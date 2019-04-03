03.04.2019, 21:44

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд встретится в Москве с Путиным, а IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин


rus.delfi.ee
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IKEA magamistuba 2015
IKEAFoto: IKEA

IKEA сначала придет в Эстонию посредством интернета и рассказывает о том, какими здесь будут цены.

Собирающуюся в Москву президента ЭР Керсти Кальюлайд будет ждать там Путин.

Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.

Жить в Эстонии становится страшно

Фото из личного архива Вячеслава Иванова

И дело даже не в том, что во власть неудержимо продвигаются ультраправые. В конце концов, любая политическая партия создается с главной целью — попасть во власть (в рифму — значит правильно, есть такая примета).
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Официально! IKEA открывает в Эстонии интернет-магазин и пункт выдачи товаров

Läti IKEA avamine Foto: Karin Kaljuläte

В начале осени этого года IKEA откроет интернет-магазин в Эстонии, с пунктом выдачи товара и демонстрационным залом в Таллинне. Эстония станет первой страной, куда сначала IKEA входит дигитально и открывает интернет-магазин до того, как физический магазин станет доступным.
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ГРАФИК | Количество запретов на приближение в последний год удвоилось: особенно отличился один и тот же ревнивец

Kosmeetika, meik, meikimine, ilu, välimus Foto: Vallo Kruuser

Вчера EPL и Delfi писали о том, что в прошлом году 58% нарушений запретов на приближение (102 из 176) совершил один и тот же мужчина. Мы решили выяснить, сколько запретов на приближение вообще было выдано в Эстонии за последние годы.
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Эксперт о росте цен на бензин: это только начало, влияние биокомпонента еще впереди

Foto: Ester Vaitmaa

По словам руководителя Alexela Алана Вахта, изменения в стоимости топлива на прошлой и этой неделе связаны с общей корректировкой цен и ростом цен на мировом рынке, а повышение цен, связанное с биодобавкой, еще впереди.
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ВИДЕО: Портфель министра на горизонте? Таави Аас решил уйти с поста мэра Таллинна в Рийгикогу

Мэр Таллинна Таави Аас (Центристская партия) решил покинуть свой пост и перейти на работу в Рийгикогу.
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Мартин Репинский подумывает об уходе из политики: не исключаю, что это произойдет относительно скоро

mees Foto: Sven Arbet

Сменивший должность старейшины волости Йыхви на место в Рийгикогу Мартин Репинский говорит, что подумывает и о том, чтобы совсем уйти из политики.
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"Спасибо, Пыхья-Таллинн!" Раймонд Кальюлайд покидает пост старейшины района ради Рийгикогу

Raimond Kaljulaid Foto: Priit Simson

ТОП

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сообщил, что сегодня его последний день на посту старейшины, так как с завтрашнего дня он идет на работу в Рийгикогу. Ниже приводим обращение Кальюлайда в полном объеме.
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ФОТО: В Кингисеппе изъяли и сожгли более 400 кг "запрещенки", в том числе и из Эстонии

Фото: Россельхознадзор

Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, в Кингисеппе было обнаружено и изъято большое количество контрабандой продукции из Европы, в том числе эстонского производства.
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Старейшина Кесклинна Владимир Свет отказался от депутатского мандата. "На уровне города я смогу больше сделать для своих избирателей"

Gonsiori tänava avamine Foto: Madis Veltman

Старейшина Кесклинна Владимир Свет написал в Facebook, что не пойдет в Рийгикогу и останется на должности старейшины района.
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В Кремле подтвердили: Путин согласился встретиться с Кальюлайд

President Kersti Kaljulaidi pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, которая нанесет визит в Москву 18 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Михаил Кылварт готов стать мэром Таллинна

Mihhail Kõlvart Foto: Oliver Tsupsman

Председатель Таллинского горсобрания Михаил Кылварт откажется от места председателя и готов стать мэром Таллинна вместо Таави Ааса, если ему поступит такое предложение.
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Нацистский и антисемитский шлейф избранного депутатом парламента Рубена Каалепа широк, как "канава" в Ласнамяэ

Foto: fotomontaaž

EKRE - не нацистская партия, но как минимум одного "нацика" и антисемита она в Рийгикогу протащила.
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Умер актер фильма ”Особенности национальной охоты” Алексей Булдаков

ITAR-TASS - Scanpix

Известный артист Алексей Булдаков скончался во время гастролей. Исполнитель главной роли в фильме ”Особенности национальной охоты” ушел из жизни в возрасте 68 лет, пишет Starhit.
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Еще один центрист не идет в Рийгикогу: Вадим Белобровцев отказался от мандата

Vadim Belobrovtsev Foto: Tiit Blaat

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев сообщил, что остается в столичной горуправе и не собирается уходить в Рийгикогу.
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Яна Тоом отказалась от мандата и не пойдет в Рийгикогу

Yana Toom Foto: Ilmar Saabas

Избирательная комиссия подтвердила, что депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) отказалась от депутатского мандата в Рийгикогу.
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ФОТО: Возле Исаакиевского собора в Петербурге установили ”надгробие Путину”

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

В Петербурге около Исаакиевского собора на газоне установили ”надгробие Путину” с надписью ”Предал народ России”, передает "Медуза".
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IKEA отвечает на вопросы: какими будут цены в Эстонии и откуда станут доставлять товар?

Läti IKEA enne avamist Foto: Karin Kaljuläte

По словам IKEA, они ставят себе целью, чтобы жители Эстонии не ездили за мебелью в другие страны из-за высоких цен, а покупали ее все-таки здесь.
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ВИДЕО: Кокорин и Мамаев оставлены под стражей до 25 сентября

Alexander Kokorin ja Pavel Mamaev Foto: Dmitry Serebryakov, AP

Пресненский районный суд Москвы принял решение продлить арест нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Таким образом, футболисты пропустят не только концовку нынешнего сезона, но и старт следующего чемпионата России.
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Темные глубины всемирной паутины, где люди признаются в убийствах и педофилии, а молодежь отдаляется от общества и радикализируется

Doomerite sümbol, kurva näoga suitsetav mees, on melanhoolse ja maailmast irdunud noore arhetüüp. Allikas: internet, 8chan

”Добро пожаловать в 8chan, в самую темную глубину интернета”, — приветствует пользователей, в том числе эстонских, международный форум, пишет Eesti Päevaleht.
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Крупный предприниматель: придет время, когда Юри Ратаса будут благодарить за коалицию с EKRE

KIIDAB HEAKS: Suurärimees Parvel Pruunsilla hinnangul on EKRE valitsusse võtmine Jüri Ratase poolt riigimehelik samm. Illustratsioon: Toom Tragel

Владелец Bigbank Парвел Пруунсильд (49) сказал в интервью Eesti Ekspress, что придет момент, когда Юри Ратаса будут благодарить за создание коалиции с EKRE.
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