ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд хочет встретиться с Путиным, Репинский уходит из Йыхви в Рийгикогу

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля. А центрист Мартин Репинский сообщил волостному совету Йыхви, что покидает должность старейшины волости и направляется в Рийикогу. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.
Эстония запросила встречу Кальюлайд с Путиным в Москве 18 апреля
РЕПЛИКА ДНЯ| Журналист Кристер Парис: о чем нашему президенту разговаривать с Путиным?
Уже менее чем через три недели президент ЭР Керсти Кальюлайд может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Было бы странно, если бы подобное упавшее с небес нам на шею "соло" не заставило бы как минимум удивленно поднять брови. Loe edasi...
Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу
1 апреля въезд в Юрмалу вновь стал платным. Для того, чтобы не стоять в очереди при пересечении границы города-курорта, городская дума предлагает несколько вариантов оплаты. Портал DELFI подробно рассказывает о системе пропусков в Юрмалу. Loe edasi...
Сильные женщины рома: в Эстонии работы нет. Поэтому ничего другого не остается делать, как рожать
В маленькой Эстонии проживают представители многих национальностей. Через них мы познаем разные культуры, языковые особенности, обычаи и традиции. Среди других есть в Эстонии и рома, пишет Eesti Naine. Loe edasi...
Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины
В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись, пишет DW. Loe edasi...
ФОТО DEFLI: Начался судебный процесс над братьями, подозреваемыми в организации самого большого бизнеса по продаже фентанила в Эстонии
Пауль и Дмитрий Кярберг предстали перед судом. Братьев подозревают в масштабном бизнесе по продаже фентанила. В свое время у братьев было конфисковано количество наркотиков, способное вызвать наркотическое опьянение о 1,5 миллиона человек. Loe edasi...
Пять причин, по которым русские центристы не станут бунтовать против EKRE
Русским членам Центристской партии легче продать своим избирателям EKRE, чем противостоять руководству партии. Loe edasi...
Кая Каллас представит Рийгикогу план по созданию альтернативного правительства
Лидер Партии реформКая Каллас подтвердила Delfi, что примет предложение президента сформировать правительство и вместе с социал-демократами составит план основ создания альтернативного правительства, который выставит и на голосование. Loe edasi...
Мартин Репинский покидает должность старейшины Йыхви и идет в Рийгикогу
Центрист Мартни Репинский сообщил волостному совету Йыхви, что покидает должность старейшины волости и направляется в Рийикогу. Loe edasi...
В руководстве Swedbank произошли изменения
Сегодня председатель временного правления Swedbank Андерс Карлссон принял решение произвести в правлении временные изменения, которые сразу же вступят в силу. Loe edasi...
Финансовая инспекция проводит проверку эстонского подразделения Swedbank
Переговоры EKREIKE продолжатся до конца недели. Коалиционный договор и имена министров будут обнародованы в субботу
В четверг состоится первое заседание нового созыва Рийгикогу и была надежда, что к этому времени вопрос коалиции EKREIKE прояснится, однако этого не случилось. Loe edasi...
"Неужели жажда власти оправдывает несолидное, безответственное поведение и обман?" Открытое письмо русскоязычных социал-демократов к русскоязычным центристам
Финита ля комедия. Чуда не произошло — совет уполномоченных вашей партии поддержал проходящие коалиционные переговоры и создание правительства с EKRE. И это несмотря на то, что эти переговоры поддерживает меньше половины жителей Эстонии и лишь 38 % сторонников Центристской партии. Несмотря на то, что поддержка центристов из-за заигрывания с праворадикалами продолжает падать и среди русскоязычных за месяц рухнула с 67 до 47 %. Несмотря на то, что все более-менее видные русскоязычные центристы выступили против коалиции с EKRE. Loe edasi...
ЭКСПЕРТ │ Подводные камни старого фонда: так ли уж выгодно покупать более дешевые квартиры
Потенциальные покупатели квартир предпочитают новые разработки, но иногда из-за более низкой покупной цены они делают выбор в пользу старого жилого дома. Но если включить в сравнение цен коммунальные услуги, то квартира в новом доме в более длительной перспективе окажется, конечно же, лучшим выбором. Loe edasi...
Дневник русской прессы Олега Самороднего. Как сделать черное белым и убедить русскоязычного избирателя, что коалиция центристов и EKRE — это хорошо?
Намерение Юри Ратаса сформировать правительственную коалицию с лидерами Консервативной народной партии (EKRE) вызвало недоумение и возмущение у значительной части русскоязычного электората Центристской партии. Многие задаются вопросам, как центристский председатель и его ближайшее окружение намерены успокоить своих русскоязычных сторонников? Loe edasi...
Эстонцы, избившие в Финляндии до смерти своего земляка, приговорены к 10 и 5 годам тюрьмы
Эстонец и эстонка, которые в финском Керава избили до смерти ранее знакомого земляка, приговорены к длительным срокам заключения за убийство и тяжкое причинение смерти. Тармо Рунталь (1986 г.р.) получил 9 лет и 8 месяцев, а Элис Сярев (1981 г.р.) — 4 года и 8 месяцев тюрьмы. Loe edasi...
Долгожданная новость: Kalev Spa наконец открылся после реновации
Пока единственный кандидат в мэры Нарвы Алексей Евграфов: Воронов мне никогда не диктовал, какие решения принимать
8 апреля Нарвское городское собрание будет выбирать нового мэра Нарвы, и единственным кандидатом на этот пост на данный момент является Алексей Евграфов, работавший последние полтора года вице-мэром по вопросам городского хозяйства. Евграфов категорически заявляет, что не является ставленником Воронова, и обещает упразднить пост вице-мэра по горхозяйству, продолжив сам выполнять и его обязанности, если выбор в его пользу будет сделан. Loe edasi...
Внесите свою лепту! Завтра по всей Эстонии пройдет дорожная толока
Завтра, 3 апреля, в пятый раз пройдет дорожная толока. Полицейские будут измерять скорость и осуществлять надзор за дорожным движением по всей Эстонии в тех местах, в которых, по мнению жителей, чаще всего нарушается скоростной режим, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Loe edasi...
Блогерка, редакторка, дизайнерка? Известные девушки из Эстонии отвечают, готовы ли они себя так называть и что они думают о феминитивах
Сейчас феминистки борются за добавление феминитивов к различным названиям профессий в русском языке: например, авторка, дизайнерка, редакторка. Недавно в СМИ всплыло еще одно такое слово — блогерка. Delfi решил спросить у местных представителей данных профессий, что они думают о такой идее и согласны ли себя так называть. Loe edasi...
Оппозиционеры Нарвы и Силламяэ добиваются данного законом права участвовать в работе комиссий, но и Госсуд им не помог
Парадоксальная ситуация, когда положение Закона об организации местного самоуправления, гарантирующего членам собраний пропорциональное участие в депутатских комиссиях, по факту не выполняется, остается неизменной. Оппозиционеры из горсобраний Нарвы и Силламяэ, добиваясь реализации своего права работать в комиссиях, прошли суды всех инстанций, но все-таки остались ни с чем. Loe edasi...
”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы
В декабре прошлого года одна женщина опубликовала в Facebook пост, который в кратком пересказе звучит следующим образом: ”Когда я забирала ребенка из школы, то увидела, что вокруг школы ездит какая-то машина и то и дело останавливается, а водитель пытается заговорить с детьми. Скорее всего, это педофил. Родители, будьте бдительны!” Пост сопровождался фотографией, на которой был четко виден как мужчина, так и его машина вместе с номерными знаками, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...