Loe edasi…
Эксперт о росте цен на бензин: это только начало, влияние биокомпонента еще впереди
По словам руководителя Alexela Алана Вахта, изменения в стоимости топлива на прошлой и этой неделе связаны с общей корректировкой цен и ростом цен на мировом рынке, а повышение цен, связанное с биодобавкой, еще впереди. Loe edasi…
ВИДЕО: Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу
ФОТО: В Кингисеппе изъяли и сожгли более 400 кг "запрещенки", в том числе и из Эстонии
Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в Кингисеппе было обнаружено и изъято большое количество контрабандой продукции из Европы, в том числе эстонского производства. Loe edasi…
Старейшина Кесклинна Владимир Свет отказался от депутатского мандата. "На уровне города я смогу больше сделать для своих избирателей"
ФОТО: Возле Исаакиевского собора в Петербурге установили ”надгробие Путину”
В Петербурге около Исаакиевского собора на газоне установили ”надгробие Путину” с надписью ”Предал народ России”, передает "Медуза". Loe edasi…
IKEA отвечает на вопросы: какими будут цены в Эстонии и откуда станут доставлять товар?
По словам IKEA, они ставят себе целью, чтобы жители Эстонии не ездили за мебелью в другие страны из-за высоких цен, а покупали ее все-таки здесь. Loe edasi…
ВИДЕО: Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября
Пресненский районный суд Москвы принял решение продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Таким образом, футболисты пропустят не только концовку нынешнего сезона, но и старт следующего чемпионата России. Loe edasi…
Темные глубины всемирной паутины, где люди признаются в убийствах и педофилии, а молодежь отдаляется от общества и радикализируется
”Добро пожаловать в 8chan, в самую темную глубину интернета”, — приветствует пользователей, в том числе эстонских, международный форум, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi…
Крупный предприниматель: придет время, когда Юри Ратаса будут благодарить за коалицию с EKRE