ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Кальюлайд хочет встретиться с Путиным, Репинский уходит из Йыхви в Рийгикогу



Член EKRE Яак Мадисон критикует желание Керсти Кальюлайд встретиться во время своего визита в Россию с Владимиром Путиным.

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РЕПЛИКА ДНЯ| Журналист Кристер Парис: о чем нашему президенту разговаривать с Путиным?

Ekspress Meedia/Reuters



Уже менее чем через три недели президент ЭР Керсти Кальюлайд может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Было бы странно, если бы подобное упавшее с небес нам на шею "соло" не заставило бы как минимум удивленно поднять брови.

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Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу

flickr.com, Ma Mundi/Jurmala



1 апреля въезд в Юрмалу вновь стал платным. Для того, чтобы не стоять в очереди при пересечении границы города-курорта, городская дума предлагает несколько вариантов оплаты. Портал DELFI подробно рассказывает о системе пропусков в Юрмалу.

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Сильные женщины рома: в Эстонии работы нет. Поэтому ничего другого не остается делать, как рожать

Annika Haas



В маленькой Эстонии проживают представители многих национальностей. Через них мы познаем разные культуры, языковые особенности, обычаи и традиции. Среди других есть в Эстонии и рома, пишет Eesti Naine.

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Как в Евросоюзе отреагировали на первый тур выборов президента Украины

Foto: Sputnik, Stringer

ТОП Эстония запросила встречу Кальюлайд с Путиным в Москве 18 апреля Штраф за поездку к морю. Что надо знать о пропусках на въезд в Юрмалу Сильные женщины рома: в Эстонии работы нет. Поэтому ничего другого не остается делать, как рожать



В оценке того, как прошли выборы президента Украины, единодушны и Еврокомиссия, и евродепутаты. Что же касается результатов голосования, то тут мнения разошлись, пишет DW.

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ФОТО DEFLI: Начался судебный процесс над братьями, подозреваемыми в организации самого большого бизнеса по продаже фентанила в Эстонии

Foto: Priit Simson



Пауль и Дмитрий Кярберг предстали перед судом. Братьев подозревают в масштабном бизнесе по продаже фентанила. В свое время у братьев было конфисковано количество наркотиков, способное вызвать наркотическое опьянение о 1,5 миллиона человек.

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Пять причин, по которым русские центристы не станут бунтовать против EKRE

Yana Toom suhtub küll EKRE-sse väga kriitiliselt, kuid soovib jääda Brüsselisse. Foto: Ilmar Saabas



Русским членам Центристской партии легче продать своим избирателям EKRE, чем противостоять руководству партии.

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Кая Каллас представит Рийгикогу план по созданию альтернативного правительства

Kaja Kallas Foto: Priit Simson



Лидер Партии реформ Кая Каллас подтвердила Delfi, что примет предложение президента сформировать правительство и вместе с социал-демократами составит план основ создания альтернативного правительства, который выставит и на голосование.

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