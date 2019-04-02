02.04.2019, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд хочет встретиться с Путиным, Репинский уходит из Йыхви в Рийгикогу


rus.delfi.ee
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EV101, presidendi kõne, kontsertetendus Estonias
EV101, presidendi kõne, kontsertetendus EstoniasFoto: Tiit Blaat

Сегодня, 2 апреля, стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля. А центрист Мартин Репинский сообщил волостному совету Йыхви, что покидает должность старейшины волости и направляется в Рийикогу. Эти и другие новости этого вторника читайте в нашей ежедневной подборке.

Эстония запросила встречу Кальюлайд с Путиным в Москве 18 апреля

Foto: Delfi kollaaž


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля. Об этом во вторник корреспондент ТАСС сообщила глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
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Мадисон о просьбе Кальюлайд встретиться с Путиным: это выглядит достаточно жалко

Jaak Madison Foto: Kristjan Järv


Член EKRE Яак Мадисон критикует желание Керсти Кальюлайд встретиться во время своего визита в Россию с Владимиром Путиным.
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РЕПЛИКА ДНЯ| Журналист Кристер Парис: о чем нашему президенту разговаривать с Путиным?

Ekspress Meedia/Reuters


Уже менее чем через три недели президент ЭР Керсти Кальюлайд может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Было бы странно, если бы подобное упавшее с небес нам на шею "соло" не заставило бы как минимум удивленно поднять брови.
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Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу

flickr.com, Ma Mundi/Jurmala


1 апреля въезд в Юрмалу вновь стал платным. Для того, чтобы не стоять в очереди при пересечении границы города-курорта, городская дума предлагает несколько вариантов оплаты. Портал DELFI подробно рассказывает о системе пропусков в Юрмалу.
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Сильные женщины рома: в Эстонии работы нет. Поэтому ничего другого не остается делать, как рожать

Annika Haas


В маленькой Эстонии проживают представители многих национальностей. Через них мы познаем разные культуры, языковые особенности, обычаи и традиции. Среди других есть в Эстонии и рома, пишет Eesti Naine.
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Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины

Foto: Sputnik, Stringer

ТОП


В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись, пишет DW.
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ФОТО DEFLI: Начался судебный процесс над братьями, подозреваемыми в организации самого большого бизнеса по продаже фентанила в Эстонии

Foto: Priit Simson


Пауль и Дмитрий Кярберг предстали перед судом. Братьев подозревают в масштабном бизнесе по продаже фентанила. В свое время у братьев было конфисковано количество наркотиков, способное вызвать наркотическое опьянение о 1,5 миллиона человек.
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Пять причин, по которым русские центристы не станут бунтовать против EKRE

Yana Toom suhtub küll EKRE-sse väga kriitiliselt, kuid soovib jääda Brüsselisse. Foto: Ilmar Saabas


Русским членам Центристской партии легче продать своим избирателям EKRE, чем противостоять руководству партии.
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Кая Каллас представит Рийгикогу план по созданию альтернативного правительства

Kaja Kallas Foto: Priit Simson


Лидер Партии реформ Кая Каллас подтвердила Delfi, что примет предложение президента сформировать правительство и вместе с социал-демократами составит план основ создания альтернативного правительства, который выставит и на голосование.
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Мартин Репинский покидает должность старейшины Йыхви и идет в Рийгикогу

Martin Repinski Foto: Priit Simson


Центрист Мартни Репинский сообщил волостному совету Йыхви, что покидает должность старейшины волости и направляется в Рийикогу.
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В руководстве Swedbank произошли изменения

EPA


Сегодня председатель временного правления Swedbank Андерс Карлссон принял решение произвести в правлении временные изменения, которые сразу же вступят в силу.
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Финансовая инспекция проводит проверку эстонского подразделения Swedbank

Finantsinspektsioon Foto: Jaanus Lensment


Пресс-секретарь Swedbank Кристина Херодес подтвердила изданию Ärileht, что в Swedbank проводится проверка на месте.
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Переговоры EKREIKE продолжатся до конца недели. Коалиционный договор и имена министров будут обнародованы в субботу

Koalitsioonikõnelused Foto: Priit Simson


В четверг состоится первое заседание нового созыва Рийгикогу и была надежда, что к этому времени вопрос коалиции EKREIKE прояснится, однако этого не случилось.
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"Неужели жажда власти оправдывает несолидное, безответственное поведение и обман?" Открытое письмо русскоязычных социал-демократов к русскоязычным центристам

Изображение: коллаж Delfi


Финита ля комедия. Чуда не произошло — совет уполномоченных вашей партии поддержал проходящие коалиционные переговоры и создание правительства с EKRE. И это несмотря на то, что эти переговоры поддерживает меньше половины жителей Эстонии и лишь 38 % сторонников Центристской партии. Несмотря на то, что поддержка центристов из-за заигрывания с праворадикалами продолжает падать и среди русскоязычных за месяц рухнула с 67 до 47 %. Несмотря на то, что все более-менее видные русскоязычные центристы выступили против коалиции с EKRE.
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ЭКСПЕРТ │ Подводные камни старого фонда: так ли уж выгодно покупать более дешевые квартиры

Фото: Мадис Вельтман


Потенциальные покупатели квартир предпочитают новые разработки, но иногда из-за более низкой покупной цены они делают выбор в пользу старого жилого дома. Но если включить в сравнение цен коммунальные услуги, то квартира в новом доме в более длительной перспективе окажется, конечно же, лучшим выбором.
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Дневник русской прессы Олега Самороднего. Как сделать черное белым и убедить русскоязычного избирателя, что коалиция центристов и EKRE — это хорошо?

EKRE tõrvikurongkäik Tallinnas 24.02.2019 Foto: Andres Putting


Намерение Юри Ратаса сформировать правительственную коалицию с лидерами Консервативной народной партии (EKRE) вызвало недоумение и возмущение у значительной части русскоязычного электората Центристской партии. Многие задаются вопросам, как центристский председатель и его ближайшее окружение намерены успокоить своих русскоязычных сторонников?
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Эстонцы, избившие в Финляндии до смерти своего земляка, приговорены к 10 и 5 годам тюрьмы

Foto: Kaader videost


Эстонец и эстонка, которые в финском Керава избили до смерти ранее знакомого земляка, приговорены к длительным срокам заключения за убийство и тяжкое причинение смерти. Тармо Рунталь (1986 г.р.) получил 9 лет и 8 месяцев, а Элис Сярев (1981 г.р.) — 4 года и 8 месяцев тюрьмы.
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Долгожданная новость: Kalev Spa наконец открылся после реновации

Ilma veeta basseinipidu Foto: Taavi Sepp


Столичный водный центр Kalev Spa наконец получил разрешение на эксплуатацию, пишет rus.err.ee.
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Пока единственный кандидат в мэры Нарвы Алексей Евграфов: Воронов мне никогда не диктовал, какие решения принимать

Foto: Роман Викулов, Delfi


8 апреля Нарвское городское собрание будет выбирать нового мэра Нарвы, и единственным кандидатом на этот пост на данный момент является Алексей Евграфов, работавший последние полтора года вице-мэром по вопросам городского хозяйства. Евграфов категорически заявляет, что не является ставленником Воронова, и обещает упразднить пост вице-мэра по горхозяйству, продолжив сам выполнять и его обязанности, если выбор в его пользу будет сделан.
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Внесите свою лепту! Завтра по всей Эстонии пройдет дорожная толока

Liiklustalgud Kuressaares Foto: Irina Mägi


Завтра, 3 апреля, в пятый раз пройдет дорожная толока. Полицейские будут измерять скорость и осуществлять надзор за дорожным движением по всей Эстонии в тех местах, в которых, по мнению жителей, чаще всего нарушается скоростной режим, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
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Блогерка, редакторка, дизайнерка? Известные девушки из Эстонии отвечают, готовы ли они себя так называть и что они думают о феминитивах

Instagram


Сейчас феминистки борются за добавление феминитивов к различным названиям профессий в русском языке: например, авторка, дизайнерка, редакторка. Недавно в СМИ всплыло еще одно такое слово — блогерка. Delfi решил спросить у местных представителей данных профессий, что они думают о такой идее и согласны ли себя так называть.
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Оппозиционеры Нарвы и Силламяэ добиваются данного законом права участвовать в работе комиссий, но и Госсуд им не помог

Umbusalduse avaldamine Narva linnapeale. Foto: Dmitri Fedotkin, Delfi


Парадоксальная ситуация, когда положение Закона об организации местного самоуправления, гарантирующего членам собраний пропорциональное участие в депутатских комиссиях, по факту не выполняется, остается неизменной. Оппозиционеры из горсобраний Нарвы и Силламяэ, добиваясь реализации своего права работать в комиссиях, прошли суды всех инстанций, но все-таки остались ни с чем.
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”Смотрите — педофил!” Самосуд в соцсетях приобретает пугающие масштабы

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В декабре прошлого года одна женщина опубликовала в Facebook пост, который в кратком пересказе звучит следующим образом: ”Когда я забирала ребенка из школы, то увидела, что вокруг школы ездит какая-то машина и то и дело останавливается, а водитель пытается заговорить с детьми. Скорее всего, это педофил. Родители, будьте бдительны!” Пост сопровождался фотографией, на которой был четко виден как мужчина, так и его машина вместе с номерными знаками, пишет Eesti Päevaleht.
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